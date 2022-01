YouTube, la filiale de Google, arrive en deuxième position avec un total de 34 milliards de visites.Facebook arrive en troisième position avec 20,6 milliards de visites en novembre, ce qui est surprenant compte tenu du fait qu'il s'agit du plus grand site de médias sociaux au monde.Cependant, il complète le top 3 et aucun des autres sites du top 10 n'a un nombre de visites à deux chiffres. Twitter arrive en quatrième position avec 6,55 milliards de visites en novembre 2021, ce qui peut surprendre car le nombre d'utilisateurs de Twitter est bien inférieur à celui de Facebook.Autre fait surprenant, Twitter a réussi à devancer Instagram, qui a obtenu 6,22 milliards de vues, mais cela pourrait avoir un rapport avec le fait que les utilisateurs d'Instagram consultent le plus souvent leur profil via l'application plutôt que le site Web.Par conséquent, ses chiffres sont encore assez impressionnants, bien que son énorme nombre d'utilisateurs rende un peu choquant le fait que Twitter ait été capable de le dépasser, bien que par une marge minime.Baidu, le plus grand moteur de recherche de Chine, a été le cinquième site le plus visité au monde, avec 5,49 milliards de visites. Il est suivi de Wikipedia, qui a reçu 5,21 milliards de visites, du moteur de recherche russe Yandex, qui a reçu 3,86 milliards de visites, et de Yahoo, qui est toujours dans la course avec 3,52 milliards de visites.Une entrée sans surprise à la dixième place est le site pornographique xvideos.com qui a reçu 3,22 milliards de vues, ce qui en fait le site pornographique le plus visité au monde, comparable aux grands moteurs de recherche.Sources : Similarweb Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de la domination de Google sur tous les autres sites ?