À mesure que la technologie des smartphones et des réseaux sociaux a envahi le monde, les chercheurs en psychologie ont commencé à discuter des conséquences sur la santé mentale d'une "dépendance" à son smartphone. Les auteurs de l'étude, Peng Sha et Xiaoyu Dong, discutent des résultats suggérant que l'utilisation problématique des smartphones peut en fait affaiblir la mémoire de travail.Sha et Dong se sont demandé si ce déficit de la mémoire de travail pouvait avoir un lien avec l'augmentation des taux de dépression et d'anxiété chez les utilisateurs assidus des médias sociaux. En effet, de nombreuses recherches suggèrent que la dépression et l'anxiété peuvent avoir un impact sur la capacité de la mémoire de travail.Les chercheurs ont axé leur étude sur l'utilisation problématique de TikTok, un site de réseau social appartenant à la Chine et comptant 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. TikTok permet aux utilisateurs de partager et de regarder de courtes vidéos sur leurs smartphones, et la majorité des utilisateurs sont des adolescents.Un questionnaire a été distribué à 3 036 lycéens chinois qui ont déclaré utiliser régulièrement TikTok. Les élèves ont rempli une version adaptée de la Smartphone Addiction Scale, Short Version, en remplaçant le mot "smartphone" par "TikTok". Cette version a été utilisée comme mesure du trouble de l'utilisation de TikTok (TTUD) et a pris en compte des facteurs tels que l'interférence avec la vie quotidienne et le retrait. Les étudiants ont également rempli des mesures de la dépression, de l'anxiété et du stress.Ils ont ensuite effectué des tests d'empan numérique avant et arrière pour évaluer la mémoire de travail verbale. Ces tests évaluaient la capacité des étudiants à se souvenir de séquences de chiffres qui leur étaient présentées sur un écran et à les répéter dans le même ordre ou dans l'ordre inverse.Dans l'ensemble de l'échantillon, les élèves ayant obtenu des scores plus élevés pour le trouble de l'utilisation de TikTok ont obtenu de moins bons résultats aux tests d'empan numérique avant et arrière, ce qui suggère une réduction de la capacité de la mémoire de travail chez les personnes ayant une tendance à la dépendance à TikTok. Ces étudiants présentaient également des scores plus élevés pour la dépression, l'anxiété et le stress.Comme l'ont supposé les chercheurs, la dépression, l'anxiété et le stress semblent expliquer, du moins en partie, pourquoi l'utilisation problématique de TikTok est liée à une moins bonne mémoire de travail. La dépression et l'anxiété ont partiellement médié l'effet entre le TTUD et la capacité de mémorisation de l'empan numérique avant. La dépression, l'anxiété et le stress ont partiellement médié l'effet entre le TTUD et la capacité de mémorisation de l'empan numérique arrière.Lorsque les chercheurs ont analysé les résultats séparément pour les hommes et les femmes, des différences entre les sexes sont apparues. Chez les étudiants de sexe masculin uniquement, le stress n'était pas associé de manière significative aux résultats du test d'empan numérique inversé. Ensuite, bien que les femmes aient obtenu des scores plus élevés au TTUD, les hommes avaient des scores plus élevés à la dépression, à l'anxiété et au stress et une capacité de mémoire de travail plus faible. Les auteurs de l'étude affirment qu'il n'est pas clair si la capacité de mémoire réduite observée chez les étudiants masculins était due à leurs niveaux plus élevés de détresse mentale.Ils notent également que leur étude n'était pas représentative de tous les adolescents chinois et que de futures études seront nécessaires pour généraliser les résultats. Une recherche longitudinale permettrait de faire la lumière sur la relation entre la santé mentale, le TTUD et la perte de mémoire au fil du temps.L'étude, intitulée "Research on Adolescents Regarding the Indirect Effect of Depression, Anxiety, and Stress between TikTok Use Disorder and Memory Loss", a été rédigée par Peng Sha et Xiaoyu Dong.Source : Research on Adolescents Regarding the Indirect Effect of Depression, Anxiety, and Stress between TikTok Use Disorder and Memory Loss Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de l'addiction actuelle des adolescents à la plateforme TikTok ? et aux autres plateformes de médias sociaux ?