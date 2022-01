Un NFT est un jeton non fongible, ce qui signifie qu'il ne peut pas être remplacé ou remplacé par un autre. Ce sont essentiellement de toutes petites formes de données qui servent de preuve de propriété ou d'identité. Par exemple, l'adhésion à un certain site Web peut servir de carte d'identité. Les NFT sont généralement représentés par des images ou des GIF, certains les comparant à de l'art en raison de leur nature exclusive.Les NFT sont souvent stockés sur la blockchain, qui est exactement la même unité de stockage que celle utilisée par les crypto-monnaies.Les NFT sont sujets à polémique du fait qu'une grande partie du crédit va à des personnes qui ne cessent de vanter la blockchain, ou encore de parler sur la façon dont leur investissement dans les NFT va les rendre riches.Ensuite, il y a la question des escroqueries et des dommages environnementaux. En effet, les NFT sont censés être non fongibles, mais une image en ligne peut être très facilement reproduite et ne demande pas beaucoup d'efforts pour être falsifiée.Etant donné que les NFT reposent sur des transactions par blockchain, qui sont connues pour leur consommation excessive d'électricité, les jetons sont également activement nuisibles à l'environnement, laissant une véritable empreinte carbone.Tidio a mené l'enquête auprès de 2 000 personnes de la génération Z et leur a demandé leur avis sur des sujets importants en 2021. L'interdiction des médias sociaux par Trump, l'incident des actions GameStop et le Metaverse sont autant de sujets qui ont été abordés.60% de la population de l'échantillon a activement qualifié les NFT d'escroqueries, tandis que moins de 10% seulement de l'ensemble des individus les considèrent comme un investissement sérieux.Source : Tidio Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Pensez-vous que la génération Z se méfie vraiment des NFT ?Que pensez-vous des NFT ?