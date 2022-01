Les médias n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes de leur public. Ces dernières années, un grand nombre de consommateurs se sont plaints ou ont élevé la voix contre les médias. Ils affirment que ceux-ci ne leur montrent pas la réalité ou qu'ils ont l'impression qu'ils leur mentent.Selon une enquête d'Edelman, le nombre de personnes qui font confiance aux médias et aux journalistes ne représente qu'un tiers de la population mondiale. Cela signifie que sur 10 personnes, 7 ont le sentiment que les médias ne leur disent pas exactement la vérité. Cette situation a suscité de nombreuses inquiétudes dans le secteur des médias, car les gens ont du mal à leur faire confiance.Le rapport indique également que les fausses nouvelles (fake news) ont été le principal facteur d'influence qui a créé ce déficit de confiance entre les médias et leur public. Il a été constaté que la confiance des gens dans les médias a chuté dans une quinzaine de pays, dont les États-Unis, qui ont connu une forte baisse de leur facteur de confiance. Seuls 39 % des habitants de ce pays estiment que leurs médias leur disent la vérité, soit 6 % de moins que l'année dernière.Les préoccupations relatives aux fausses nouvelles sont les plus inquiétantes, 84 % des Espagnols et 64 % des Français affirmant que les fausses nouvelles détruisent la confiance des gens dans le secteur des médias.Même les médias sociaux ont été mis à mal, avec seulement 37 % des personnes affirmant qu'elles font confiance aux médias sociaux et qu'ils jouent un rôle vraiment important dans la société.Selon Edelman, les seules sources de médias auxquelles la plupart des gens font confiance sont les entreprises et les ONG. Le rapport indique que les individus ont moins confiance dans leurs gouvernements et leurs médias. Ce chiffre a commencé à augmenter aux États-Unis pendant le mandat de l'ex-président Donald Trump.Source : Edelman Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Quelle est votre avis sur la situation en France ? les gens ont-ils totalement perdu confiance dans les médias ?Personnellement, pensez-vous que les médias vous mentent ?