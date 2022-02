Crypto, drogues et chantage

Rappelons que le terme Web3 a été inventé en 2014 par Gavin Wood, un informaticien anglais. À l'époque, il venait de participer au développement de l'Ethereum, la blockchain qui sous-tend l'ether, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire après le bitcoin en matière de notoriété et de taille de marché. Wood pense que la conception actuelle du We2 n'est pas une bonne solution, pour plusieurs raisons. « L'une d'elles est qu'il est très difficile de réglementer les nouvelles industries. Le gouvernement est lent, il lui faut un certain temps pour rattraper son retard. Une autre est que les régulateurs sont imparfaits », a-t-il déclaré.Pour ses fondateurs, les plateformes et les applications construites sur le Web3 ne seront pas détenues par un gardien central, mais par les utilisateurs, qui gagneront leur part de propriété en contribuant au développement et à la maintenance de ces services. « Le Web3 est une façon de gérer le traumatisme de la perte d'un grand avenir possible pour l'Internet », déclare Niels Ten Oever de l'université d'Amsterdam. Beaucoup sont convaincus des potentiels de ce Web3. Selon Wood et ses partisans, dans le Web3, les développeurs ne construisent et ne déploient généralement pas d'applications qui s'exécutent sur un seul serveur ou qui stockent leurs données dans une seule base de données (généralement hébergée et gérée par un seul fournisseur de cloud). Au lieu de cela, les applications Web3 s'exécutent soit sur des blockchains, soit sur des réseaux décentralisés de nombreux serveurs, soit sur une combinaison des deux qui forme un protocole "cryptoéconomique". Ces applications sont souvent appelées "dapps" (decentralized apps - applications décentralisées). Ce terme est très utilisé dans l'espace Web3.Pour obtenir un réseau décentralisé stable et sécurisé, les participants au réseau (les développeurs) sont incités et se font concurrence pour fournir des services de la plus haute qualité à toute personne utilisant le service. Ainsi, lorsque les gens parlent du Web3, vous remarquez que les cryptomonnaies font souvent partie de la conversation. Cela s'explique par le fait que les cryptomonnaies jouent un rôle important dans nombre de ces protocoles. Elles fournissent une incitation financière (jetons) à quiconque souhaite participer à la création, à la gouvernance, à la contribution ou à l'amélioration de l'un des projets eux-mêmes.Selon Kirk, le battage médiatique autour de Web3 n'est qu'un rappel supplémentaire de la mémoire à court terme de l'industrie technologique. « Pour quelqu'un qui a extrait des bitcoins depuis 2012, il est clair que Web3 n'est qu'une nouvelle version de la technologie blockchain dont nous discutons depuis dix ans », a-t-il déclaré. « Les adeptes de Web3 veulent ajouter une couche de blockchain à notre infrastructure Internet et décentraliser radicalement le réseau, du moins c'est ce qu'ils prétendent. »Au lieu que les services et les données en ligne soient fournis à partir de serveurs centralisés appartenant à des sociétés comme Amazon, Google et Facebook, ils seront fournis à partir de la blockchain, hors du contrôle d'une seule organisation ou personne.Ewan Kirk estime que nous devons nous pencher sur la technologie blockchain. « Les blockchains sont généralement définies comme des bases de données distribuées, publiques, immuables et sans confiance. » Pour le fondateur de Cantab Capital Partners, le fonds spéculatif basé à Cambridg, à moins que l’utilisateur n'essaie de créer une cryptomonnaie, d'acheter de la drogue ou de faire chanter une entreprise à l'aide d'un rançongiciel, il n'y a pas vraiment de cas d'utilisation raisonnable pour une blockchain et Web3 ne change rien à cela.Pour Kirk, la distribution pose un problème d'évolutivité. « Le coût de la distribution d'une base de données est que chaque copie doit être correcte. C'est une chose incroyablement coûteuse à garantir. Pensez à toutes les copies de la blockchain du bitcoin dans le monde. Elles doivent toutes être synchronisées », indique-t-il.« Autrefois, chaque nœud pouvait avoir sa propre copie, mais aujourd'hui, elle représente près de 400 gigaoctets. Ainsi, la plupart des personnes qui utilisent la blockchain bitcoin n'ont pas réellement leur propre copie. En tant que telle, elle n'est pas largement distribuée. »Pour Ewan Kirk, les bases de données publiques ne sont pas toujours une excellente chose. « Le web est vraiment une base de données publique géante. Mais si vous voulez stocker vos factures, vos listes de clients ou vos données financières, avoir une base de données publique est une très mauvaise idée. » « Vous pourriez, bien sûr, avoir une blockchain privée. Mais alors quel est l'intérêt ? » Se questionne l’entrepreneur en technologie. « Vous pourriez tout aussi bien avoir une base de données SQL privée », ajoute-t-il.Les blockchains sont généralement définies comme des bases de données immuables. Cependant, selon Ewan Kirk, l'immuabilité a ses inconvénients. « Les blocs de la blockchain sont, à toutes fins utiles, complètement fixes. Cela signifie qu'une transaction effectuée de manière erronée ou illégale ne peut jamais être modifiée. Ou des données erronées ne peuvent jamais être modifiées », declare-t-il.Selon Kirk, en dehors des cryptoactifs, il n'existe aucune activité qui fonctionne dans un environnement sans confiance. « Je fais confiance à ma banque pour ne pas voler mon argent, je fais confiance à la compagnie de gaz pour me facturer correctement, je fais confiance à mes amis pour me payer l'argent qu'ils me doivent. Ce qui est ironique, c'est que malgré la propagande sur le fait de ne pas faire confiance au gouvernement, la plupart des enthousiastes de la cryptomonnaie font confiance à des échanges incroyablement douteux et à des actifs crypto manifestement frauduleux », a-t-il déclaré.Voici, ci-dessous, ce que pense l’entrepreneur en technologie, Ewan Kirk :« La blockchain du bitcoin gère un peu moins de trois transactions par seconde, ce qui nécessite des quantités incroyables d'électricité pour fonctionner. Certains prétendent que la blockchain utilise de plus en plus d'électricité provenant de sources renouvelables, mais c'est un faux-fuyant. Si le bitcoin utilise cette énergie renouvelable, alors quelqu'un d'autre doit utiliser du charbon et du gaz pour alimenter sa maison. »« Il ne fait aucun doute que d'autres diront que leur propre blockchain préférée est plus efficace et représente l'avenir du Web3. Mais toutes les blockchains sont beaucoup plus inefficaces que n'importe quelle alternative. Par exemple, l'ethereum, la blockchain actuellement privilégiée pour Web3, utilise la même quantité d'énergie que les Pays-Bas. Le bitcoin ne produit rien. Il ne fait que détruire l'environnement.« Mais si le Web3 et la blockchain n'ouvrent peut-être pas la voie à une utopie numérique tant promise, il y a tout de même des raisons d'être optimiste : nous vivons désormais à une époque où le coût du stockage des données et de la bande passante tend de plus en plus vers zéro. Dans un monde où le stockage de données et la bande passante ne sont plus des biens rares, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles opportunités ne manqueront pas d'apparaître », Ewan Kirk.Source : Analyse du Web3 by Ewan Kirk

Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du Web3 ? Pensez-vous qu'il existe assez de battage médiatique à ce sujet ?Pensez-vous comme Ewan Kirk qu'il ne va pas changer le monde ?Pensez-vous que l'on soit en présence d'une escroquerie ?Pensez-vous que le Web2 nécessite des améliorations ? Si oui, lesquelles ?