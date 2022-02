Côté entreprises

La version de PDFjs utilisé dans Firefox ESR a été mise à jour vers la dernière version. Cela a corrigé un certain nombre de problèmes relatifs à la sélection et aux actions utilisant le presse-papiers.

Quand une mise à jour de Firefox ESR échoue, le panneau contextuel contient désormais le lien correct de téléchargement de Firefox ESR. Cela a été corrigé.

Lorsqu’il est confronté à plusieurs en-têtes d’authentification, Firefox les hiérarchise désormais correctement, du plus sûr au moins sûr. Cela a été corrigé. Malheureusement, le correctif était trop compliqué pour être rétroporté vers l’actuel Firefox ESR.

Il était possible d’accéder à des pages « À propos de » (pages about qui avaient été bloquées par une stratégie en changeant l’URL de la page en casse mélangée. Cela a été corrigé.

qui avaient été bloquées par une stratégie en changeant l’URL de la page en casse mélangée. Cela a été corrigé. Dans Firefox 96, un correctif provoquait une régression où les politiques JSON ne pouvaient pas être du type REG_SZ dans le registre de Windows. Cela a été corrigé.

L’interface utilisateur pour passer outre à TLS a été supprimée de la page d’erreur de certificat. Les préférences sont toujours présentes mais seront bientôt supprimées. Cela a été fait.

La stratégie DisabledCiphers a été mise à jour avec des algorithmes de chiffrement supplémentaires. Cela a été corrigé

Côté développeurs

Les unités CSS cap et ic sont désormais prises en charge pour une utilisation avec les types de données <length> et <length-percentage> .

et sont désormais prises en charge pour une utilisation avec les types de données et . Les propriétés @scroll-timeline et animation-timeline sont désormais prises en charge. Cela vous permet de définir une AnimationTimeline , dont les valeurs de temps sont déterminées par la progression du défilement dans un conteneur de défilement et non par des minutes ou des secondes. Une fois spécifié, un scénario de défilement est associé à une animation CSS en utilisant la propriété animation-timeline .

et sont désormais prises en charge. Cela vous permet de définir une , dont les valeurs de temps sont déterminées par la progression du défilement dans un conteneur de défilement et non par des minutes ou des secondes. Une fois spécifié, un scénario de défilement est associé à une animation CSS en utilisant la propriété . La propriété CSS color-adjust a été renommée print-color-adjust pour correspondre à la spécification pertinente. Le nom raccourci color-adjust est obsolète.

a été renommée pour correspondre à la spécification pertinente. Le nom raccourci est obsolète. Les couches CSS en cascade sont désormais disponibles par défaut. La règle @layer déclare une couche en cascade, qui permet la déclaration de styles et peut être importée via la règle @import à l'aide de la fonction layer() .

déclare une couche en cascade, qui permet la déclaration de styles et peut être importée via la règle à l'aide de la fonction . La propriété CSS scrollbar-gutter est désormais prise en charge. Cela donne aux développeurs le contrôle de l'espace réservé pour la barre de défilement, empêchant les changements de mise en page indésirables à mesure que le contenu augmente.

L'attribut SVG d , utilisé pour définir un chemin à tracer, peut maintenant être utilisé comme propriété dans CSS. Il accepte les valeurs path() ou none .

cookieStoreId dans tabs.query prend en charge un tableau de chaînes. Cela permet aux requêtes de faire correspondre les onglets à plusieurs ID de store de cookies.

dans prend en charge un tableau de chaînes. Cela permet aux requêtes de faire correspondre les onglets à plusieurs ID de store de cookies. cookieStoreId ajouté à contentScripts.register . Cela permet aux extensions d'enregistrer des scripts de contenu spécifiques au conteneur

Firefox 97 est disponible en téléchargement. Cette version supprime les thèmes de coloris et ajoute des barres de défilement de style Windows 11 au navigateur (ainsi que l'ensemble habituel de correctifs et de modifications).Le changement le plus important qui a fait son chemin vers Firefox 97 est la suppression des thèmes de coloris.Mozilla a introduit la prise en charge des thèmes de coloris dans Firefox 94. Les utilisateurs pouvaient trouver une sélection de six coloris saisonniers amusants (l'éditeur avait préciser que leur disponibilité était à durée limitée). « Vous pouvez maintenant trouver une couleur qui convient (ou rehausse) à toutes vos humeurs », plaisantait Mozilla qui notait que : « saviez-vous que nous avons plus d'utilisateurs quotidiens avec des thèmes de couleur que d'utilisateurs du mode sombre ou d'Alpenglow sur la version bêta ? Avec Firefox 89, 32 % des utilisateurs ont cliqué pour personnaliser leur thème de couleur. Et ce n'était que le premier jour ! Nous avons décidé de présenter ces nouveaux coloris pour donner à nos utilisateurs plus à aimer ».Le navigateur affichait le message « choisissez votre palette » au premier démarrage du navigateur, permettant aux utilisateurs de sélectionner une palette de couleurs saisonnières pour le navigateur s'ils le souhaitaient. Les thèmes qui ont été introduits dans Firefox 94 sont configurés pour expirer automatiquement lorsque Firefox 97 est installé sur un appareil. Un thème de coloris actif reste le thème actif dans Firefox tant que le thème n'est pas modifié.Pour ceux qui aiment vraiment les thèmes coloré, il est possible de conserver votre préféré en l'activant lorsque la fonctionnalité expire. Vous ne pourrez plus basculer entre les 18 après cela, mais au moins le thème que vous avez apprécié au cours des deux derniers mois restera.Mozilla indique que :« Le 8 février, nous mettrons fin aux dix-huit thèmes de coloris apparus dans la version 94 de Firefox. Nous publierons également six nouveaux coloris. Il s’agit du signal de fin d’un ensemble de fonctionnalités spéciales limitées dans le temps. Toutefois, vous pouvez conserver votre coloris favori tant que vous l’utilisez après la date d’expiration. En d’autres termes, si un coloris est dans l’état « activé » dans le gestionnaire de modules complémentaires (que vous pouvez ouvrir en saisissant about:addons dans la barre d’adresse), ce coloris reste à vous pour toujours.« Après l’expiration de la collection des coloris de Firefox 94, vous pourrez remarquer des modifications dans le gestionnaire de modules complémentaires. La section "Coloris" n’apparaîtra plus et votre coloris actif continuera de figurer dans la section "Activé" au-dessus des autres thèmes, intégrés ou tiers. Une fois le coloris désactivé, il ira se placer dans la section "Désactivé" ».Pour répondre aux interrogations que plusieurs utilisateurs pourraient avoir, Mozilla a préparé deux questions et réponses :Vous n’aurez pas accès à la collection de coloris de la 97 tant que vous ne mettrez pas à jour. Peu importe la version (94 et suivantes), vous continuerez à accéder au coloris de la 94 actif le 8 février à minuit.Oui. À la mise à jour vers la version 97, vous continuerez d’accéder au coloris de Firefox 94 actif le 8 février, et vous aurez accès à six tout nouveaux coloris. Votre coloris de la 94 et la collection de la 97 seront disponibles dans le gestionnaire de modules complémentaires.Un autre changement notable est que Firefox prend désormais en charge le nouveau style de barres de défilement sur Windows 11, ce qui signifie que le navigateur s'intégrera mieux au reste du système d'exploitation de Microsoft. Bien que les barres de défilement n'aient pas exactement cassé l'expérience du navigateur, il est toujours agréable de l'intégrer un peu mieux au le système d'exploitation.Avec cette version, la prise en charge de la génération directe de PostScript pour l'impression sous Linux a été supprimée. Cependant, l'impression sur des imprimantes PostScript reste une option prise en charge.Sur macOS, Mozilla a apporté des améliorations au chargement des polices système, ce qui accélère l'ouverture et le passage à de nouveaux onglets dans certaines situations.Côté entreprises, il faut noter diverses corrections de bogues et de nouvelles politiques qui ont été implémentées dans la dernière version de Firefox :Un certain nombre d'API SVGPathSeg sont désormais désactivées par défaut derrière une préférence et devraient être supprimées dans les futures mises à jours. Parmi elles figurent : SVGPathSegList, SVGPathElement.getPathSegAtLength(), SVGAnimatedPathData.Source : note de version