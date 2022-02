La NASA a fait part de ses inquiétudes quant au projet de SpaceX de déployer environ 30 000 satellites de plus pour son programme Starlink

", a écrit l'agence à la Commission fédérale des communications.La NASA a noté qu'il y a actuellement 25 000 objets totaux suivis en orbite - et environ 6 100 en dessous de 600 km. L'expansion Gen2 de SpaceX "", a-t-elle ajouté.L'astrophysicien Jonathan McDowell, de l'institut Harvard-Smithsonian, fait partie du groupe d'experts de l'American Astronomical Society chargé d'examiner l'impact des satellites sur l'astronomie : "."SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Le 15 janvier, M. Musk a déclaré sur Twitter que SpaceX avait 1 469 satellites Starlink actifs et que 272 d'entre eux seraient bientôt sur des orbites opérationnelles.Amazon, qui s'est engagé à dépenser au moins 10 milliards de dollars pour construire 3 236 satellites de ce type dans le cadre de son projet Kuiper, a fait part séparément à la FCC de ses préoccupations concernant le projet de SpaceX, tout comme Dish Network.Amazon a déclaré que, selon l'application de SpaceX, "".Elle a averti que "".Bien qu'extrêmement coûteuse à déployer, la technologie satellitaire peut fournir l'internet à haut débit aux personnes vivant dans des zones rurales ou difficiles à desservir, où les câbles de fibre optique et les tours cellulaires n'arrivent pas. Cette technologie pourrait également constituer une solution de secours essentielle lorsque des ouragans ou d'autres catastrophes naturelles perturbent les communications.Source : NASAQu'en pensez-vous ?La NASA a-t-elle raison de se préoccuper du lancement d'un tel nombre de satellites dans l'espace ?