Le chef de projet, Highlander, a déjà procédé à des essais d'équipements de centre de données fonctionnant dans une cabine sous-marine, destinée à fonctionner efficacement refroidie par l'eau de mer environnante.Le concept de centres de données sous-marins a été proposé pour la première fois dans le cadre du projet Natick de Microsoft.Highlander a signé des contrats en janvier pour la construction d'une installation sous-marine comprenant une centaine de cabines de données, chacune contenant des racks de serveurs, reliées à la terre par des câbles d'alimentation et de données, et utilisant l'énergie nucléaire de Hainan pour une électricité à faible émission.Selon le communiqué de presse de COOEC, les cabines pèseront 1 300 tonnes (l'équivalent d'environ 1 000 voitures) et seront reliées à la terre par un réservoir "placenta" de 3,6 mètres de diamètre. Selon COOEC, cela en fera la plus grande cabine de données sous-marine au monde - bien qu'avec le retrait du dernier déploiement de Microsoft à Natick en 2020, il s'agirait également de la seule cabine de données sous-marine en dehors du plus petit navire d'essai de Highlander.COOEC et Highlander ont dû développer un système dont la structure et les joints peuvent résister à la pression de l'eau de mer et à la corrosion, et ont également conçu une tuyauterie de circulation externe recyclable.En tant que société d'équipement d'ingénierie offshore, COOEC sera responsable de la conception, de l'approvisionnement, de la fabrication, des essais, du transport terrestre et de la fixation sur le navire du premier lot de modules de cabine de données.Highlander présente des avantages tels qu'une faible consommation d'énergie et d'eau, un faible coût de construction, une économie de terrain et une grande fiabilité : "", indique le dernier communiqué.Le projet est commercial, mais porte le nom de projet de démonstration de centre de données sous-marin de Hainan, soutenu par la ville de Sanya, Beijing Highlander et sa filiale Hi-Cloud, en collaboration avec la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État de la province de Hainan.COOEC a une longue tradition d'ingénierie offshore pour l'industrie pétrolière et gazière, et affirme que le projet de centre de données de Hainan lui permet "d'étendre ses produits d'ingénierie pétrolière et gazière offshore traditionnels à de nouvelles activités offshore". L'entreprise a une stratégie verte et à faible émission de carbone, dans le cadre de laquelle elle met l'accent sur les énergies "propres" telles que le gaz naturel liquide, et s'efforce d'entrer dans les industries d'ingénierie marine verte telles que l'énergie éolienne offshore.Source : China Offshore Oil Engineering Company (COOEC)Que pensez-vous de ces centre de données sous-marins ?