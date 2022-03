Une action qui fait suite à celles de Meta et Twitter

YouTube bloque les chaînes liées aux médias russes soutenus par l'État RT et Sputnik dans toute l'Europe

", a déclaré un porte-parole de YouTube dans un communiqué.L'action de la société fait suite à celle de la société mère de Facebook, Meta, qui a annoncé lundi qu'elle allait restreindre l'accès à la chaîne de télévision RT et à l'agence de presse Sputnik sur ses plateformes dans l'Union européenne.Twitter a également déclaré qu'il étiquetterait les tweets contenant des contenus provenant des médias contrôlés par l'État russe et réduirait leur visibilité.", a écrit Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Meta, dans un tweet.."Cette interdiction s'ajoute aux restrictions que le géant des médias sociaux avait déjà imposées aux comptes des médias d'État russes en Ukraine, en réponse à l'invasion du pays par la Russie, qui a débuté il y a cinq jours.Elle fait suite à la déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon laquelle le bloc interdirait RT et Sputnik, ainsi que leurs filiales.", a-t-elle déclaré.."Entre-temps, Twitter a également pris des mesures supplémentaires pour lutter contre la désinformation russe en ajoutant des étiquettes sur les tweets qui partagent des liens provenant de sites Web de médias d'État russes. Twitter va également réduire la visibilité de ces contenus.Les étiquettes seront ajoutées aux médias affiliés à l'État dans les "", a écrit Yoel Roth, responsable de l'intégrité des sites chez Twitter, dans un tweet.", a annoncé l'entreprise dans un post.Source : GoogleQue pensez-vous de ces nouvelles sanctions contre la Russie ?