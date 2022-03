La plupart des entreprises continueront probablement à utiliser Web2 comme protocole d'exploitation standard pour les applications, au moins jusqu'en 2030, voire au-delà. Cette information est tirée d'un tout nouveau rapport publié récemment par Gartner.Le principal avantage du Web3 est qu'il est tellement décentralisé qu'il permettra aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données et leur vie privée. Il s'agit d'un avantage considérable, qui pourrait donner aux utilisateurs plus de confidentialité que ce à quoi ils sont actuellement habitués.Cela peut enlever du pouvoir aux sociétés Internet et le mettre entre les mains de personnes ordinaires qui n'ont qu'à faire confiance au protocole lui-même, ce qui n'est pas quelque chose qu'un individu peut posséder.Alors que le Web3 résout définitivement de nombreux problèmes qui sévissent dans le Web2 à l'heure actuelle, il ne semble pas que cela suffise à changer ce à quoi les gens et surtout les entreprises se sont plus ou moins habitués. Les nouvelles plates-formes, les nouveaux réseaux et les nouveaux modèles commerciaux seront probablement construits sur la plate-forme Web3, et 25 % des produits traditionnels des organisations pourraient faire de même. Cependant, les principaux acteurs de divers secteurs ne semblent pas être très intéressés par Web3 pour le moment, malgré le potentiel qu'il a de révolutionner la façon dont les gens peuvent se connecter les uns aux autres en ligne.", déclare Avivah Litan, vice-présidente distinguée et analyste chez Gartner. "Le Web3 est attrayant parce qu'il permet des interactions de pair à pair sans plateformes centralisées ni intermédiaires."L'idée derrière le Web était de rendre la publication possible pour n'importe qui ; l'idée dans le Web 2.0 était que les lecteurs devaient aussi être des écrivains", explique Whit Andrews, vice-président analyste distingué chez Gartner. "Web3 a pour but de donner à tout participant du Web son propre pouvoir et son propre contrôle autonome."Le Web3 utilise une pile de technologies, basée sur des blockchains décentralisées, qui permet de nouveaux modèles commerciaux et sociaux. Les utilisateurs sont propriétaires de leurs données, de leur identité, de leur contenu et de leurs algorithmes et participent en tant qu'"actionnaires" en détenant les jetons ou crypto-monnaies du protocole. Cette propriété éloigne le pouvoir et l'argent des "gardiens" centralisés du Web 2.0, tels que les grandes entreprises technologiques et les gouvernements.Source : Gartner Quel est votre avis sur le Web3 ?Votre entreprise envisage-t-elle d'utiliser le Web3 dans les prochaines années ?Trouvez-vous que le Web3 présente des avantages réels en ce qui concerne la vie privée et la confidentialité des données des utilisateurs ?