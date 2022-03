Une déclaration a été publiée par Wikimedia pour soutenir les volontaires d'origine russe après que les organes de censure russes aient menacé d'interdire Wikipédia si le site ne retirait pas les informations concernant les victimes de l'armée russe ou les crimes de guerre du conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie.Le gouvernement russe a envoyé un message à Wikimedia pour demander le retrait de l'article. Wikipédia est l'un des carrefours d'informations et de données les plus fiables sur l'internet. Reconnaissant le rôle important qu'elle joue, Wikipédia affirme qu'elle ne reculera pas, même si elle est menacée de censure, et qu'elle continuera à diffuser des informations dans le monde entier.La demande a été faite par l'intermédiaire d'un Telegram. Dans le message, les autorités russes ont soulevé des problèmes concernant les informations sur les victimes des soldats russes ou des civils ukrainiens. L'ONU a confirmé la mort de centaines de civils, dont treize enfants.Le chapitre russe de Wikimedia a demandé au gouvernement de ne pas bloquer le contenu, car cela aurait pour conséquence de bloquer l'accès à l'ensemble du site Wikipedia. L'article fait l'objet de modifications rapides, notamment en raison des différentes opinions des rédacteurs. Le groupe a déclaré que chaque personne impliquée avait son propre point de vue sur la situation. Le groupe s'assure également qu'aucune fausse information n'est insérée dans l'article.Par le passé, le gouvernement russe a envoyé de nombreuses plaintes concernant Wikipédia. Il a même bloqué la page en 2015 ; lorsque Roskomnadzor a demandé à Wikipédia de supprimer une page qui contenait des informations sur le "charas" qui est une forme de cannabis. Selon les autorités, la page contenait des informations sur la préparation de la drogue, mais Wikipedia a refusé la demande, ce qui a entraîné la censure de Wikipedia par Roskomnadzor. L'interdiction de Wikipédia a été levée peu après la modification de la page contenant les informations sur le cannabis.Mais la situation actuelle pourrait durer plus longtemps que le dernier conflit auquel il a été confronté, puisque le gouvernement russe a interdit Meta et Twitter dans le cadre de la répression visant à contrôler les informations qui circulent pendant le conflit actuel.Source : WikimediaQue pensez-vous de cette nouvelle mesure prise par les autorités russes ?