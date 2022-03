« La vie a pris un tournant en Russie et Lumen n'est pas en mesure de poursuivre ses activités sur ce marché. Les services commerciaux que nous fournissons sont extrêmement petits et très limités, tout comme notre présence physique. Cependant, nous prenons des mesures pour cesser immédiatement nos activités dans la région », a déclaré Lumen dans un communiqué de presse publiée mardi. La société - basé à Monroe, aux États-Unis - a initialement déclaré qu'elle cesserait toute nouvelle activité avec des organisations basées en Russie, tout en laissant la possibilité de continuer à servir les clients existants dans ce pays.Mais dans son communiqué de presse, elle a expliqué que "le pays n'est plus aussi sûr pour les affaires". « Nous avons décidé de déconnecter le réseau en raison du risque de sécurité accru à l'intérieur de la Russie. Nous n'avons pas connu de perturbations du réseau jusque-là, mais étant donné l'environnement de plus en plus incertain et le risque accru d'action de l'État, nous avons pris cette mesure pour assurer la sécurité de nos réseaux et de ceux de nos clients, ainsi que l'intégrité continue de l'Internet mondial », explique Lumen. Le départ de Lumen pourrait paralyser une bonne partie de l'infrastructure de télécommunication russe.Selon Kentik, une entreprise qui surveille les infrastructures Internet, Lumen est le premier fournisseur de transit international vers la Russie, avec des clients comme les géants russes des télécommunications Rostelecom et TTK, ainsi que les trois principaux opérateurs mobiles (MTS, Megafon et VEON) du pays. « Un transporteur dorsal déconnectant ses clients dans un pays de la taille de la Fédération de Russie est sans précédent dans l'histoire de l'Internet et reflète l'intense réaction mondiale que suscite l'invasion de l'Ukraine », a déclaré Doug Madory, directeur de l'analyse Internet chez Kentik. Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts.Il n'est pas certain que d'autres fournisseurs de dorsales Internet - dont certains sont basés en dehors des États-Unis - suivent l'exemple de Lumen et de Cogent. Mais Madory note qu'en raison des sanctions économiques qui continuent de peser sur l'économie russe, les entreprises de télécommunications russes pourraient avoir des difficultés à payer les fournisseurs de transit étrangers. Bien sûr dans le rang des critiques, deux camps s'affrontent : il y a ceux qui soutiennent ces sanctions et ces prises de position des entreprises privées et ceux qui considèrent cela comme un précédent majeur qui pourrait avoir des conséquences à l'avenir sur l'internationalisation des entreprises technologiques.La semaine dernière, les autorités ukrainiennes ont demandé à l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - l'organisation à but non lucratif qui supervise le système mondial des noms de domaine - de déconnecter le domaine de premier niveau (.ru) de la Russie de l'Internet. Mais l'ICANN a respectueusement décliné cette demande, informant les dirigeants ukrainiens que le fonctionnement de l'Internet n'est pas politisé. Cependant, de nombreux géants de la technologie, notamment Amazon, Apple, Microsoft et Epic Games ont pris leurs propres mesures pour suspendre toute nouvelle activité dans le pays.Dans le même temps, la Russie a récemment sévi contre les derniers vestiges d'une presse libre à l'intérieur de ses frontières, en adoptant une nouvelle loi qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute personne publiant du contenu faisant référence au conflit en Ukraine comme une "guerre" ou une "invasion". Selon certains médias occidentaux, les rares reportages sur l'invasion diffusés par les chaînes de télévision russes ne contiennent aucune image des bombardements de l'armée russe contre les installations publiques et privées en Ukraine. Toutefois, le gouvernement russe a lui-même bloqué Facebook et bloqué partiellement Twitter.Selon certains critiques, "ces actions indépendantes menées par des sociétés technologiques privées laisseront les Russes plus dépendants que jamais de la propagande gouvernementale qui domine déjà les journaux et les stations de radiodiffusion du pays, laissant peu de moyens d'accéder à des sources d'information indépendantes à un moment où le pays est entré dans une grave crise politique". Certains vont même jusqu'à dire que le comportement actuel des entreprises occidentales en Russie pourrait considérablement modifier la façon dont les entreprises étrangères seront autorisées à l'avenir à s'implanter dans un pays.Les observateurs du conflit pourraient revoir les conditions d'installation afin d'empêcher ce type de réaction en cas de conflit. Pour d'autres, "les entreprises privées seraient tout simplement devenues de pression à la solde des politiques de leurs pays d'origine". Dans un billet de blogue intitulé "Why the World Must Resist Calls to Undermine the Internet" (Pourquoi le monde doit résister aux appels à saper Internet), le président de l'association internationale Internet Society, Andrew Sullivan, a déclaré que couper toute une population de l'Internet arrêtera la désinformation venant de cette population - mais cela arrêtera aussi le flux de la vérité.« Sans Internet, le reste du monde ne serait pas au courant des atrocités qui se déroulent dans d'autres endroits. Et sans Internet, les citoyens ordinaires de nombreux pays ne sauraient pas ce qui se passe en leur nom. Notre meilleur espoir, aussi faible soit-il, est que les gens qui soutiennent un régime agressif changent leur soutien. Plus d'informations peuvent aider, même si la désinformation circule. Nous devons mieux comprendre ce qu'est et ce que n'est pas la désinformation », a déclaré Sullivan. Ceux qui soutiennent les sanctions estiment que cela pourrait amener les Russes à se révolter contre le pouvoir, voire le renverser, et ainsi contribuer à arrêter le conflit.La décision de Lumen intervient quelques jours seulement après un retrait similaire du fournisseur de dorsales Internet Cogent, et dans un contexte de répression des médias en Russie qui a déjà laissé des millions de Russes dans l'ignorance de ce qui se passe réellement en Ukraine. Cogent a déclaré que son départ reflétait son opposition à l'invasion russe en Ukraine. D'autres entreprises technologiques qui ont quitté la Russie ont également invoqué l'opposition à l'invasion comme raison principale du retrait de services, de ventes et d'autres opérations.Sources : Lumen Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des diverses critiques sur les sanctions et les réactions des entreprises privées ?Que pensez-vous des arguments de l'Internet Society contre les requêtes demandant de couper Internet en temps de conflit ?