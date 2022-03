Des outils pour développer votre présence en ligne avec Google. Avec plus de 300 extensions de domaine disponibles, vous pouvez trouver un nom qui convient à votre entreprise. Les outils Google peuvent diffuser davantage votre marque*: transformez les personnes qui vous trouvent sur la recherche Google et sur Maps en nouveaux clients grâce à un profil d'entreprise gratuit et ajoutez des outils de messagerie et de collaboration personnalisés avec Workspace. Sans codage, créez gratuitement un site Web ou une boutique en ligne d'aspect professionnel en utilisant Google Sites ou avec des partenaires premium comme Wix, Shopify, Squarespace, Weebly et Bluehost. Et il existe des intégrations simples avec des outils tels que Google Ads et Search Console, afin que vous puissiez atteindre les clients sur le Web et suivre d'où viennent vos visiteurs.

Google Domains fournit un service stable et fiable. Nous vous donnons accès à un DNS haute performance, ce qui signifie que votre nom de domaine est facile d'accès, quel que soit l'endroit où se trouvent vos visiteurs. C'est la même infrastructure utilisée par Google. De plus, nous offrons un support client 24 heures sur 24 assuré par de vraies personnes. Valeur ajoutée sans surcoût. Les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité doivent être standard lorsque vous créez votre maison en ligne. Des fonctionnalités telles que la vérification en deux étapes et le DNSSEC en un clic apportent une couche de sécurité supplémentaire à votre compte Google Domains sans frais supplémentaires. Si vous souhaitez que vos informations restent confidentielles, nous couvrons également le coût de la protection de la vie privée.

Google Domains, le service d'enregistrement de domaine de la société, se débarrasse de la balise bêta après son premier lancement il y a plus de sept ans, a annoncé Google mardi. Le service est désormais généralement disponible dans 26 pays, et la société affirme avoir déjà « des millions d'enregistrements actifs ».Si vous vous enregistrez auprès de Google Domains, vous pouvez choisir parmi plus de 300 terminaisons de domaine différentes, avoir accès à un « DNS haute performance » (Google dit que c'est la même infrastructure qu'il utilise pour lui-même), « un support client 24h/24 par de vraies personnes », et plus encore. La société offre également une remise de 20% sur « tout enregistrement de domaine unique ou transfert vers Google Domains » pour les nouveaux utilisateurs et les anciens utilisateurs avec le code DOMAINS20.Cependant, si vous enregistrez un domaine avec Google Domains, vous devrez toujours créer un site Web à utiliser avec celui-ci. Google suggère sans surprise son produit Google Sites mais recommande également ses «partenaires premium», qui incluent Wix, Shopify, Squarespace, Weebly et Bluehost.Dans un billet de blog, Lorenzo Baloci,, s'est chargé de l'annoncer :« Construire votre présence en ligne commence par un domaine. C'est votre adresse en ligne, votre maison sur le Web, et il devrait être simple de commencer. C'est pourquoi nous avons lancé Google Domains en version bêta en 2015*: pour être l'endroit le plus simple pour trouver, acheter et gérer un domaine. Depuis lors, des millions de clients nous ont fait confiance pour leur maison en ligne, et nous avons ajouté plus d'outils et de fonctionnalités pour apporter la facilité d'utilisation, la fiabilité et la valeur de Google pour trouver et utiliser un nom de domaine.« Aujourd'hui, Google*Domains sort de la version bêta et devient disponible dans 26*pays. Avec des millions d'enregistrements actifs, nous savons à quel point les noms de domaine sont précieux pour les clients, et nous prenons au sérieux la responsabilité de fournir un service qui est souvent au cœur même d'une entreprise, d'une marque ou d'une passion.« Alors que nous sortons de la version bêta, à partir de maintenant et jusqu'au 15*avril, nous offrons aux nouveaux utilisateurs et aux anciens utilisateurs 20*% de réduction sur tout enregistrement de domaine unique ou transfert vers Google Domains en utilisant le code DOMAINS20 (voir les conditions générales de réduction). Et si vous êtes nouveau ici ».Selon le même billet de blog, voici ce que vous obtenez lorsque vous vous inscrivez sur Google Domains :« Qu'ils fassent la promotion de projets passionnés, qu'ils travaillent sur une activité secondaire ou qu'ils consacrent leur vie à une cause, nos millions de clients ont choisi Google Domains parce que c'est bon pour leur entreprise et bon pour Internet ».Google Domains est en développement depuis un certain temps – il a d'abord été lancé dans une version bêta sur invitation uniquement en juin 2014 et a été ouvert à une version bêta publique aux États-Unis en janvier 2015. Même Gmail n'était pas en version bêta depuis si longtemps.Sanmay Ved, un ancien employé de Google, a expliqué en fin septembre 2015 avoir remarqué sur Google Domains que le nom de domaine Google.com était en vente. Moyennant 12 dollars, il a décidé de l'acheter, persuadé que la transaction n'allait pas être approuvée. Une joie qui fut de courte durée dans la mesure où, quelques minutes plus tard, Sanmay Ved recevait un mail de Google Domains l’informant de l’annulation de son dernier achat, accompagné d’un remboursement de ses 12 dollars.Une affaire qui a valu à Sanmay d'être indemnisé dans le cadre du Bug Bounty Program de Google pour avoir permis au numéro un de la recherche de déceler cette faille dans son système.« Nous avons lancé le Vulnerability Reward Program en 2010 parce que récompenser les chercheurs en sécurité pour leur travail acharné profite à tous. Les récompenses en numéraire aident à rendre nos services, aussi bien que le web dans son ensemble, sûrs et plus sécurisés », a annoncé Google en guise d'introduction. « Vous avez sans doute entendu parler de Sanmay Ved, un chercheur qui a été en mesure d'acquérir google.com pour une minute sur Google Domains. Notre récompense financière initiale était de 6006,13 dollars, qui était l'orthographe de Google en se servant des nombres (regardez attentivement et vous finirez par le voir). Par la suite, nous avons doublé ce montant lorsque Sanmay l'a offert à une œuvre caritative ».Dans son rapport faisant un récapitulatif de l'année 2015 pour son programme de récompense, Google a fait savoir qu'il a déjà payé plus de 2 millions de dollars à plus de 300 personnes. 2015 a été l'année qui a vu Android s'ajouter au Security Reward Program de Google, résultant dans le paiement de plus de 200 000 dollars aux chercheurs en sécurité. Parmi eux, l'un d'eux a réussi à empocher à lui seul 37 500 dollars, le plus gros paiement effectué du côté des chercheurs en sécurité Android.Source : Google