À l'origine, Windows 11 était livré sans un simple bouton pour changer de navigateur par défaut qui était toujours disponible dans Windows 10. Au lieu de cela, lorsque vous essayez de remplacer le navigateur par défaut par exemple par Chrome ou Firefox, vous devez modifier manuellement le type de fichier pour tous les formats possibles liés au Web. Cela inclut HTM, HTML, HTTP, HTTPS, SHTML, WEBP, SVG et même PDF. Si vous oubliez de cocher la case de toutes les options nécessaires, vous ne pourrez pas utiliser Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut.C'est un processus inutilement long par rapport à Windows 10, qui vous permet de changer rapidement et facilement l'application pour l'ouverture de vos es e-mails, cartes, musique, photos, vidéos et les applications de navigateur Web par défaut.Ce changement compliqué est apparu comme agaçant, les utilisateurs affirmant que Microsoft tente de forcer sa préférence. Microsoft a défendu sa décision de rendre le changement de paramètres par défaut plus difficile, mais des fabricants de navigateurs rivaux comme Mozilla, Brave et même le responsable de Chrome de Google ont critiqué l'approche de Microsoft.Hiroshi Lockheimer, SVP chez Google, a déclaré que ce changement [de navigateur par défaut] venait de « l'entreprise qui prétend être la plus ouverte et offrir le plus de choix ». On est loin du « choix ».Les responsables de Firefox ont également critiqué Microsoft pour avoir forcé « des étapes supplémentaires et inutiles pour définir et conserver les paramètres du navigateur par défaut ». « Nous sommes de plus en plus inquiets de la tendance sur Windows », a déclaré Selena Deckelmann, vice-présidente senior de Firefox. « Depuis Windows 10, les utilisateurs ont dû prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver leurs paramètres de navigateur par défaut. Ces barrières sont au mieux déroutantes et semblent conçues pour saper le choix d'un utilisateur pour un navigateur non Microsoft ».« Microsoft a l'habitude de faire cela, et il semble qu'ils s'aggravent progressivement », a déclaré un porte-parole de Vivaldi. « Avec chaque nouvelle version de Windows, il devient de plus en plus difficile [de modifier les paramètres par défaut]. Ils comprennent que la seule façon d'amener les gens à utiliser leur navigateur est de les bloquer ».Opera, un autre rival de Microsoft Edge, n'a pas manqué de se faire entendre sur les modifications apportées par Microsoft aux applications par défaut de Windows 11 : « Il est très regrettable qu'un fournisseur de plateforme obscurcisse un cas d'utilisation courant pour améliorer la réputation de son propre produit », a déclaré Krystian Kolondra, responsable des navigateurs d'Opera. « Nous aimerions encourager tous les fournisseurs de plateformes à respecter le choix des utilisateurs et à permettre la concurrence sur leurs plateformes. Supprimer le choix de l'utilisateur revient à faire un pas en arrière ».Suite à ce tollé, Microsoft a assuré être à l'écoute des commentaires des consommateurs, et que des changements seront apportés pour façonner l'avenir du système d'exploitation. En décembre, dans une Preview, Microsoft a décidé de revenir sur le paramètre compliqué du navigateur par défaut de Windows 11. Dans Windows 11 Build 22509, Microsoft a discrètement activé un nouveau bouton à bascule qui vous permet de modifier le paramètre du navigateur par défaut pour tous les formats de fichiers/connexions liés au Web, y compris HTTP et HTTPS.Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, il y a un nouveau bouton "Définir par défaut" sur la page des paramètres, ce qui devrait faciliter la définition de Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut sur l'OS.À ce moment, Microsoft n'avait pas encore annoncé officiellement cette nouvelle option de navigateur « définir par défaut » et aucun communiqué sur une date de disponibilité pour les utilisateurs en dehors du programme bêta n'avait été fait.Cette fois-ci, dans la dernière mise à jour de Windows 11, vous pouvez désormais accéder à la section des applications par défaut, rechercher le navigateur de votre choix, puis un bouton apparaît vous demandant si vous souhaitez en faire la valeur par défaut. Tout le travail de modification des gestionnaires de fichiers se fait en un seul clic, ce qui en fait une grande amélioration par rapport à ce qui existait auparavant.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette décision ?