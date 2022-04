" a demandé Musk dans le tweet.Répondant au sondage de Musk, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a tweeté que les conséquences du sondage seront importantes. "", a-t-il déclaré.Le 1er avril, Twitter avait tweeté un message sur son compte officiel, indiquant qu'il travaillait sur la fonction "édition" tant attendue. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'une blague, l'entreprise a répondu : "."C'était un poisson d'avril, mais il y a eu beaucoup de demandes au cours des années pour l'option d'édition des tweets. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, était opposé à cette idée, mais il n'est plus dans le coup. Le dernier sondage d'Elon Musk utilise quelques fautes d'orthographe délibérées ("yse" et "on") pour souligner pourquoi tant de personnes pensent que cette option serait un ajout utile.Le tweet a fortement alimenté les conversations, le directeur technique de Meta prenant part à un débat sur la valeur d'une option de modification :Le sondage de Musk sur le bouton d'édition n'est pas le premier qu'il réalise sur Twitter. À la fin du mois dernier, il a demandé aux utilisateurs de Twitter s'ils pensaient que le site respectait les principes de la liberté d'expression :Source : TwitterQu'en pensez-vous ?Etes-vous favorable à un bouton "modifier" sur Twitter ?