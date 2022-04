Selon l'étude, 33 % des personnes interrogées pensent que la confidentialité et la sécurité des données sont les principaux obstacles que le metaverse doit surmonter. Les autres principaux défis que les metaverse devront relever sont l'interopérabilité des écosystèmes (12 %), la désinformation et les discours haineux (10 %), la création d'une communauté (10 %), l'accessibilité des outils pour les développeurs (9 %), la monétisation (8 %), la création d'un écosystème de devises et de paiements (7 %), l'identification des utilisateurs (5 %) et la faiblesse du matériel (5 %).", déclare Tony Zhao, fondateur et PDG d'Agora. "".Les secteurs qui devraient en bénéficier le plus sont ceux des jeux et du divertissement, cités par 26 % d'entre eux, suivis par les télécommunications (12 %) et le commerce de détail/le commerce électronique (11 %).La question de la monnaie est également abordée. 53 % des personnes interrogées s'attendent à ce que les NFT, qui enthousiasment le monde de la technologie tout en laissant les autres froids, deviennent la principale monnaie du métavers, tandis que 57 % des personnes interrogées pensent que le métavers deviendra l'endroit le plus populaire pour acheter, stocker et échanger des crypto-monnaies. En effet, selon 70 % des personnes interrogées, les crypto-monnaies et la blockchain seront essentielles pour façonner l'avenir du métavers.Bien que l'on attribue à Facebook/Meta l'idée du metaverse, seul un quart des personnes interrogées pensent qu'elle en aura encore le contrôle dans cinq ans, un autre quart estimant qu'aucune entreprise n'aura le contrôle total.Source : Agora Trouvez-vous les résultats de cette enquête pertinents ?Que pensez-vous du métavers en tant que développeur ?