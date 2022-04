Dans une proposition de recours collectif déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, les actionnaires ont déclaré que Musk, le directeur général de la société de voitures électriques Tesla, a fait des "" en ne révélant pas qu'il avait investi dans Twitter avant le 24 mars, comme l'exige la loi fédérale.L'action Twitter a augmenté de 27 % le 4 avril, passant de 39,31 $ à 49,97 $, après que M. Musk a révélé sa participation, ce que les investisseurs ont considéré comme un vote de confiance de la personne la plus riche du monde dans Twitter, basé à San Francisco.D'anciens actionnaires, menés par Marc Rasella, ont déclaré que la divulgation tardive a permis à Musk d'acheter plus d'actions Twitter à des prix plus bas, tout en les escroquant pour qu'ils vendent à des prix "".L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non précisés.Un avocat de Musk n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Tesla n'est pas un défendeur.La loi américaine sur les valeurs mobilières exige que les investisseurs divulguent dans les 10 jours l'acquisition de 5 % d'une société, ce qui, dans le cas de Musk, aurait été le 24 mars.Twitter a annoncé le 5 avril que Musk rejoindrait son conseil d'administration, mais a déclaré cette semaine qu'il avait décidé de ne pas le faire.En ne rejoignant pas le conseil d'administration, Musk, un utilisateur prolifique de Twitter, peut continuer à acheter des actions sans être lié par l'accord qu'il a conclu avec la société pour limiter sa participation à 14,9 %.Certains analystes ont suggéré que M. Musk pourrait pousser Twitter à effectuer des changements, voire à lancer une offre non sollicitée sur la société.M. Rasella a déclaré avoir vendu 35 actions Twitter pour un montant de 1 373 dollars, soit un prix moyen de 39,23 dollars, entre le 25 et le 29 mars. Musk vaut 265,1 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.L'affaire est Rasella v Musk, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-03026.Source : Tribunal fédéral de ManhattanQu'en pensez-vous ?