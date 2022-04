Musk, qui est également le directeur général du constructeur de véhicules électriques Tesla, a tweeté lundi "", une chanson d'Elvis Presley, après que Twitter a opté pour un plan de vente d'actions au rabais afin d'empêcher toute tentative des actionnaires d'amasser une participation de plus de 15 %. Musk détient actuellement une participation de 9,1 %.Mardi, le New York Post a rapporté que M. Musk était prêt à investir entre 10 et 15 milliards de dollars de son propre argent pour privatiser Twitter, citant deux sources au fait de la question.Le milliardaire, qui est le deuxième actionnaire le plus important de Twitter, prévoit de lancer une offre publique d'achat dans une dizaine de jours et a demandé à Morgan Stanley de lever 10 milliards de dollars supplémentaires par emprunt, selon le rapport.M. Musk pourrait également être prêt à emprunter sur sa participation actuelle si nécessaire, ce qui pourrait permettre de lever plusieurs milliards de dollars supplémentaires, selon le rapport du New York Post.Twitter a refusé de faire des commentaires. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Musk.D'autres sociétés de capital-investissement ont exprimé leur intérêt à participer à une opération sur Twitter, ont déclaré des personnes connaissant bien le dossier, sans citer le nom de la société.L'intérêt est apparu après que Thoma Bravo, une société de capital-investissement axée sur la technologie, ait contacté la plate-forme de médias sociaux la semaine dernière pour étudier un rachat qui remettrait en question l'offre de Musk.Apollo Global Management Inc étudie les moyens de fournir un financement à toute transaction et est ouvert à une collaboration avec Musk ou tout autre soumissionnaire, ont déclaré les sources.De nombreux investisseurs, analystes et banquiers d'affaires s'attendent à ce que le conseil d'administration de Twitter rejette l'offre de Musk dans les prochains jours, la jugeant insuffisante.Source : New York PostQu'en pensez-vous ?Que signifie ce nouveau tweet d'Elon Musk, selon vous ?