Microsoft Edge explore l'intégration de YouTube et l'onglet Découvrir sous Windows

Si vous n'avez pas utilisé Bing récemment, une prochaine mise à jour de Microsoft Edge mettra le moteur de recherche de la grande enseigne technologique au premier plan dans un tout nouveau menu en barre latérale.Le nouveau menu de la barre latérale de Microsoft Edge est maintenant déployé à une poignée d'utilisateurs dans le canal Canary du navigateur, permettant aux internautes d'effectuer leur recherches Web sur Bing sans ouvrir un nouvel onglet, d'accéder à des outils comme la calculatrice, de lire des e-mails sur Outlook et de naviguer dans les jeux MSN sans quitter la page actuelle.La nouvelle barre latérale d'Edge est similaire au panneau Web de Vivaldi et est particulièrement utile lorsque lorsque vous devez effectuer une tâche rapide mais que vous ne souhaitez pas ouvrir un nouvel onglet ou une fenêtre séparée. Par exemple, vous voudrez peut-être lancer la calculatrice Windows et effectuer rapidement un calcul ou vérifier votre vitesse Internet lorsqu'un site Web particulier ne répond pas.Bien que vous puissiez envoyer des e-mails, utiliser une calculatrice, convertir une variété d'unités et même tester votre vitesse Internet, utiliser Discover (une nouvelle façon de découvrir les résultats Web liés au contenu du site Web) dans le menu de la barre latérale d'Edge, il convient de noter que vous ne pouvez pas jouer à des jeux car ils s'ouvriront dans un nouvel onglet. C'est également le cas avec les applications Microsoft Office telles que Word, Excel et PowerPoint.De même, lorsque vous lisez une page, vous devrez peut-être également envoyer des e-mails liés à ce que vous lisez. La barre latérale est également livrée avec l'intégration d'Outlook, de sorte que vous pouvez facilement noter les points dans le courrier et envoyer des e-mails sans quitter la page actuelle ou l'onglet du navigateur.Microsoft Edge propose également une nouvelle option intéressante qui vous permet d'ajouter vos sites préférés à la barre latérale pour effectuer des actions contextuelles sans interrompre votre flux. Cependant, de nombreux sites ne sont pas vraiment optimisés pour fonctionner dans une petite région d'écran, de sorte que la fonctionnalité de site personnalisé de la barre latérale d'Edge n'est pas toujours utile.Certaines personnes peuvent qualifier la nouvelle fonctionnalité de la barre latérale d'Edge de bloatware, mais la fonctionnalité est entièrement facultative et vous pouvez la masquer dans le menu principal du navigateur. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl + Shit + / pour activer ou désactiver la barre latérale, ou vous pouvez l'activer à partir de la page Paramètres.Cette nouvelle barre latérale est actuellement déployée uniquement pour une sélection d'utilisateurs, de sorte que seules certaines personnes ont accès à la fonctionnalité. Pour l'utiliser, assurez-vous d'avoir la dernière version de Edge's Canary, puis recherchez une nouvelle option "Sidebar" dans le menu et sélectionnez-la pour la lancer sur le côté droit du navigateur.Vous pouvez également activer la barre latérale en appuyant simultanément sur Ctrl + Maj + /.Microsoft Edge reçoit de plus en plus de fonctionnalités presque chaque mois, et l'une des dernières fonctionnalités est l'intégration de YouTube. Le panneau YouTube semble faire partie des efforts de l'entreprise pour intégrer le flux RSS dans le navigateur et le contenu apparaîtra dans le volet Collections de Microsoft Edge.Plus précisément, Microsoft travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de suivre vos créateurs de contenu préférés à l'aide de Chromium Edge. Cela permettra aux utilisateurs d'accéder au contenu de YouTube en un seul clic. Le nouveau bouton de suivi YouTube, qui sera ajouté directement dans la barre d'adresse des URL YouTube, fournira un accès facile aux vidéos.Microsoft en est aux tests A/B de l'intégration de YouTube dans Edge et tout le monde ne peut pas l'essayer, mais si vous voulez tenter votre chance, téléchargez et exécutez Edge Canary. Il semble que la fonctionnalité soit activée par défaut et que les utilisateurs puissent l'essayer en visitant simplement les chaînes YouTube. Pour mémoire, le test A/B (ou A/B testing) est une technique de marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes d'un même objet qui diffèrent selon un seul critère (par exemple, la couleur d'un emballage) afin de déterminer la version qui donne les meilleurs résultats auprès des consommateurs. C'est une technique particulièrement employée dans la communication en ligne où il est maintenant possible de tester auprès d'un échantillon de personnes plusieurs versions d'une même page web, d'une même application mobile, d'un même courriel ou d'une bannière publicitaire afin de choisir celle qui est la plus efficace et de l'utiliser à large échelle.Comme nous l'avons mentionné au début, la fonctionnalité Microsoft Edge YouTube semble être basée sur la prochaine intégration du flux RSS. Microsoft essaie d'ajouter des flux RSS appelés « Followable » au menu Collections et cela permettra aux utilisateurs de « suivre » les sites Web ayant un flux RSS.Lorsque vous suivez un créateur ou un site Web YouTube, Microsoft Edge fournit une liste organisée des dernières mises à jour dans le volet Collections. L'onglet Collections apparaîtra toujours sur le côté droit du navigateur, mais vous devrez ajouter un site ou une chaîne YouTube à la liste avant de pouvoir accéder au flux.Le flux RSS ou la fonctionnalité YouTube de Microsoft Edge est en cours de déploiement pour sélectionner des utilisateurs, alors ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas l'expérience améliorée des collections.En plus de l'intégration des flux RSS, Microsoft semble également expérimenter un nouvel onglet « Découvrir ». Contrairement à l'onglet Découvrir de Google Chrome, l'onglet Découvrir de Microsoft Edge vous permettra de découvrir des sites Web et du contenu similaires via Bing.Comme le flux RSS, le nouvel onglet Découvrir de Microsoft est disponible dans Edge Canary pour certains utilisateurs et la fonctionnalité apparaîtra uniquement sur le côté droit du navigateur. Comme le montre la capture d'écran ci-dessus, vous pourrez accéder au nouvel onglet Découvrir en cliquant simplement sur le nouveau bouton.Si vous utilisez déjà Edge Canary et que le bouton Découvrir n'est pas disponible, vous ne pouvez rien faire. Les fonctionnalités Edge sont déployées par étapes et Microsoft activera l'onglet Découvrir ou l'intégration YouTube dans une future mise à jour sur votre appareil.Quel(s) navigateur(s) web utilisez-vous ?Quel(s) moteur(s) utilisez-vous pour vos recherches internet ?Que pensez-vous de Microsoft Bing dans l'absolu ?Que pensez-vous des différentes intégrations tentées par l'équipe derrière le développement de Microsoft Edge ?