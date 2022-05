Il a déclaré aux journalistes réunis sur le tapis rouge du gala annuel du Met à New York qu'une mesure importante du succès serait de savoir si Twitter pouvait élargir son public de manière significative.", a déclaré M. Musk, qui a assisté à l'événement avec sa mère Maye Musk.Twitter compte environ 40 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis, selon son dernier rapport de résultats.M. Musk a déclaré qu'il souhaitait que la plate-forme soit "", et qu'elle soit aussi fiable que possible.Le milliardaire a également déclaré qu'il rendrait Twitter transparent sur la façon dont les tweets sont promus ou rétrogradés et qu'il souhaitait que son logiciel soit publiquement disponible pour la critique.Interrogé sur un éventuel exode des employés, Musk a répondu : "C'est un pays libre".", a-t-il déclaré.Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?A votre avis, le rachat de Twitter par Elon Musk fera-t-il du bien à la plateforme sociale ?