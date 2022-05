Margrethe Vestager

Mme Vestager, qui a infligé des milliards d'euros d'amendes à Google et lancé des enquêtes sur Apple, Amazon et Facebook a déclaré qu'il existait un accord mondial sur les problèmes soulevés par les grandes plateformes numériques.", a-t-elle déclaré lors d'une conférence organisée par l'Office allemand des cartels.Mme Vestager a exhorté les autorités de surveillance antitrust du monde entier à travailler ensemble pour s'attaquer à ce problème.", a-t-elle déclaré.", a déclaré Mme Vestager.Les autorités antitrust américaines et certains États américains enquêtent également sur Google, Facebook et Apple. Les grandes entreprises technologiques sont également sous le feu des critiques en Corée du Sud, en Inde et en Australie.Source : Margrethe Vestager, responsable antitrust de l'UEQue pensez-vous de toutes ces mesures prises par l'Union Européenne contre les grandes entreprises technologiques ?