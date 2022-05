1 0

Un jour radieux du mois de mai, Monsieur Duschmol se lève de bonne humeur.La nuit a été courte. Pendant son sommeil, la totalité de sa petite personne a été monitorée et la totalité de ses données vitales ont été transmise au système central. Le système central a aussi enregistré ses ébats avec madame; il recevra d'ailleurs une mise en demeure parce qu'il a eu des mots dégradants pour sa partenaire (il l'a appelé lors d'un moment d'égarement "ma p'tit chiot") et un avertissement de santé (lors de la phase finale de son fricotage, son coeur a montré un pouls supérieur à la normale).M. Duschmol ouvre son frigidaire connecté, se sert du café à l'aide de sa machine à capsule connectée de la société Netpresso. Les autorités lui transmettront un avertissement, il a pris 2 doses de fromage et un café de plus que la dose journalière prescrite par le ministère de la santé. M. Duschmol s'en fout, demain matin, sa machine à café sera de toute manière bloquée pour 3 mois parce qu'il a dépassé son quota de café pour le premier semestre de l'année.Départ pour le boulot. En retard, monsieur Duchmol laisse son vélo pour sa voiture 100% écolo. Il constate que le système central a configuré à distance sa voiture et lui empêche aujourd'hui de rouler à plus de 20 km/h. Normal, le système central à détecter un pic de pollution et limiter automatiquement la vitesse maximale de la totalité des véhicules de l’agglomération.A son arrivée au travail, il reçoit un message sur son téléphone pour lui indiquer qu'il aura 3 points de pénalité pour mauvais esprit... On ne prend pas sa voiture quand il y a un pic de pollution... Cela prouve que l'on est un mauvais citoyen.Mince... Vite allons à la borne pour interroger le système central sur son budget citoyenneté... Zut, M. Duschmol a perdu trop de points cette année... Il n'aura pas droit à des vacances, il devra s'inscrire au camp de citoyenneté organisé pendant 8 semaines cet été pour recouvrir 5 points de citoyenneté. C'est un peu juste, mais si il ne fait pas le con d'ici juillet de l'année prochaine, il aura droit à 4 jours et demi de vacances.C'est décidé... Les vacances avant tout... M. Duchmol a décidé... Plus de galipettes avec madame pour les 12 prochains mois... Trop risqué... Un mot pourrait lui échappé...Est-ce de la science fiction? Non, juste une projection de l'avenir... D'ailleurs le coup des points de citoyenneté est déjà appliqué aujourd'hui en Chine et l'UE nous y amène à marche forcée!Les technologies du numérique permettent aujourd'hui un flicage du citoyen 24h/24... Il suffit de les appliquer...Est-ce que l'être humain a renoncé à l'utilisation d'une seule technologie qu'il a inventé durant son histoire? JAMAIS... Il trouve toujours une bonne raison pour les imposer même lorsque cela va à l'encontre de l'éthique et de la morale... Il y aura toujours un vilain terroriste ou un pédophile pour justifier l’inacceptable!