", a déclaré Mme Lagarde à l'émission de télévision néerlandaise College Tour dans une interview qui sera diffusée dimanche. "Ces commentaires interviennent alors que le marché des cryptomonnaies, plus largement, prend une raclée. Au début du mois, le bitcoin a perdu 20 % de sa valeur en une seule semaine.Lagarde a révélé qu'elle n'avait jamais investi dans des actifs cryptographiques, mais que son fils l'avait fait - avec peu de chance.Un euro numérique, cependant, serait un jeu de balle entièrement différent, a expliqué Lagarde.", a-t-elle déclaré. "."Mme Lagarde a également abordé la politique monétaire, signalant une nouvelle fois que la BCE est prête à relever ses taux d'intérêt en juillet pour lutter contre l'inflation galopante dans la zone euro. Toutefois, elle a semblé minimiser la possibilité d'une hausse de 50 points de base, une option plus radicale que le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, avait récemment évoquée. Les attentes actuelles du marché prévoient une augmentation de 25 points de base.", a déclaré Mme Lagarde. On s'attend actuellement à ce que la BCE mette fin à ses achats d'obligations au début du troisième trimestre, ce qui ouvrirait la voie à une hausse des taux en juillet.Une hausse de 50 points de base "", a-t-elle ajouté.Elle a plutôt indiqué qu'elle pourrait favoriser un resserrement plus lent, en précisant que la BCE ne veut pas freiner une "". Son objectif est de "".Source : Christine Lagarde, dans une interview durant l'émission de télévision néerlandaise College Tour