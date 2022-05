La nouvelle est considérée comme un tsunami en termes de réglementation de la vie privée, car de nombreuses objections vont être soulevées concernant l'utilisation des données personnelles par l'application.Le document qui a fait l'objet de la fuite a d'abord été obtenu par Motherboard, ce qui montre clairement que l'entreprise se trouve dans des eaux chaudes car elle doit maintenant répondre à de nombreuses personnes qui considèrent cette question comme une préoccupation fondamentale.Selon le document en question, tant de systèmes ont été construits sur la base de frontières ouvertes. Mais cette culture de l'ouverture a mené à une destruction potentielle, car les ingénieurs de Facebook semblent ne pas savoir ce qu'il en est.Ce document aurait été créé l'année dernière par les ingénieurs en charge de la protection de la vie privée du géant technologique, qui s'en tiennent à leur mission d'établir des liens significatifs sur la plateforme, tant pour les utilisateurs que pour les entreprises.Il était choquant de voir les propres employés de Facebook tirer la sonnette d'alarme et demander un changement dans la manière dont l'entreprise traite les données des utilisateurs. De même, il a été souligné que le temps était venu d'agir sérieusement avant que la plateforme ne se retrouve dans l'eau chaude avec d'autres nations et leurs réglementations strictes en matière de confidentialité des utilisateurs.Les ingénieurs n'avaient aucune idée des systèmes de l'application, de la manière dont les données sont réellement utilisées et du fait que la plateforme n'a qu'un contrôle minimal sur cette question.D'autres parties du document qui a fait l'objet d'une fuite mettent en lumière les nombreuses réserves émises par les ingénieurs au sujet de la protection de la vie privée, ainsi que la manière dont les régulateurs attendent d'eux des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir.Pour faire simple, Facebook a du mal à donner un sens aux données et à savoir où elles aboutissent après être entrées dans le système.Dans un passé récent, les autorités de régulation ont imposé des limites aux géants de la technologie et aux plateformes comme Facebook concernant les données des utilisateurs. Pour être plus précis, l'un des principaux règlements mis en place est le RGPD de l'UE.Ce règlement stipule que toute donnée appartenant aux utilisateurs doit être spécifiée à des fins légitimes, au lieu d'être transmise à d'autres.Par exemple, la localisation ou la religion d'un utilisateur ne peuvent être utilisées que dans un but précis et ne peuvent jamais être réutilisées.Les experts juridiques ont donné leur avis sur la question et sur la façon dont le RGPD empêche la réutilisation. Mais le fait que Facebook affirme que la question est hors de son contrôle parce qu'il n'a aucun moyen de contrôler ce qui se passe dans les systèmes signifie que l'application ne peut même pas limiter le traitement des données.En fin de compte, la question est de savoir si Facebook est suffisamment compétent pour gérer des informations appartenant à d'autres personnes. Cela signifie qu'il doit se conformer aux dernières réglementations en matière de protection de la vie privée et contrôler la circulation des données.Mais l'un des porte-parole de l'entreprise a démenti les affirmations selon lesquelles le document qui a fait l'objet de la fuite montre l'incompétence de l'entreprise à gérer les questions relatives à la vie privée des utilisateurs. Il affirme également que l'application ne va pas à l'encontre de ses propres règlements en matière de confidentialité.En outre, elle a rejeté tous les rapports concernant la fuite du document, ajoutant qu'il était erroné de juger que Facebook ne respecte pas les questions de confiance des utilisateurs.Un ancien employé anonyme a qualifié le document divulgué de brutal, ajoutant que la société disposait d'informations stockées dans ses centres de données à ce sujet, tout en niant la position de la société sur la situation.Un expert en matière de protection de la vie privée estime que ce document montre clairement que l'entreprise ne peut respecter aucune réglementation.En fin de compte, les entreprises comme Facebook doivent être en mesure d'informer leurs utilisateurs ainsi que les régulateurs sur la façon dont le moindre élément de données est traité, où il est conservé et dans quel but.En outre, le document de Facebook qui a fait l'objet d'une fuite a également brièvement mis en évidence la non publication de ses "Basic Ads", un autre terme réservé aux réponses générées par les différentes réglementations en vigueur dans le monde.Dès son lancement, les utilisateurs peuvent s'attendre à sélectionner l'option qui leur permet de refuser que des systèmes tiers utilisent leurs données à des fins publicitaires.Alors qu'il était prévu de la lancer en 2020 en Europe, Facebook a clairement manqué sa propre échéance qui avait été créée par ses propres employés.Source : Leaked Facebook Document , document rédigé l'année dernière par les ingénieurs de la confidentialité de Facebook de l'équipe des produits publicitaires et commerciaux.Qu'en pensez-vous ?