Il est important de noter que ces chiffres incluent les utilisateurs de mobiles, et pas seulement les utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Il est probable que le statut de Safari en tant que navigateur par défaut pour l'iPhone et l'iPad joue un rôle beaucoup plus important que son utilisation sur le Mac. Il n'en reste pas moins que Safari est le seul grand navigateur web qui n'est pas disponible sur Android, qui est le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde, ou sur Windows, le système d'exploitation de bureau le plus populaire.Selon l'article de blog, Edge vient tout juste de dépasser Firefox pour la troisième place au cours de l'année écoulée.Pendant ce temps, Chrome a été dominant pendant longtemps après avoir supplanté Internet Explorer de Microsoft. Si la nouvelle se résumait à dire que Chrome est le plus grand navigateur, cela ne vaudrait même pas la peine d'être rapporté - aujourd'hui, Chrome est le web, dans une certaine mesure. Et il est intéressant de noter que les dernières versions du troisième navigateur, Edge, sont construites sur Chromium de Google.Apple avait autrefois des ambitions plus larges avec Safari, dans la mesure où il existait une version Windows du navigateur. Mais Apple a interrompu le développement de cette version en juin 2010. Techniquement, il est toujours possible d'exécuter Safari sur Windows 10 ou 11, mais ce n'est pas la meilleure idée du point de vue de la sécurité.Et si Safari est le navigateur web par défaut sur iOS, il est possible d'installer et d'utiliser des navigateurs tiers sur l'iPhone et l'iPad. Depuis 2020, il est possible de définir un autre navigateur que Safari comme navigateur par défaut.Cela dit, la différence entre Safari et un navigateur tiers sur l'iPhone n'est que superficielle. Les navigateurs alternatifs comme Chrome ou Firefox utilisent toujours les technologies de base de Safari ; ils permettent simplement aux utilisateurs d'utiliser les signets et d'autres fonctions supplémentaires de ces navigateurs sur d'autres plateformes.Depuis sa sortie en 2008, Chrome est devenu synonyme de Web : il a une influence considérable sur la façon dont les gens utilisent Internet. Lorsque Google a lancé sa norme de publication AMP (Accelerated Mobile Pages), les sites Web se sont empressés de l'appliquer. Des plans similaires visant à remplacer les cookies tiers dans Chrome - une mesure qui aura un impact sur des millions de spécialistes du marketing et d'éditeurs - sont façonnés à l'image de Google. Malgré les craintes des défenseurs de la vie privée, Google semble décidé à aller au bout de son idée. Avec, certes, des revenus en hausse, mais une part de marché en baisse , l’avenir de Firefox pour sa part inquiète les analystes quand on sait que ce navigateur est un artéfact clé du Web.Source : Atlas VPN Ces données statistiques collent-t-elles avec la réalité dont vous êtes au fait ? Sont-elles pertinentes ? Partagez votre expérience en la matière.Comment expliquer le positionnement de Firefox dans ce classement lorsqu’on sait que le navigateur est axé sur la confidentialité et le respect de la vie privée qui sont des valeurs recherchées par les internautes ?