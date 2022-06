On estime que le nombre d'utilisateurs américains de Facebook à la fin de l'année sera d'environ 178,3 millions, soit 1,4 million de moins que le nombre record atteint l'année dernière. C'est la première fois dans son histoire que Facebook enregistre une baisse du nombre d'utilisateurs, dont la quasi-totalité ont moins de 25 ans.Les utilisateurs de moins de 25 ans représentent un pourcentage de plus en plus faible de la base d'utilisateurs totale de l'application bleue, mais la plateforme a pu atténuer ses pertes grâce à un taux de croissance relativement constant parmi les utilisateurs de plus de 25 ans. Malgré cela, la croissance des utilisateurs de plus de 25 ans n'est pas assez rapide pour compenser la perte des utilisateurs plus jeunes, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.Facebook ne peut pas compter sur les utilisateurs plus âgés, car cela pourrait faire d'elle une plateforme obsolète.Les jeunes utilisateurs sont toujours le groupe démographique le plus prisé par une plateforme de médias sociaux, et Facebook est en train de devenir le pire endroit où placer des publicités pour ces utilisateurs.Selon les prévisions, Facebook ne comptera plus que 23,3 millions d'utilisateurs de moins de 25 ans aux États-Unis, contre 26,8 millions actuellement. Sa base d'utilisateurs de plus de 25 ans devrait connaître une maigre croissance, passant de 151,5 millions en 2022 à 154,3 millions, ce qui signifie qu'elle ne gagnera que 3,3 millions d'utilisateurs pour les plus de 5 millions qu'elle perdra.Source : Insider Intelligence Trouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, pourquoi ce déclin rapide de l'application ?