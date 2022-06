Ces derniers seront disponibles pour Facebook, Instagram et Messenger, et donneront aux utilisateurs la possibilité d'acheter des vêtements numériques dont ils pourront parer leur avatar. Tentant de justifier la vente de nouvelles peluches numériques, Mark Zuckerberg insiste sur le fait que "".Un certain nombre de grands créateurs sont déjà impliqués, dont Prada, Balenciaga et Thom Browne, et d'autres viendront à terme.La nouvelle de la boutique a été partagée sur Twitter via le compte Meta Newsroom, et elle a été largement accueillie avec dérision :Mark Zuckerberg a également annoncé la fonctionnalité à venir dans un post sur Facebook :Les prix des vêtements numériques n'ont pas encore été révélés, mais les magasins seront lancés aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Thaïlande dans les semaines à venir.Source : Meta NewsroomQu'en pensez-vous ?Prévoyez-vous de faire des investissements dans le métavers ?