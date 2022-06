En outre, 8 % des adultes américains ont déclaré être intéressés par un investissement dans une parcelle de terrain numérique, même si 52 % d'entre eux ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de l'immobilier numérique auparavant. Cette tendance a commencé avec le créateur du célèbre Bored Ape Yacht Club, qui est une sélection de NFT dont beaucoup ont augmenté leur valeur plusieurs fois.Le prix de vente initial d'un NFT qui représentait une parcelle d'immobilier numérique dans le métavers était d'environ 6 000 dollars, et il s'est avéré si populaire que la blockchain Ethereum sur laquelle il était hébergé n'a plus été en mesure de répondre aux demandes après un certain temps. Cependant, il est également pertinent de noter que les crypto-monnaies, les NFT et toutes les classes d'investissement connexes ont connu un effondrement massif de leur valeur ces dernières semaines, et cela pourrait diminuer la confiance des investisseurs, ce qui conduirait à un essoufflement de cette tendance.En outre, il est possible que les 11 % d'Américains qui ont investi dans l'immobilier numérique ou qui souhaitent le faire représentent la totalité du marché de ces produits. Comme plus de la moitié des Américains n'ont aucune idée de l'existence de l'immobilier numérique, il est peu probable qu'il se développe.Pourtant, il est possible de faire des choses intéressantes avec l'immobilier dans le métavers. Puisqu'il est censé remplacer le monde réel, il comportera des éléments tels que des vitrines et des salles de concert, et posséder la partie de la base de données où ces objets numériques seront hébergés pourrait s'avérer rentable.Source : Civic Science Qu'en pensez-vous ?Qu'en est-il en France ?Pensez-vous investir dans l'immobilier numérique ?