En plus de l'association française de consommateurs, d'autres associations en Grèce, en République tchèque, en Norvège et en Slovénie ont porté plainte auprès de leurs autorités de protection des données, a indiqué la BEUC.Elle a ajouté que l'organisme allemand de défense des consommateurs avait envoyé une lettre à Google, qui pourrait déboucher sur un procès civil, tandis que les organismes de défense des consommateurs des Pays-Bas, du Danemark et de la Suède ont écrit à leurs autorités de protection de la vie privée pour les alerter sur les pratiques de Google.", a déclaré le groupe.", a-t-il ajouté.", a déclaré un porte-parole.Google, qui a été condamné à une amende de plus de 8 milliards d'euros (8,4 milliards de dollars) par les autorités antitrust de l'UE et qui fait l'objet de deux enquêtes antitrust en cours, pourrait se voir infliger des amendes pouvant atteindre 2 % de son chiffre d'affaires mondial s'il est reconnu coupable d'avoir enfreint les règles européennes en matière de protection de la vie privée.Certaines de ces agences se sont plaintes auprès de leurs autorités de protection de la vie privée du suivi des utilisateurs par Google il y a quatre ans, mais aucune mesure n'a encore été prise. Avec leurs dernières plaintes, elles entendent faire monter la pression sur les régulateurs.Source : BEUCQu'en pensez-vous ?