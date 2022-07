une nouvelle classe de traitement des images "ImgGD" plus facile à manipuler qui regroupe les anciennes fonctionnalités et ajoute celle de création de filigrane textuel ;

une modification du code pour être en conformité avec PHP 8.0.

une nouvelle classe FiligraneABCI.js qui permet de proposer un ensemble wysiwyg pour la création de filigrane à base de police ttf.

est une solution complète d'upload. Elle utilise la technologie Ajax-jQuery ainsi que des classes PHP pour le côté serveur permettant de bénéficier d'une solution finalisée prête à l'emploi et configurable.Notez qu'il est possible de configurer un script en quelques lignes de code aussi bien côté client que côté serveur. Les options de configuration, les fonctions et les styles événementiels servent uniquement pour personnaliser le retour d'information en temps réel et pour répondre aux besoins les plus divers.Nous remercions encore une foisqui maintient consciencieusement son outil depuis plusieurs années et qui répond à toutes les questions qui lui sont posées.Pour le côté PHP, la nouvelle version comporte :Du côté JavaScript, la modification majeure est :Pour démontrer ces nouveautés, deux formulaires ont été créés. Ils sont inclus dans le module d'upload et en démonstration.Vous trouverez un descriptif détaillé de la mise-à-jour sur la discussion du module . C'est sur cette discussion que je vous invite à faire part de vos retours d'expérience à ABCIWEB.