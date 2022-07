Le projet de Google visant à éliminer les cookies tiers de Chrome est une initiative qui bouleverserait la manière dont les publicités sont ciblées sur les sites Web. La société dit avoir travaillé avec des éditeurs, des spécialistes du marketing et des régulateurs sur son plan de remplacement des cookies tiers. Les cookies représentent actuellement le principal moyen que les spécialistes du marketing utilisent pour suivre l'activité en ligne des internautes et adapter les publicités en conséquence. Cependant, Google, qui est le leader mondial de la publicité en ligne et le développeur de Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde, a décidé de s'en passer.L'initiative est connue sous le nom de Privacy Sandbox. Dans un billet de blogue publié mercredi, Google a indiqué qu'il allait reporter le passage au nouveau système afin de donner aux spécialistes du marketing plus de temps pour tester ses outils. « Le retour le plus constant que nous avons reçu est le besoin de plus de temps pour évaluer et tester les nouveautés de Privacy Sandbox avant de déprécier les cookies tiers dans Chrome. Nous avons maintenant l'intention de commencer à supprimer progressivement les cookies tiers dans Chrome au cours de la seconde moitié de 2024 », a écrit Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox.Google a initialement publié son intention de supprimer progressivement la prise en charge des cookies de suivi tiers dans Chrome dans un délai de deux ans au début de 2020 - il y a maintenant environ deux ans et demi (et une pandémie mondiale). La pression réglementaire a entraîné un précédent retard qui a repoussé la fenêtre à 2023. Cependant, l'approche de développement actuelle (si ce n'est pas la technologie sous-jacente, jusqu'à présent) de la nouvelle technologie aurait reçu l'approbation de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), de sorte que cela pourrait être la dernière fois qu'elle est repoussée.Chavez a annoncé mercredi que les essais de ces nouveaux outils publicitaires sensibles à la vie privée s'étendront à davantage d'utilisateurs au début du mois d'août, pour s'intensifier sur le reste de cette année et en 2023. Au cours des derniers mois, Google a publié des versions d'essai d'un certain nombre de nouvelles API Privacy Sandbox dans Chrome afin que les développeurs puissent les tester. Ces API comprennent "Fledge" et "Topics" qui, selon l'entreprise, permettent de trouver un équilibre entre la préservation de la vie privée et la poursuite de l'économie de la publicité en ligne qui est au cœur de son activité.Si vous utilisez une version bêta de Chrome, il se peut qu'elles soient déjà activées pour vous. En outre, la décision de Google de supprimer les cookies fait écho aux mesures prises par Apple qui a secoué le marché de la publicité numérique l'année dernière en limitant l'accès des annonceurs aux données des utilisateurs dans son système d'exploitation iOS. Toutefois, à l'heure où les géants de la technologie font l'objet d'une surveillance antitrust croissante, certains experts craignent que la décision de Google de supprimer les cookies ne renforce son pouvoir sur le marché de la publicité numérique, où il joue déjà un rôle dominant.Le projet Privacy Sandbox vise à collaborer avec l'écosystème pour développer des alternatives aux cookies tiers et à d'autres formes de suivi intersites qui préservent la vie privée. Il propose d'utiliser un algorithme intégré au navigateur, le Federated Learning of Cohorts (FLoC), pour analyser l'activité d'un utilisateur et générer un identifiant "préservant la vie privée" qui peut être utilisé pour le ciblage. Google affirme que Privacy Sandbox est plus anonyme que les cookies, mais l'EFF (Electronic Frontier Foundation) l' a décrit comme étant "l'opposé d'une technologie préservant la vie privée" et s'apparentant à un "score de crédit comportemental".Privacy Sandbox a également incité les régulateurs à examiner si les objectifs publicitaires de Google sont anticoncurrentiels. En janvier 2021, la CMA du Royaume-Uni a annoncé son intention de se concentrer sur les impacts potentiels de Privacy Sandbox sur les éditeurs et les utilisateurs. Et en mars, 15 procureurs généraux d'États américains et de Porto Rico ont modifié une plainte antitrust déposée en décembre dernier, affirmant que les changements apportés à Privacy Sandbox obligeraient les annonceurs à utiliser Google comme intermédiaire pour faire de la publicité. Une pratique qui empêcherait ses rivaux de le concurrencer.Au début de l'année, Google a conclu un accord avec la CMA sur la manière dont elle développe et publie Privacy Sandbox dans Chrome. Cependant, les concurrents de Google estiment que Privacy Sandbox encourage la centralisation, nuit aux choix de l'utilisateur et va à l'encontre de la volonté de la communauté de créer un Web plus ouvert. « Privacy Sandbox renforcerait la position de Google en tant que monopoleur du Web. Comme d'autres l'ont fait remarquer, une véritable protection de la vie privée améliorerait la compétitivité et l'ouverture du Web », a écrit l'équipe du navigateur Brave dans un billet de blogue publié en janvier.« Privacy Sandbox est tout le contraire : une proposition cynique qui adopte juste assez le langage et les couleurs de la communauté de la protection de la vie privée pour tenir les régulateurs à distance, tout en profitant en pratique au monopole de Google, au détriment du Web en général », a-t-elle ajouté. L'équipe estime qu'il est difficile, voire impossible, de faire confiance à Google pour protéger la vie privée des internautes, alors qu'il est le principal artisan de l'état actuel du Web. « Il est prudent de douter de quelqu'un qui vend des antidotes après s'être enrichi en empoisonnant des puits », a déclaré l'équipe.« La communauté du Web devrait de la même manière douter des promesses (et des intentions) de Google en matière de protection de la vie privée après que Google a passé des décennies à tirer profit des pires violations de la vie privée sur le Web (et à les pérenniser) », a-t-elle poursuivi. Source : Google