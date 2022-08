Si l'on en croit Zuckerberg, dans quelques années, le monde entier pourra pénétrer dans une utopie de réalité virtuelle (RV) où il pourra vivre au mieux sa vie. Selon le PDG de Meta, le métavers devrait apporter de nouvelles possibilités telles que : des réunions de travail à distance où tout le monde se retrouve dans la même pièce, des rendez-vous immersifs avec des amis lointains, des raves, des virées shopping, des jeux de cartes, des concerts immersifs, et bien d'autres. Tout cela est censé être possible dans le métavers, le concept de monde virtuel partagé que Facebook veut tellement dominer qu'il s'est donné un nouveau nom en octobre dernier.Meta a développé son propre univers de métavers appelé Horizon Worlds (anciennement Facebook Horizon). Horizon Worlds de Meta est une application RV sociale qui permet aux utilisateurs d'explorer des mondes virtuels de manière interactive et immersive, en s'engageant à la fois dans la consommation et la création de contenu. En plus des espaces RV navigables, elle dispose de composants de construction RV prêts à l'emploi, comme des blocs de code, des sons et des effets d'animation pour aider les créateurs de contenu. Elle prend également en charge les jeux multijoueurs et les utilisateurs peuvent jouer à des jeux créés par d'autres. Horizon Worlds était disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, mais Meta a annoncé qu'il étendait la disponibilité en l'Europe. Lundi, Zuckerberg a posté une capture d'écran de son avatar numérique devant la tour Eiffel et ce qui semble être la Sagrada Família pour annoncer le lancement d'Horizon Worlds en France et en Espagne. Malheureusement pour lui, Internet s'est immédiatement mis à se moquer de la capture d'écran de la plateforme de réalité virtuelle - certainement parce que les graphiques étaient, comme l'ont décrit des utilisateurs de Twitter, à peu près équivalents à ceux du jeu Teletubbies pour la PlayStation One.Voici quelques-uns des commentaires : « Mark Zuckerberg lance Horizon Worlds en France et en Espagne avec un selfie VR d'une laideur inouï. Le projet de métavers de Meta est sûrement en train de mourir dans l'obscurité » ; « le métavers de Mark Zuckerberg est pire que Quake en 1996 » ; « Horizons a l'air pire qu'une salle de jeux en 2017, et c'est la pire de toutes les plateformes que j'ai essayées. Ce n'est pas seulement un défi technique, c'est une incompréhension fondamentale de la façon de faire un grand contenu RV à partir d'un manque d'expérience » ; « en 2007, Second Life avait l'air plutôt bien, tout bien considéré ».Zuckerberg a apparemment vu les mèmes et tient à faire savoir que Meta travaille sur les graphiques. Vendredi, il a publié de nouvelles captures d'écran sur Facebook et Instagram, montrant une version de lui-même nettement plus réaliste et une place d'apparence ancienne. « Des mises à jour majeures des graphiques d'Horizon et des avatars arrivent bientôt. Les graphiques d'Horizon sont capables de beaucoup plus, même sur des casques, et Horizon s'améliore très rapidement », a-t-il déclaré. Il a admis que le premier avatar était "basique" et a déclaré qu'il avait été généré rapidement pour célébrer le lancement en France et en Espagne.Il a promis de partager plus de détails lors de la prochaine conférence Connect. Le porte-parole de Meta, Peter Gray, a déclaré que l'entreprise n'avait pas de nouvelles à partager sur la date de cette conférence, mais l'événement de l'année dernière a eu lieu en octobre. Cependant, Meta n'est pas le seul à promettre de meilleurs graphiques pour tenter d'inciter les gens à rejoindre son métavers. Le mois dernier, Roblox a annoncé qu'il mettait également à jour ses graphiques traditionnellement en blocs avec une faible résolution, et son chef de produit Josh Anon a déclaré que l'objectif final de l'entreprise était de "reproduire le monde réel".En fin de compte, les graphiques sont secondaires par rapport à ce que vous faites dans le métavers. Même si la nouvelle mise à jour de Meta pour Horizon améliore les visuels, cela n'aura aucune importance s'il n'y a rien d'intéressant à voir dans ses mondes virtuels. Et les capacités des métavers, notamment en tant qu'alternative à l'interaction en face à face, sont souvent remises en question. Le phénomène des transactions immobilières virtuelles dans les métavers a récemment été dénoncé par l'entrepreneur milliardaire Mark Cuban. En outre, Meta ne s'attend pas à un produit minimum viable (MVP) avant au moins dix ans.Zuckerberg a déclaré au début de l'année que le projet de métavers de l'entreprise allait saigner des sommes importantes pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. L'action Meta a perdu la moitié de sa valeur cette année, alors que le nombre d'utilisateurs de Facebook diminue et que les doutes s'intensifient quant à son projet coûteux de métavers. La société a gelé les embauches en mai en raison du ralentissement de la croissance des revenus. En juillet, Zuckerberg a augmenté les objectifs de performance de l'entreprise et a déclaré qu'il souhaitait se débarrasser du personnel qui "ne devrait pas être là".Source : Mark Zuckerberg ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des graphiques d'Horizon Worlds ?Pensez-vous que le métavers de Meta va trouver son public en France ?Selon vous, le métavers de Meta a-t-il de l'avenir ou va-t-il faire un flop ?