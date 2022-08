« En 2021 et surtout en 2022, les taux d'inflation mondiaux ont bouleversé notre quotidien. Avec un taux annuel atteignant +8,9 % en juillet 2022 en Europe, dont une augmentation de 39,7 % du coût de l'énergie, l'inflation a un impact significatif sur tous les secteurs d'activité, y compris le secteur du numérique. Grâce à la gestion à long terme de nos coûts énergétiques en 2021, nous n'avons pas eu besoin de modifier tout de suite nos prix. Mais notre couverture d'achat d'énergie expire fin 2022 et nous allons finir par acheter de l'énergie à un prix élevé, le prix du marché actuel est en forte croissance à travers le monde », indique le duo.En effet, ils essaient simplement de dire que les coûts de l'énergie auraient augmenté de 40 % et que l'entreprise n'a pas l'intention saigner toute seule sans partager la douleur avec les clients. « Il s'agit d'une augmentation significative que nous devons malheureusement répercuter sur l'ensemble de nos services directement liés à la consommation électrique de nos infrastructures. Cette augmentation de prix affectera à la fois les nouveaux services et les services existants », a écrit le duo dans le billet de blogue publié lundi. Ces augmentations devraient prendre effet dès le mois de décembre prochain et seraient de l'ordre de 10 %.Plus précisément, le billet de blogue explique que pour les services existant, à partir du 1er décembre 2022, OVHcloud procédera à une augmentation de prix contrôlée d'environ 10 % sur les services Bare Metal (Serveurs, Eco, VPS), Hosted Private Cloud, le cloud public et l'hébergement Web. Paulin et Klaba ont déclaré qu'OVHcloud va fournir plus de détails sur les changements dans les semaines à venir. L'annonce a suscité quelques critiques, mais le duo a affirmé dans le billet de blogue que les clients de l'entreprise paient déjà des prix bas grâce aux innovations en matière d'économie d'énergie mises en œuvre précédemment par l'entreprise.Ils ont également affirmé que les hausses de prix ne signalent pas un changement de stratégie. De plus, selon les analystes, OVHcloud ne sera probablement pas le dernier fournisseur de services de cloud et d'hébergement à être contraint d'augmenter ses prix, même si ses rivaux, européens et internationaux, investissent souvent dans les énergies renouvelables. Ainsi, tout comme OVHcloud, certaines entreprises pourraient être confrontées à des problèmes lorsqu'elles chercheront à signer de nouveaux accords énergétiques avec les fournisseurs. Certaines entreprises chercheront à absorber une partie de l'augmentation des coûts.Cependant, d'autres pourraient choisir de répercuter ces coûts sur les clients, comme le fait actuellement OVHcloud. À titre d'exemple, la société britannique d'informatique et d'hébergement M247 a plus que doublé ses prix dans l'un de ses centres de données en raison de la hausse des coûts énergétiques au Royaume-Uni. Au cours du second semestre de l'année écoulée, l'Union européenne a connu une augmentation significative des prix de gros de l'énergie, le principal moteur étant la poussée de la demande mondiale d'énergie, la plupart des pays étant sortis de la pandémie de Covid-19.L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également eu un impact important sur le prix de l'énergie, le pays étant un acteur majeur sur les marchés mondiaux de l'énergie, ainsi que l'un des trois premiers producteurs mondiaux de brut, aux côtés de l'Arabie saoudite et des États-Unis. En outre, il faut noter que ces augmentations de prix interviennent après un premier semestre réussi pour l'entreprise. OVHcloud a enregistré une croissance de 14 % au premier semestre, soit un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros, bien que l'incendie encore inexpliqué de son centre de données SBG2 de Strasbourg en mars 2021 l'ait poussé dans le rouge.Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % par rapport au premier semestre 2021 qui s'était terminé juste avant l'incendie qui a détruit SBG2. Abordant l'impact de la guerre en Ukraine, OVHcloud a déclaré qu'il tirait environ 1,5 % de ses revenus de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine, et qu'il n'avait ni personnel ni infrastructure dans aucun de ces trois pays.Source : OVHcloud Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des augmentations de prix annoncés par OVHcloud ?Que pensez-vous de la décision de l'entreprise de répercuter les prix de l'inflation sur les clients ?