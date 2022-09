Le contexte



Clara Sorrenti, dite Keffals sur la plate-forme en ligne Twitch

Cloudflare tente d'expliquer pourquoi il protège le forum, puis y renonce, évoquant un « danger imminent » posé par les campagnes de harcèlement

Envoyé par Matthew Prince Envoyé par Nous avons bloqué Kiwifarms. Les visiteurs de l'un des sites Kiwifarms qui utilisent l'un des services de Cloudflare verront une page de blocage Cloudflare et un lien vers ce message. Kiwifarms peut déplacer ses sites vers d'autres fournisseurs et, ce faisant, revenir en ligne, mais nous avons pris des mesures pour bloquer l'accès à leur contenu via notre infrastructure.



C'est une décision extraordinaire à prendre pour nous, et compte tenu du rôle de Cloudflare en tant que fournisseur d'infrastructure Internet, une décision dangereuse avec laquelle nous ne sommes pas à l'aise. Cependant, la rhétorique sur le site de Kiwifarms et les menaces spécifiques et ciblées se sont intensifiées au cours des dernières 48 heures au point que nous pensons qu'il existe une urgence sans précédent et une menace immédiate pour la vie humaine contrairement à ce que nous avons vu auparavant de Kiwifarms ou de tout autre client auparavant.



Menaces croissantes



Kiwifarms a souvent été l'hôte de contenus révoltants. Un contenu révoltant ne crée pas à lui seul une situation d'urgence qui nécessite l'action que nous prenons aujourd'hui. Commençant il y a environ deux semaines, une campagne de pression a commencé dans le but de déplateformer Kiwfarms. Cette campagne de pression ciblait Cloudflare ainsi que d'autres fournisseurs utilisés par le site.



Cloudflare fournit des services de sécurité aux Kiwifarms, les protégeant des attaques DDoS et autres cyberattaques. Nous n'avons jamais été leur hébergeur. Comme nous l'avons souligné mercredi dernier, nous ne pensons pas que la suppression des services de sécurité soit appropriée, même pour des contenus révoltants. Dans un monde respectueux de la loi, la réponse au contenu, même illégal, n'est pas d'utiliser d'autres moyens illégaux comme les attaques DDoS pour le faire taire.



Nous n'agissons pas non plus directement à cause de la campagne de pression. Bien que nous ayons de l'empathie pour ses organisateurs, nous nous engageons en tant que fournisseur de sécurité à protéger nos clients même lorsqu'ils vont profondément à l'encontre de l'opinion populaire ou même de notre propre morale. La politique que nous avons formulée mercredi dernier reste notre politique. Nous continuons de croire que le meilleur moyen de reléguer les cyberattaques dans les poubelles de l'histoire est de donner à chacun les outils pour les prévenir.



Cependant, à mesure que la campagne de pression s'intensifiait, la rhétorique sur le site de Kiwifarms augmentait également. Se sentant attaqués, les utilisateurs du site sont devenus encore plus agressifs. Au cours des deux dernières semaines, nous avons contacté de manière proactive les forces de l'ordre dans plusieurs juridictions, soulignant ce que nous pensons être des actes criminels potentiels et des menaces imminentes pour la vie humaine qui ont été publiés sur le site.

La société russe DDoS-Guard, solution de repli de Kiwifarms, coupe l'arrivée de gaz

Envoyé par communiqué DDoS-Guard Envoyé par DDoS-Guard a cessé de fournir des services pour le forum Kiwi Farms



Le 4 septembre, les administrateurs du forum Kiwi Farms ont activé la protection DDoS-Guard pour leur domaine.



En tant que fournisseur de protection DDoS, nous fournissons des services à des clients du monde entier et ne sommes pas tenus de modérer le contenu de leurs sites. Nous ne sommes pas autorisés à décider de la reconnaissance d'une ressource Web particulière comme violant la loi. Pour ce faire, il existe des organismes spécialisés, sur notifications officielles dont nous répondons et restreignons l'accès à la ressource, si cela est justifié.



Cependant, aujourd'hui, nous n'avons pas attendu l'avis officiel et avons cessé de fournir des services pour le forum Kiwi Farms. Nous avons reçu de nombreuses plaintes d'utilisateurs indiquant qu'il enfreint la politique d'utilisation acceptable .



Après avoir analysé le contenu du site, nous avons décidé de cesser de fournir des services de protection DDoS pour kiwifarms.ru . Merci à tous ceux qui ont porté cet incident à notre attention.

La réaction de Joshua Moon, propriétaire de Kiwi Farms

Envoyé par Joshua Moon Envoyé par Il s'agit d'une attaque organisée. Il y a une coalition de criminels qui tentent d'encadrer le forum pour leur comportement. Ces criminels offrent aux victimes professionnelles la possibilité d'amplifier leur message. Les journalistes canonisent les crimes comme le comportement du forum lui-même, qui devient la vérité effective pour le grand public.



Il s'agit d'une machine construite autrefois contre 8chan et qui s'active à chaque fois que la cathédrale veut tester les nouveaux fronts de sa censure. C'est un amalgame massif d'intérêts divers. Je suis une personne. Les limites financières ne sont même pas le vrai problème - le problème est que je suis seul impuissant. Il n'y a aucune somme d'argent que je puisse donner pour convaincre les gens d'être courageux et d'être libres. C'est juste la réalité de notre pays.



Et ce que cette machine n'acceptera pas, c'est le compromis. Si je censurais certains types de comportements, cela n'aurait pas d'importance. Ils ne veulent pas qu'une chose spécifique soit censurée. Ils veulent que la personne moyenne puisse parler dans des canaux où seules des pensées spécifiques sont acceptables.



Plus important encore, ils veulent faire en sorte qu'aucune petite organisation ne puisse accueillir un service qui menace la cathédrale. Auparavant, un gars avec une bonne idée pouvait ouvrir une plate-forme et être un Tom Anderson, Mark Zuckerberg, Tom Fulp, Christopher Poole ou Richard Kyanka. Prenez note que ces noms datent tous d'il y a plus de 10 ans. Il n'y a plus de nouveaux pionniers en ligne, car il n'est pas permis d'innover dans le nouveau parking d'entreprise d'Internet.



Je ne vois pas de situation où Kiwi Farms est simplement autorisée à fonctionner. Il deviendra soit une coquille fracturée de lui-même, comme 8chan, soit sautera entre les hôtes et les noms de domaine comme Daily Stormer.

La réaction de Clara “Keffals” Sorrenti

Envoyé par Keffals Envoyé par La campagne est terminée. Nous avons gagné.



Après l'annonce que Cloudflare abandonnerait Kiwi Farms en tant que client, le site a été remis en ligne avec un domaine russe et est passé à DDoS-Guard. Moins de 24 heures plus tard, DDoS-Guard, une société russe spécialisée dans la protection DDoS, a également lâché Kiwi Farms. Leur domaine russe est maintenant hors ligne et Joshua Moon a déclaré : « Je ne vois pas de situation où Kiwi Farms est simplement autorisé à opérer. Il deviendra soit une coquille fracturée comme 8chan, soit un saut entre les hôtes et les domaines comme Daily Stormer ».



De nombreux sites qui ont fait face à des campagnes de pression pour être déplateformés, comme 8chan et Daily Stormer, sont toujours en ligne. Ils sont pourtant totalement impuissants. Que nous soyons ou non en mesure de supprimer complètement Kiwi Farms d'Internet est sans rapport avec le fait que les objectifs de notre campagne ont non seulement été atteints, mais ont réalisé plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre.



Toutes les grandes entreprises qui ont fourni les services pour maintenir Kiwi Farms en ligne ont décidé que Kiwi Farms présentait un grand risque. Le PDG de Cloudflare a déclaré que Kiwi Farms constituait une "menace imminente et urgente pour la vie humaine" et l'ancien directeur adjoint du FBI a affirmé que Kiwi Farms portait une "menace de terreur intérieure". Il est devenu très clair la semaine dernière qu'il n'y a aucune tolérance pour ce genre de haine, et des millions de personnes se sont réunies pour célébrer leur défaite.



FiberHub, la société qui héberge les serveurs sur lesquels Kiwi Farms est hébergé, n'a pas fait de déclaration. Joshua Moon pense que FiberHub les supprimera également, car Kiwi Farms est désormais considérée comme une menace terroriste et il n'y a aucun avantage pour une entreprise à leur fournir des services. Notre équipe surveillera les vestiges de Kiwi Farms dans les semaines et les mois à venir. Il est très peu probable que Kiwi Farms refait surface avec suffisamment de ressources pour maintenir la présence en ligne qu'elle avait autrefois. En conséquence, ceci est la déclaration finale de la campagne Drop Kiwi Farms jusqu'à nouvel ordre.



Ce que nous avons accompli en si peu de temps n'a jamais été fait auparavant dans toute l'histoire d'Internet. Les innombrables victimes de Kiwi Farms peuvent dormir sur leurs deux oreilles en sachant que le site est condamné, qu'il ne retrouvera jamais son ancien élan et qu'il continuera à saigner des abonnés et à devenir de plus en plus hors de propos au fil des semaines. Nous avons fait notre part pour rendre hommage à des personnes comme Julie Terryberry, Chloe Sagal et David Kirk Ginder (Near). Merci à tous de m'avoir aidé, ainsi que toutes les autres personnes touchées par Kiwi Farms, à demander justice. Aujourd'hui, le monde est un meilleur endroit.

Kiwi Farms, anciennement connu sous le nom de CWCki Forums, est un forum Internet américain dédié à la discussion et au harcèlement de personnalités et de communautés en ligne. Leurs cibles (souvent des personnes appartenant à des minorités, des femmes, des personnes LGBT ou neurodivergentes) sont souvent soumises à la pêche à la traîne et au harcèlement en groupe organisés, ainsi qu'au doxxing et au harcèlement dans la vie réelle. Ces actions ont lié Kiwi Farms aux suicides de trois personnes ciblées par les utilisateurs du site. La Ligue anti-diffamation l'a décrit comme étant « un forum favorable aux extrémistes ».La connexion de Kiwi Farms à plusieurs controverses et campagnes de harcèlement a entraîné le blocage du forum par les fournisseurs de services Internet ou le refus du service par les entreprises. Après la fusillade de la mosquée de Christchurch, le site a été bloqué en Nouvelle-Zélande ; en 2021, après le suicide d'une personne qu'ils ciblaient, DreamHost a cessé de fournir ses services d'enregistrement de domaine. En septembre 2022, la protection DDoS de Kiwi Farms, fournie par Cloudflare, a été annulée après que des utilisateurs se soient livrés à du doxxing et à des « swattings » de personnes transgenres et pro-LGBTQ. Ensuite, le site est passé à DDoS-Guard, un fournisseur de services basé en Russie, qui les a abandonnés peu de temps après.Tout a commencé le 5 août, Clara Sorrenti, streameuse Twitch et militante transgenre connu sous le pseudo Keffals, a été victime d’un swatting. Cette pratique consiste à faire croire à la police que des événements graves se déroulent à l’adresse de la victime, de façon que les forces de l’ordre et plus particulièrement le SWAT (le GIGN américain) s’y rendent. Keffals s’est ainsi retrouvée sans raison tenue en joue à son domicile de London, dans l’Ontario, et « mégenrée » à de nombreuses reprises – le message anonyme ayant mis la police sur sa piste ayant volontairement utilisé son ancien état civil.Après avoir raconté cette première épreuve dans une vidéo postée le 9 août sur YouTube (vidéo ci-dessus), la vidéaste et son fiancé font l’objet d’une deuxième attaque, leurs harceleurs ayant réussi à identifier l’hôtel dans lequel ils se sont réfugiés grâce à une simple photo de leur chat sur un lit. Depuis, comme le raconte Clara Sorrenti dans une deuxième vidéo publiée le 18 août, le couple vit « dans un lieu tenu secret ». Elle y accuse les membres du forum Kiwi Farms, considérés par le New York Magazine comme « la plus grande communauté de harceleurs sur le Web », d’avoir rendu son adresse publique – une pratique connue sous le nom de doxing. Elle révèle aussi faire l’objet d’une campagne de haine « depuis plusieurs mois » et dit « craindre à l’avenir une escalade dans la violence à son endroit ».Mercredi, Cloudflare a publié un billet de blog expliquant les circonstances dans lesquelles les sites Web abusifs sont éligibles au service. Rédigé par le PDG Matthew Prince et la vice-présidente Alissa Starzak , responsable mondiale des politiques publiques, le message est intitulé « Politiques et approche d'abus de Cloudflare ». Il a tenté de clarifier pourquoi l'entreprise modère parfois le contenu abusif et parfois non.Selon les propos de Prince et Starzak, Cloudflare a des normes différentes pour différents produits. Il a une politique d'hébergement acceptable pour le contenu hébergé, mais n'applique pas ces règles à ses offres de sécurité.« Les produits d'hébergement sont les produits pour lesquels Cloudflare est l'hôte ultime du contenu », ont déclaré Prince et Starzak. « C'est différent des produits où nous fournissons simplement des services de sécurité ou de mise en cache temporaire et où le contenu est hébergé ailleurs ».Prince et Starzak soutiennent que le service de sécurité de Cloudflare peut être comparé à un opérateur public réglementé par le gouvernement, même si les services Internet sont réglementés différemment des services de communication. Le harcèlement par téléphone est punissable en vertu de la loi fédérale sur les communications.« Tout comme la compagnie de téléphone ne met pas fin à votre ligne si vous dites des choses horribles, racistes ou sectaires, nous avons conclu, en consultation avec des politiciens, des décideurs et des experts, que désactiver les services de sécurité parce que nous pensons que ce que vous publiez est méprisable est une mauvaise politique », dit leur message. « Pour être clairs, ce n'est pas parce que nous l'avons fait dans un nombre limité de cas auparavant que nous avions raison quand nous l'avons fait. Ou que nous le ferons à nouveau ».Cependant, quelques jours plus tard, Cloudflare est revenu sur sa décision. Et le PDG d'expliquer que :Après avoir été bloqué par l’hébergeur américain Cloudflare, le forum Kiwi Farms s’est vu dans la foulée couper, lundi 5 septembre, des services de l’entreprise DDoS-Guard, vers laquelle il s'était tourné pour se protéger entre autres des attaques DDoS visant à le déconnecter. La société russe, qui a exprimé sa décision dans un communiqué de presse posté sur la messagerie Telegram, aura été plus réactive que Cloudflare.L’accès au site kiwifarms.ru est de fait impossible depuis le 5 septembre. Mais si l’activité du forum est fortement perturbée, ses membres ne sont pas pour autant hors d’état de nuire. Ils pourraient se rabattre sur un autre fournisseur de services ou bien migrer vers un autre forum.« Ce même sur le fait que la Russie est un pays libre est une blague », écrit Moon sur Telegram, ne s'en rendant apparemment compte que maintenant, avant de passer à blâmer tout le monde pour la disparition de Kiwi Farm, sauf sa propre communauté toxique, criminelle et répréhensible :Sources : communiqué DDoS-Guard Quelle lecture faites-vous de la situation ?