Un juge de l'État de Washington a statué vendredi que Facebook a violé à plusieurs reprises les règles de financement des campagnes électorales exigeant que les plateformes publient des informations sur les annonceurs politiques sur leurs sites. Le juge Douglass North de la Cour supérieure du comté de King a également rejeté la demande de Facebook de vider une partie de la loi, portant un coup à la contestation par le géant des médias sociaux de certaines des règles de divulgation les plus strictes du pays en matière de publicité politique numérique, selon le bureau du procureur général.« Nous avons vaincu la tentative cynique de Facebook d'invalider notre loi sur la transparence du financement des campagnes électorales. Au nom des habitants de Washington, je mets au défi Facebook d'accepter cette décision et de faire quelque chose de très simple : suivre la loi », a déclaré le procureur général de Washington, Bob Ferguson, dans un communiqué.Cette décision intervient alors que Meta fait l'objet d'un examen minutieux concernant la quantité d'informations qu'elle divulgue sur la manière dont les candidats politiques utilisent les campagnes de marketing sur ses réseaux sociaux. Facebook a longtemps été critiqué pour avoir permis aux campagnes politiques de personnaliser leurs achats de publicité.L'entreprise est également scrutée pour ses décisions de laisser en place ou de retirer les fausses informations avant les élections de 2022. Les défenseurs des droits de l'Homme ont accusé la plateforme de négliger de traiter les fausses informations liées aux élections, notamment les fausses allégations selon lesquelles l'élection présidentielle américaine de 2020 était truquée. Dans le même temps, les conservateurs affirment que Facebook et d'autres entreprises technologiques déplate-forment injustement les leaders de droite, y compris l'ancien président Donald Trump.La loi sur la transparence du financement des campagnes est en vigueur à Washington depuis 1972, après avoir été adoptée par une initiative. Elle oblige les annonceurs tels que Meta à tenir des registres d'informations sur leurs publicités, telles que le coût et les informations concernant le ciblage et la portée. La loi exige également que les annonceurs mettent ces informations à la disposition du public. Les amendes payées seront ajoutées au compte de transparence de l'État, conformément à la loi de l'État.En vertu de la loi de l'État, Facebook pourrait être frappé d'une amende de 10 000 dollars par violation, qui pourrait être triplée si le tribunal estime que les actions de l'entreprise étaient intentionnelles. En 2020, Ferguson a intenté un procès contre Facebook, alléguant que la plateforme de médias sociaux ne s'est pas conformée aux règles de divulgation du financement des campagnes électorales qui ont été modifiées en 2019 pour les plateformes technologiques. Plus précisément, l'entreprise a été accusée de négliger de maintenir dans sa bibliothèque d'annonces politiques les noms des annonceurs politiques, les adresses des annonceurs et les coûts précis, les dates de paiement et les méthodes de paiement. Cette poursuite faisait suite à une autre déposée en 2018 qui a mené à un décret de consentement obligeant Facebook à payer 238 000 $, selon le bureau de Ferguson. Après que Facebook ait continué à diffuser des publicités politiques, Ferguson a intenté un nouveau procès en 2020.Après les révélations selon lesquelles des agents russes ont utilisé des plateformes de médias sociaux pour tenter d'influencer l'élection présidentielle américiane de 2016, un groupe bipartisan de législateurs à Washington a présenté un projet de loi visant à obliger les plateformes numériques à divulguer davantage de renseignements sur ceux qui achètent des publicités politiques. Le projet de loi aurait obligé les grandes plateformes à créer une base de données sur les publicités politiques contenant des informations sur les groupes qui dépensent de l'argent dans ce domaine et une description du public ciblé. Depuis lors, certaines plateformes technologiques telles que Facebook et Google ont publié leurs propres bibliothèques d'annonces divulguant des informations sur les campagnes de marketing des candidats.L'année dernière, Facebook a annoncé qu'il limiterait la manière dont la publicité politique et thématique pouvait être ciblée, en supprimant la possibilité, dans la plupart des cas, de diffuser des publicités à des personnes en fonction du contenu politique, religieux ou sanitaire qu'elles avaient consulté sur la plateforme. Mais la société a laissé en place d'autres moyens d'adapter l'audience des campagnes de marketing.Source : Bureau du procureur général Quel est votre avis sur le sujet ?