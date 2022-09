La société blockchain découvre qu'un seul des 25 projets NFT au total s'efforce d'offrir aux acheteurs des droits de propriété intellectuelle directs sur l'art ou le contenu principal. Parmi les principaux projets NFT étudiés par la société figurent Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui est une collection de dix mille NFT basés sur Ethereum, un autre projet NFT World of Women, VeeFriends de Gary Vaynerchuk, Sandbox et enfin Decentraland. Sandbox et Decentraland sont tous deux des plateformes communautaires métaverses.L'analyse approfondie de ces grands projets a révélé que la part du lion des jetons non fongibles ne comporte aucun droit d'auteur sur leur contenu réel. De nombreux opérateurs semblent tromper les acheteurs de NFT sur leurs droits légaux fondamentaux. En outre, quelques projets NFT ont adopté des licences Creative Commons pour éviter toute confusion.Ici, la licence Creative Commons est la licence publique de droit d'auteur qui permet la distribution gratuite d'un travail. Il s'agit d'une autorisation légale donnée par le créateur à d'autres personnes de partager ou d'utiliser l'art de son propre gré. Pour en revenir au sujet, seule une poignée de projets ont adopté la licence CC, et certains ont libéré de manière adéquate les droits de propriété intellectuelle de la NFT, rendant ainsi peu pratique pour les détenteurs de jetons de maintenir des privilèges spéciaux pour l'art.Cela dit, il reflète les points critiques d'un examen partagé par l'Université Cornell que Bored Apes étant la série blockchain la plus étendue et la plus impactante est précisément pas clair. En revanche, BAYC offre aux acheteurs le droit de propriété des NFT mais, en contrepartie, fournit une licence sceptique. En termes simples, si vous créez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'un permis pour l'utiliser.Néanmoins, Yuga Labs, une entreprise de blockchain qui crée des objets de collection numériques, a commencé à inculquer des conditions de service pour sa série de NFT afin d'offrir une expérience personnalisée de licence de NFT. Par ailleurs, le World of Women (WoW) pratique également la propriété des droits d'auteur de l'art avec ses jetons numériques. Cependant, WoW n'explique pas comment la vente de NFTs transmet des droits à d'autres. Il est essentiel de mentionner ici que lorsque les droits de propriété intellectuelle sont associés aux créateurs de NFT, ceux-ci peuvent en modifier les termes selon leur préférence, ce qui est parfois inadapté aux acheteurs.La dernière critique de Galaxy Digital met particulièrement l'accent sur les droits d'auteur NFT. Cela aiderait ceux qui veulent légaliser leurs achats de NFT. Mais pour l'instant, elle ne semble pas traiter des droits de propriété intellectuelle.Source : Galaxy Digital Qu'en pensez-vous ?