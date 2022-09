Lorsqu'une célébrité meurt, qui modifie son article Wikipédia aussi rapidement ?

Lors du décès de la reine Élisabeth II, le monde entier n'a pas tardé à noter la couverture de l'encyclopédie libre à la minute près. « WIKIPEDIA N'A PAS PERDU SON TEMPS », a tweeté quelqu'un. Lorsque le décès d'Aretha Franklin a été annoncé par son publiciste en 2018, il a fallu douze minutes pour que son article Wikipédia soit mis à jour pour l'inclure. La semaine dernière, cet écart s'est réduit à deux minutes. Le compte Twitter de la famille royale a publié la nouvelle à 18h30 et à 18h32, la première modification de Wikipédia avait été effectuée. L'éditeur de Wikipédia Sydwhunte a maintenant le droit de se vanter d'avoir fait la première modification, selon le fil de discussion sur Twitter.Sydwhunte, un rédacteur ordinaire dont les 600 modifications concernent principalement des pages sur des joueurs de sport, a reçu sur sa page de discussion des messages de fans qui ne tarissent pas d'éloges comme « un véritable exploit, bien qu'étrange » et « une vitesse très impressionnante ». Sydwhunte a été le gagnant, mais les conflits d'édition montrent clairement que des centaines d'éditions ont été effectuées à la minute où sa mort a été annoncée. Ce n'est pas aussi simple que de changer "est" en "était". Après que Sydwhunte a effectué la première modification sur le décès, l'article d'Elizabeth II a subi plus de 55 modifications dans les 15 minutes qui ont suivi : ajout de sources, changement du temps, mise à jour de l'infobox avec la durée de son règne et mise à jour des catégories (elle ne figure plus dans la catégorie " personnes vivantes ", par exemple).Sur l'article du désormais roi Charles III, les éditeurs ont procédé à une frénésie de changements de titres en attendant l'annonce de son nom de règne. L'article de Charles a changé de titre cinq fois pendant que les gens attendaient son nom royal officiel. Il est passé de Charles, Prince de Galles, à Charles III, puis à Charles, Roi du Royaume-Uni lorsque les rédacteurs ont remarqué qu'il n'avait pas annoncé qu'il porterait le nom de Charles III. Mais lorsque la BBC a commencé à utiliser "Charles III", le titre de l'article est revenu à Charles III... puis à Charles, roi du Royaume-Uni, et enfin à Charles III à nouveau.Certaines des modifications post-mortem étaient préméditées. Sur la page de discussion de l'article sur Élisabeth II, où les rédacteurs discutent en coulisses, on s'interroge depuis des mois sur la façon de traiter sa mort. Les wikipédiens ont discuté de la photo à utiliser (à la mort d'une personnalité publique, Wikipédia utilise généralement une bonne photo historique plutôt qu'une photo récente de personnes âgées) et de la nécessité de mentionner les anciens royaumes du Commonwealth sur lesquels elle régnait.Pendant ce temps, l'article d'Elizabeth connaît un pic de pages vues. Le 8 septembre, son article a été consulté plus de cinq fois plus que le deuxième jour le plus consulté depuis que la mesure a commencé à être effectuée en 2015. Ce jour-là, c'était le 9 avril 2021, date du décès de son mari Philip. Le projet Life After Death on Wikipedia de The Pudding met en lumière ces étonnants pics de pages vues sur les articles Wikipédia des personnalités publiques lorsqu'elles décèdent. La nouvelle a eu des répercussions sur l'ensemble de Wikipédia : elle a semblé doubler le trafic total par seconde sur l'ensemble du site. Et tandis qu'Internet tournait les yeux vers Wikipédia, les rédacteurs ont mis le paquet, gratuitement et peut-être même pour le plaisir.La réponse semble être : un ensemble très diversifié de personnes, souvent anonymes, et étonnamment souvent depuis leur smartphone. Les mises à jour rapides des rédacteurs ont longtemps été mimées et analysées, et le wikipédien néerlandais Hay Kranen a inventé le terme "deaditors" pour décrire les wikipédiens qui font la course pour mettre à jour les articles des personnalités publiques décédées. Dans son étude informelle, Kranen a constaté que les "deaditors" étaient plus susceptibles d'éditer à partir de téléphones portables et sans compte. Malgré tout le chaos de l'édition d'événements d'actualité, la recherche suggère que les nouveaux venus et les éditeurs de longue date participent à un taux plus élevé lors des "chocs".En 2018 Hay Kranen a mesuré les modifications apportées aux articles après un décès pour tenter de découvrir qui en est l'auteur. « J'ai tracé le nombre d'éditions de l'article par mois. En observant ces graphiques, on remarque que pour Wikipédia, votre décès est l'événement le plus important de votre vie », écrit-il. Dans seulement 3 des 26 historiques d'édition, il y avait un pic à un moment différent. Certaines personnes ont un flux constant d'éditions (par exemple Stephen Hawking). Pour d'autres, il y a une grande différence entre le "pic de décès" et les autres modifications. Parfois parce que la mort était inattendue (Dolores O'Riordan des Cranberries). Parfois parce que peu de choses se sont produites au cours des dernières années de leur vie (Barbara Bush)"Wikipédia est une encyclopédie, pas une source d'informations, mais parce qu'elle est écrite en temps réel, les événements d'actualité présentent un dilemme délicat. Wikipédia doit maintenir un sourcing approfondi des sites d'information, mais elle doit aussi mettre à jour ses articles rapidement afin de donner à ses nombreux lecteurs les informations les plus récentes possible.Le 8 septembre, un nouveau groupe de travail a été créé spécifiquement pour l'opération London Bridge. Sa page de projet officielle est apparue sur Internet vingt minutes seulement après l'annonce de la mort de Sa Majesté, et elle surveille les articles Elizabeth II, Mort d'Elizabeth II, Opération London Bridge, Réactions à la mort d'Elizabeth II, et Charles III.La grande question reste la suivante : pourquoi quelqu'un s'intéresse-t-il suffisamment à Wikipédia pour la modifier ? Et finalement, il n'y a pas de réponse unique.Coby Potischman, un étudiant de deuxième année de l'université Northwestern qui a rédigé toute une édition en Wikicode à l'avance afin de pouvoir la coller au moment où la nouvelle est tombée que Biden a remporté l'élection de 2020, dit qu'il est très fier d'avoir été le premier à mettre à jour les articles de Biden et de Harris. Il l'a fait pour deux raisons : premièrement, il pensait que ce serait cool d'annoncer la nouvelle à un large public. Ensuite, « apporter un changement important à une infobox de titulaire de fonction me satisfait généralement », a-t-il déclaré à Input.Le plus grand ensemble de connaissances accessibles que le monde ait jamais eu est le fruit du travail de passionnés d'informatique qui trouvent une satisfaction générale dans la rédaction et la mise à jour scrupuleuse d'articles d'encyclopédie.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?