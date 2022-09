Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Diversité ou compatibilité sur le web : de quel bord êtes-vous ?

Envoyé par defZero Envoyé par Quant je vois que les dev web essaient de tout faire en HTML5/JS/CSS3, je me demande pourquoi avoir abandonner Flash.

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Il existe trois moteurs de rendu principaux : Blink (Google Chrome, Microsoft Edge), Webkit (Apple Safari) et Gecko (Mozilla Firefox).

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Quelles sont les attentes que vous formulez pour des projets à l’état d’enfance comme celui du navigateur Ladybird ? Quelles sont les attentes que vous formulez pour des projets à l’état d’enfance comme celui du navigateur Ladybird ?

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Quels avantages peut-il y avoir au fait qu’un navigateur comme Firefox décide d’adopter le projet open source Chromium pour son développement ? Une telle situation est-elle souhaitable ? Quels avantages peut-il y avoir au fait qu’un navigateur comme Firefox décide d’adopter le projet open source Chromium pour son développement ? Une telle situation est-elle souhaitable ?

1 0

Le web, ce sont des normes, mais ensuite si chacun rajoute des extensions propriétaires ou pire, implémentent (volontairement ou non) mal la norme, on ne s'en sort plus.HTML 5 a réussi à évincer des technologies propriétaires comme Flash et il n'y a aucune raison que ça continue autrement. Pour moi ce n'est pas un argument pour justifier l'hégémonie d'un moteur de rendu unique, fut-il distribué en licence de logiciel libre ou non.Flash était une technologie propriétaire, à laquelle les navigateurs accédaient via un plugin. Elle aurait pu disparaître du jour au lendemain, rendant des milliers de sites web non opérationnels. C'est d'ailleurs presque ce qui s'est passé, sans HTML 5 on serait aujourd'hui bien mal...HTML 5 est une norme, on n'aime ou pas, les navigateurs pourraient certes décider de ne pas l'implémenter, mais probablement pas d'arrêter l'implémentation du jour au lendemain sous peine de voir tout le monde aller à la concurrence.Merci d'avoir rappelé la différence entre navigateur et moteur de rendu. Dans les années 90 on trouvait plein de petits navigateurs qui n'apportaient pas grand chose (voire même qui étaient des spywares) utilisant en réalité le moteur d'IE, et ce n'était pas aussi transparent qu'aujourd'hui.Par contre je me permets de corriger, le moteur Webkit a été créé pour le navigateur Konqueror, du projet KDE. Même si Konqueror n'est presque plus maintenu, et même si Safari semble être le dernier à l'utiliser, je ne voudrais pas laisser passer l'idée qu'ils en sont à l'origine.De trouver une killer feature, de façon à ce qu'il y ait une vraie bonne raison de choisir l'un plutôt que l'autre, sans pour autant sacrifier la compatibilité.Par exemple je souhaite l'existence d'un moteur de rendu de petite taille. Aujourd'hui la grande mode c'est d'écrire des "applications" qui s'exécutent sur votre OS mais en réalité intègrent Chromium ou un autre moteur de rendu. Ces applications et les frameworks qui permettent de les écrire, genre Electron, créent des applications certes multi-plateformes mais incroyablement lourdes, bien plus que Java qui est pourtant multi-plateforme aussi. Alors un petit moteur de rendu, facile à embarquer, je serais largement preneur. Webkit semble pour le moment le meilleur candidat pour la petite taille, mais c'est aussi celui pour lequel les systèmes d'intégration, dans une appli Java ou C# par exemple, semblent les moins au point, dommage.Ah bon, vous avez des infos comme quoi ce serait à l'étude? Si vous avez des articles en ce sens, je veux bien les liens...En tout cas non, ce ne serait pas souhaitable. Même open source, un logiciel quel qu'il soit n'a aucune raison d'être hégémonique. Surtout que même s'il est Open Source, au final c'est bien Google qui a le dernier mot, et à ce titre il peut y avoir conflit d'intérêt (Google insistant pour avoir une fonction favorable à son moteur de recherches par exemple)