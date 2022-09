Le gouverneur de la Californie signe un projet de loi obligeant les entreprises de médias sociaux à la transparence, cette loi pourrait être contestée par l'industrie technologique

La loi AB 587 pourrait être contestée par l'industrie technologique

Contexte de la loi AB 587

La loi A.B. 587 obligera les entreprises de médias sociaux à afficher publiquement leurs politiques concernant les discours haineux, la désinformation, le harcèlement et l'extrémisme sur leurs plateformes et à communiquer des données sur l'application de ces politiques. La loi nouvellement signée exigera également que les plateformes déposent des rapports semestriels au bureau du procureur général de l'État, dans lesquels elles divulguent leurs politiques en matière de discours haineux, d'extrémisme et de désinformation. Le bureau du procureur général de l'État est également tenu « de mettre à la disposition du public, dans un répertoire consultable sur son site Internet officiel, tous les rapports sur les conditions de service soumis conformément à ces dispositions ».Le projet de loi a d'abord été présenté par le représentant de l'État Jesse Gabriel et a été coécrit par un groupe de représentants de l'État, dont Buffy Wicks et Jordan Cunningham, ainsi que par les sénateurs de l'État Richard Pan, Henry Stern et le ministre de la Justice. Richard Pan, Henry Stern et Scott Weiner.« La Californie ne restera pas les bras croisés alors que les médias sociaux sont utilisés comme des armes pour répandre la haine et la désinformation qui menacent nos communautés et les valeurs fondamentales de notre pays. Les Californiens méritent de savoir comment ces plateformes ont un impact sur notre discours public, et cette action apporte une transparence et une responsabilité bien nécessaires aux politiques qui façonnent le contenu des médias sociaux que nous consommons chaque jour », a déclaré Newsom dans un communiqué.« Les médias sociaux ont créé des opportunités incroyables, mais aussi des menaces réelles et proches pour nos enfants, pour les communautés vulnérables, et pour la démocratie américaine telle que nous la connaissons. Cette nouvelle loi va enfin lever le voile et exiger des entreprises technologiques qu'elles fournissent une transparence significative sur la façon dont elles façonnent notre discours public, ainsi que sur le rôle des médias sociaux dans la promotion des discours de haine, de la désinformation, des théories du complot et d'autres contenus dangereux. Je suis reconnaissant au gouverneur Newsom d'avoir signé ce projet de loi et de son leadership dans la protection des enfants et des communautés vulnérables en ligne », a déclaré Jesse Gabriel dans un communiqué.« Aujourd'hui, c'est une victoire pour les défenseurs de la sécurité sur Internet, non seulement en Californie, mais dans tout le pays. Dès le début, l'ADL a insisté sur le fait que le problème de la haine en ligne est trop grave et que les conséquences sont trop importantes pour ne rien faire. Le gouverneur Newsom a fait preuve d'un leadership remarquable en signant l'AB 587. Ce projet de loi aura des implications nationales pour garantir que les communautés vulnérables soient protégées des préjudices que nous constatons en ligne. Nous remercions le membre de l'Assemblée Gabriel pour son leadership incroyable et inébranlable en faveur d'un Internet plus sûr et plus transparent », a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG de l'Anti-Defamation League (ADL), un des principaux partisans de l'AB 587.« Une étape clé dans la lutte contre la haine anti-AAPI est de rendre nos communautés en ligne plus sûres. Les Américains d'origine asiatique et les insulaires du Pacifique ont été la cible de discrimination raciale et de boucs émissaires dans les espaces numériques, ce qui a perpétué la hausse des attaques contre notre communauté au cours des deux dernières années. AB 587 est une étape fondamentale dans la bonne direction pour mettre fin à cette violence et nous applaudissons l'Assemblymember Gabriel et le gouverneur Newsom pour leur leadership sur cette question », a déclaré Linda Ng, présidente nationale de OCA-Asian Pacific American Advocates.Avec la signature de l'AB 587, la Californie est désormais à la tête du monde avec les mesures de transparence les plus strictes pour les Big Tech, plaçant l'État à l'avant-garde de la réglementation d'un certain nombre d'entreprises californiennes notables, dont Facebook et Instagram. Et pourtant la loi pourrait être contestée par l'industrie technologique, qui a intenté des procès pour bloquer les lois réglementant la modération du contenu dans les États conservateurs.Les grandes entreprises technologiques et les groupes commerciaux qui les représentent pourraient contester la loi californienne. Ils ont intenté des procès pour bloquer d'autres lois sur les médias sociaux dans des États conservateurs comme la Floride et le Texas , qui réglementeraient la manière dont les entreprises de médias sociaux gèrent le contenu, en réponse aux allégations selon lesquelles les entreprises technologiques réduisent au silence les points de vue conservateurs.Plus tôt cette année, les groupes commerciaux de l'industrie technologique ont porté leur combat devant la Cour suprême, qui a temporairement bloqué la loi texane. Bien que la loi californienne vise à répondre à des préoccupations très différentes concernant les entreprises de médias sociaux, l'industrie et certains experts juridiques ont soulevé des préoccupations similaires concernant le premier amendement de la législation.Le projet de loi a également suscité l'inquiétude des experts juridiques, qui ont cité le premier amendement et la liberté d'expression comme leurs principaux problèmes. « Le projet de loi sera probablement invalidé pour cause d'inconstitutionnalité, à grands frais pour les contribuables. Les conséquences de la censure devraient déclencher le plus haut niveau d'examen constitutionnel, mais les charges indues et le manque d'avantages pour les consommateurs garantissent qu'il ne survivra pas même à des niveaux d'examen inférieurs. Comme le mentionne mon billet de blog, il existe plusieurs autres bases pour les contestations constitutionnelles », a écrit Eric Goldman, professeur à la faculté de droit de l'université de Santa Clara, dans un billet de blog.De nombreuses études ont établi un lien entre la violence motivée par la haine, les fusillades de masse et l'activité en ligne. Un récent bulletin du département de la sécurité intérieure a mis en garde le public contre les comportements extrémistes et imitateurs promulgués dans les forums en ligne à la suite de la fusillade d'Uvalde. L'ADL a récemment publié un nouveau rapport national sur la situation de la haine et du harcèlement en ligne aux États-Unis : Les Américains d'origine asiatique font état d'une augmentation spectaculaire du harcèlement, parallèlement à l'augmentation des incidents haineux anti-asiatiques hors ligne ; les personnes LGBTQ+ sont les plus touchées par le harcèlement parmi tous les répondants ; et près de la moitié des jeunes âgés de 13 à 17 ans déclarent avoir été victimes d'un certain type de harcèlement en ligne.Des études ont également confirmé que les médias sociaux ont joué un rôle majeur dans la diffusion de la désinformation en matière de santé publique. Une étude a révélé que 12 personnes et leurs organisations associées étaient responsables de 65 % de la désinformation sur les vaccins sur Twitter, Facebook et Instagram. Cette désinformation a été directement liée à l'hésitation et au refus du vaccin COVID-19. Malgré les inquiétudes généralisées, les efforts déployés par les sociétés de médias sociaux pour s'autosurveiller ont été largement critiqués comme étant largement insuffisants. Comme l'ont révélé Frances Haugen, lanceuse d’alerte et d'autres personnes, les plateformes de médias sociaux recommandent des contenus nuisibles, qui sèment la discorde ou qui sont faux, même lorsqu'un utilisateur ne les cherche pas. Facebook, par exemple, a la preuve que ses algorithmes encouragent la polarisation et "exploitent l'attirance du cerveau humain pour la discorde", mais l'entreprise a refusé de mettre en œuvre les solutions proposées pour répondre à ces préoccupations.Le nouveau projet de loi est l'un des derniers en date dans le cadre de la pression exercée par les législateurs de l'État pour mettre en œuvre une législation sur les sociétés de médias sociaux. La semaine dernière, l'Assemblée législative de l'État a adopté la loi californienne sur le code de conception adapté à l'âge, qui obligera les sociétés de médias sociaux à tenir compte de la santé physique et mentale des mineurs qui utilisent leurs plateformes.Source : Gavin Newsom Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis cette loi va telle connaître le même sort que celles du Texas et de la Floride ?