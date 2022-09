Musk tente de prouver un "effet négatif important"

Défaillances de sécurité présumées

Allégation de propriété intellectuelle de Musk

Elon Musk a déposé une contre-plainte modifiée contre Twitter, affirmant que les allégations de l'ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter "Mudge" Zatko, donnent à Musk de nouvelles bases juridiques pour tuer l'accord de fusion. « Il va sans dire que les dernières révélations montrent clairement que les parties Musk ont le droit de se retirer de l'accord de fusion pour de nombreuses raisons indépendantes et suffisantes. En bref, les parties Musk et les nombreux autres investisseurs de Twitter se sont vu vendre une société différente du Twitter qui existe réellement - une société qui avait plus de valeur, plus populaire, plus sûre et plus conforme à la législation en vigueur », affirme la contre-attaque modifiée.La contre-attaque modifiée a été déposée sous scellés la semaine dernière et une version publique a été publiée jeudi. La juge Kathaleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware a accédé à la demande de Musk de modifier la contre-poursuite, mais a rejeté sa tentative de retarder le procès d'au moins quatre semaines, de sorte que le procès doit toujours commencer le 17 octobre.La contre-attaque initiale de Musk portait principalement sur son affirmation non prouvée selon laquelle Twitter aurait menti au sujet des données relatives au spam dans sa déclaration publique selon laquelle moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) sont des spams ou des faux. Dans sa contre-attaque modifiée, Musk affirme que les fausses déclarations concernant les mDAU « n'étaient qu'un élément d'une conspiration plus large entre les dirigeants de Twitter visant à tromper le public, ses investisseurs et le gouvernement sur le dysfonctionnement au cœur de l'entreprise ».Musk tente de prouver que Twitter est raisonnablement susceptible de subir un effet négatif important qui lui donnerait une raison de se retirer de l'accord de fusion de 44 milliards de dollars. Twitter a précédemment nié que les allégations de Zatko donnent à Musk une raison suffisante pour se retirer de l'accord, dans un document qui s'opposait à la motion de Musk visant à modifier sa contre-attaque. « La nouvelle théorie de Musk est aussi peu valable que les précédentes. Pour échapper à son obligation de conclure, Musk doit prouver que l'une des déclarations de Twitter n'a pas été respectée et que cela a eu un effet négatif important. Musk ne peut même pas plaider cela de manière adéquate, et encore moins le prouver », a écrit Twitter.La contre-attaque modifiée de Musk a appelé la plainte de dénonciation de Zatko, qui a été soumise au Congrès et aux agences fédérales, « l'une des plaintes de dénonciation les plus importantes de l'histoire récente ». « Selon la plainte de Zatko, Twitter souffre de graves vulnérabilités en matière de sécurité de l'information, dépend de manière critique d'algorithmes qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle, et fait fi d'un décret de consentement de la FTC de 2011, ainsi que d'autres réglementations en matière de confidentialité et de cybersécurité », indique la contre-plainte de Musk.Musk a également affirmé que les épisodes relatifs au mDAU et à la sécurité « révèlent les efforts considérables et illégaux que Twitter est prêt à faire pour éviter de divulguer au public le véritable état de l'entreprise, à savoir ses indicateurs financiers "clés", son infrastructure de sécurité, ses atteintes à la propriété intellectuelle et sa conformité juridique ».Musk a affirmé qu'il est probable qu'il y ait un effet négatif important du fait de la non-conformité présumée de Twitter avec un règlement de 2011 avec la Federal Trade Commission, qui couvrait les défaillances de sécurité permettant aux pirates d'obtenir un contrôle administratif non autorisé de Twitter. « Une non-conformité similaire a récemment valu à Twitter de payer une amende de 150 millions de dollars. Une nouvelle non-conformité entraînerait certainement une pénalité plus importante. En effet, Facebook a dû payer une pénalité de 5 milliards de dollars à la FTC en 2019 pour avoir échoué à protéger correctement les données privées des utilisateurs », écrit Musk.Sur la base des allégations de Zatko, Musk a affirmé que la FTC est « susceptible de poursuivre » de nouvelles amendes et des mesures injonctives et que les pénalités « sont susceptibles de perturber suffisamment l'activité de Twitter pour constituer un effet négatif important ». Musk a également affirmé que Twitter était susceptible de subir de nouvelles violations de données parce qu'elle « a permis à 50 % des employés à temps plein de Twitter d'accéder à des systèmes sensibles - un chiffre qui laisse présager des violations de sécurité dans une entreprise comptant plus de 7 000 employés ».Twitter a démenti les affirmations de Musk, en écrivant : « L'amendement proposé par les défendeurs ne comprend pas d'allégations factuelles bien plaidées montrant une violation des déclarations de conformité légale. Les défendeurs ne contestent pas que Twitter s'est conformé à l'audit bisannuel et à l'exigence de certification du programme de sécurité imposés par l'ordonnance de consentement. Ils n'allèguent pas non plus de faits suggérant un éventuel effet défavorable important. Ils affirment seulement la conclusion que diverses violations de données d'utilisateurs, y compris "une violation de données... en juillet 2022" ont résulté de la prétendue non-conformité de Twitter ».Au sujet de la violation présumée de la propriété intellectuelle par Twitter, Elon Musk a écrit : « Si le code central de Twitter porte atteinte à la propriété intellectuelle de tiers, ces derniers peuvent intenter une action contre Twitter, qui pourrait soit interdire à Twitter d'utiliser cette propriété intellectuelle, soit fermer la plate-forme de Twitter, soit demander d'énormes dommages et intérêts. Ces types de risques sont sans aucun doute importants car ils compromettent la viabilité de Twitter en tant qu'entreprise en activité ».Dans sa plainte, Zatko affirme que dans les jours qui ont précédé son licenciement en janvier 2022, il a « appris que Twitter n'avait jamais acquis les droits légaux appropriés sur le matériel de formation utilisé pour construire les principaux modèles d'apprentissage automatique de Twitter », tels que ceux « qui font fonctionner les produits les plus fondamentaux de l'entreprise, comme les Tweets à montrer à chaque utilisateur ». Zatko a affirmé que « les dirigeants de Twitter avaient été informés de cette lacune flagrante à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais ils n'ont jamais pris de mesures correctives ».En ce qui concerne les allégations de propriété intellectuelle, Twitter a écrit que « Zatko n'a jamais eu la moindre responsabilité en matière de propriété intellectuelle chez Twitter, et sa plainte ne contient aucune allégation contraire. Tout ce que Zatko allègue, c'est que, « dans les jours précédant son licenciement, il a appris que Twitter n'avait jamais acquis les droits légaux appropriés sur les matériels de formation utilisés pour construire.... ses modèles clés d'apprentissage automatique ».Twitter a également décrit Zatko comme « un employé mécontent, licencié, dont le récit changeant a évolué pour soutenir la vision tout aussi flexible des faits de Musk ». Twitter a également déclaré qu'il ne fait pas face à des poursuites judiciaires concernant les revendications de propriété intellectuelle faites par Zatko. « Les défendeurs allèguent que Twitter opère depuis sa création sans droits de propriété intellectuelle sur les supports de formation à l'apprentissage automatique. Le fait que les défendeurs n'allèguent pas que Twitter ait encouru une quelconque responsabilité confirme que toute violation imaginaire de la déclaration ne pourrait pas avoir d'effet négatif important », écrit Twitter.Source : document de justice Quel est votre avis sur le sujet ?