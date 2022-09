Près de 40% de la génération Z préfère effectuer des recherches sur Tiktok et Instagram au lieu de Google Search et Maps

La génération Z représente, d’après un rapport publié par le Pew Research Center, les personnes qui ont toujours connu un monde avec une forte présence de l'informatique et d'Internet. Comparée aux générations précédentes, la génération Z se définirait par ses relations au travers de plateformes virtuelles plutôt que par ses relations réelles.Un dirigeant de Google a confirmé que le format de Tiktok change la façon dont les jeunes effectuent des recherches sur Internet, et Google travaille à suivre.Le vice-président principal de Google, Prabhakar Raghavan, a déclaré à la Fortune Brainstorm Tech Conference que, selon les études internes de Google, « il y a près de 40% des jeunes qui, lorsqu'ils recherchent un endroit pour le déjeuner, ne vont pas sur Google Maps ou sur Google Search. Ils vont à Tiktok ou Instagram ».Google a confirmé cette statistique, affirmant: « Nous sommes confrontés à une concurrence solide à partir d'un éventail de sources, y compris des moteurs de recherche généraux et spécialisés, ainsi que des applications dédiées ».Google a mis en évidence les modifications qu'il prévoit de faire pour son moteur de recherche pour plaire à un public plus jeune, y compris la possibilité pour un utilisateur de panoramiser sa caméra sur une zone et « Glaner instantanément des informations sur plusieurs objets dans une scène plus large ».Lorsqu'un utilisateur de TikTok recherche dans l'application de médias sociaux des informations sur les principales actualités, allant des vaccins Covid-19 aux fusillades dans les écoles, près de 20% des vidéos présentées comme résultats de recherche contiennent des informations erronées, selon un rapport de recherche publié mercredi.Les chercheurs de NewsGuard, un outil de journalisme et de technologie qui suit les informations en ligne, ont recherché ce mois-ci sur TikTok et Google des informations sur des sujets d'actualité majeurs tels que l'élection présidentielle de 2020, la guerre russo-ukrainienne et l'avortement pour comparer la désinformation fournie par leurs moteurs de recherche.TikTok, dont les utilisateurs sont principalement des adolescents et de jeunes adultes, « a diffusé à plusieurs reprises des vidéos contenant de fausses déclarations dans les 20 premiers résultats, souvent dans les cinq premiers », indique le rapport. « Google, en comparaison, a fourni des résultats de meilleure qualité et moins polarisants, avec beaucoup moins de désinformation ».Les chercheurs ont recherché des termes tels que « vaccin à ARNm » et « élection de 2022 », ainsi que des sujets d'actualité controversés comme « le complot d'Uvalde tx ». Ils ont analysé 540 résultats TikTok et ont découvert que 105 vidéos, soit 19,4 %, contenaient des allégations fausses ou trompeuses, selon le rapport.Selon le rapport, une recherche sur TikTok d'informations sur la politique, y compris l'élection présidentielle de 2020 et l'insurrection du Capitole américain du 6 janvier 2021, comprenait souvent de la désinformation ainsi que des références aux théories du complot QAnon. Par exemple, une recherche de la question « L'élection de 2020 a-t-elle été volée ? » a produit six vidéos contenant de fausses déclarations dans les 20 premiers résultats, a constaté NewsGuard.NewsGuard a révélé que TikTok incitait également les utilisateurs avec des termes de recherche biaisés. Par exemple, si un utilisateur a recherché « vaccin covid », TikTok proposerait des suggestions pour des termes de recherche plus biaisés tels que « vérités sur le vaccin covid » ou « vaccin covid vih ». Plus de la moitié des résultats de recherche qui sont apparus à propos des élections de mi-mandat de 2022 contenaient « une rhétorique hyper partisane de gauche », note l'étude.La désinformation rampante sur TikTok est particulièrement importante compte tenu du nombre de vidéos de remèdes maison qui circulent sur la plateforme. La pénurie continue de préparations pour nourrissons a conduit à une nébuleuse de vidéos faisant la promotion de préparations pour nourrissons faites maison que les pédiatres ont qualifiées de « dangereuses ».Les chercheurs de NewsGuard ont également découvert que le moteur de recherche de TikTok « alimente constamment des millions de jeunes utilisateurs en désinformation sur la santé, y compris certaines allégations qui pourraient être dangereuses pour la santé des utilisateurs ». Par exemple, une recherche sur « l'armoise provoque-t-elle l'avortement » produit plus d'une douzaine de résultats qui préconisent des méthodes d'avortement à base de plantes non éprouvées.TikTok a récemment commencé à supprimer les vidéos liées à l'avortement qui violent sa politique contre la désinformation médicale, y compris celles qui partagent des conseils potentiellement dangereux sur la façon de provoquer un avortement.Interrogé sur ces résultats, un porte-parole de TikTok a déclaré que les directives communautaires de TikTok « indiquent clairement que nous n'autorisons pas la désinformation nuisible, y compris la désinformation médicale, et nous la supprimerons de la plateforme. Nous nous associons à des voix crédibles pour élever le contenu faisant autorité sur des sujets liés à la santé publique, et nous nous associons à des vérificateurs de faits indépendants qui nous aident à évaluer l'exactitude du contenu ».Selon le rapport sur l'application des directives communautaires de TikTok, accessible au public, au cours du premier trimestre 2022, TikTok a supprimé plus de 102 millions de vidéos pour avoir enfreint ses directives communautaires. Moins d'un pour cent d'entre elles ont été supprimés pour avoir enfreint les directives « d'intégrité et d'authenticité » de TikTok - qui, selon les directives communautaires de TikTok, incluent la « désinformation nuisible », définie comme « la désinformation qui cause un préjudice important aux individus, à notre communauté ou au grand public quelle que soit l'intention ». (NewsGuard a envoyé six vidéos fausses ou trompeuses à TikTok le 9 septembre. Toutes ont été supprimées par TikTok le 12 septembre.)Sur son site Web, TikTok indique que les vidéos nouvellement téléchargées passent automatiquement par une série d'examens basés sur l'IA. Si l'IA détecte un problème, la vidéo est soit supprimée, soit envoyée à un modérateur humain pour un examen plus approfondi, indiquent les directives.La toxicité de TikTok est devenue une menace importante car de nouvelles recherches de Google suggèrent que TikTok est de plus en plus utilisé par les jeunes comme moteur de recherche, car ils se tournent vers la plateforme de partage de vidéos, au lieu de Google, pour trouver des informations. En 2021, TikTok a dépassé Google en tant que site Web le plus populaire au monde, selon la société d'infrastructure Internet Cloudflare. Le Wall Street Journal en août a qualifié TikTok de « nouveau Google ». Comme un titre le mois dernier dans la publication commerciale Ad Week l'a dit, « Quittez Google. TikTok est le moteur de recherche incontournable pour la génération Z »Les conclusions de NewsGuard interviennent alors que TikTok fait l'objet d'une surveillance accrue de ses pratiques de modération et de collecte de données, y compris ses liens avec la Chine. TikTok est détenu et exploité par ByteDance, un conglomérat Internet chinois détenu en partie par le gouvernement chinois. Bien qu'il appartienne à une société chinoise, TikTok est interdit en Chine, alors même que son influence se répand dans les démocraties occidentales.Les responsables américains ont exprimé leurs craintes que la Chine puisse utiliser les informations personnelles des Américains pour identifier des agents potentiels utiles ou des cibles de renseignement, ou pour informer de futures campagnes de mésinformation ou de désinformation.Témoignant mercredi devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, la directrice des opérations de TikTok, Vanessa Pappas, a refusé de s'engager à couper les flux de données des utilisateurs américains vers la Chine, promettant à la place que le résultat de ses négociations avec le gouvernement américain « répondra à toutes les préoccupations de sécurité nationale ».TikTok n'opère pas en Chine, a déclaré Pappas, bien qu'il ait un bureau en Chine. TikTok appartient à ByteDance, dont le fondateur est chinois et possède des bureaux en Chine.« J'ai été surpris que TikTok soit tellement pire même que Google et pire, en général, en tant que plateforme, que Facebook ou Twitter en ce qui concerne ce genre de choses », a déclaré Steven Brill, fondateur de NewsGuard.Brill a déclaré que les conclusions du rapport sont particulièrement préoccupantes en raison des liens de l'entreprise avec la Chine et de la facilité avec laquelle les enfants peuvent accéder au contenu de l'application.« Nous devrions prendre cela comme un avertissement. Si j'avais des enfants de l'âge d'utiliser TikTok, je voudrais certainement savoir ce qu'ils utilisent comme moteur de recherche », a déclaré Brill. « Je serais assez contrarié s'ils comptaient trop sur Google et rédigeaient des rapports à l'école basés sur ce qu'ils lisaient sur Wikipédia. Mais cela va tellement plus loin ».Zach Tratar, Responsable Ingénierie chez Stripe et ancien PDG de Jobstart, n'a pas hésité à dire ce qu'il pense sur le sujet :Sources : rapport NewsGuard Êtes-vous surpris de voir TikTok utilisé de plus en plus à la place de Google comme moteur de recherche au sein de la génération Z ? Pourquoi ?Quel moteur de recherche utilisez-vous ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette situation ?Les conclusions du rapport notant qu'un résultat de recherche sur cinq sur TikTok contient de la désinformation vous semblent-ils crédibles ?Partagez-vous les craintes de NewsGuard qui s'inquiète des ravages potentiels d'une telle situation ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de celles de Zach Tratar qui qualifie Tiktok de menace pour la sécurité nationale ?