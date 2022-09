Mozilla accuse Google, Microsoft et Apple de se préférer et d'inciter les consommateurs à utiliser leurs propres navigateurs

Exemples de dommages causés aux consommateurs par l'auto-préférence du système d'exploitation

Un problème qui n'a rien de nouveau

Envoyé par Mozilla Envoyé par Comme tout produit qui fonctionne sur un ordinateur ou un smartphone, un navigateur a besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner et atteindre les consommateurs. Lorsque les systèmes d'exploitation dominants (Microsoft et Apple) ont décidé d'offrir leurs propres navigateurs fournis avec le système d'exploitation de chaque ordinateur, les opportunités pour les navigateurs indépendants ont diminué. La situation s'est aggravée avec le développement des smartphones mobiles avec des systèmes d'exploitation propriétaires et fermés (Google et Apple), et avec des appareils connectés (Google, Apple, Amazon, Facebook) - chaque système d'exploitation regroupant son propre navigateur. Toutes ces plateformes jouent un "double rôle", étant les plus grands systèmes d'exploitation en plus de fournir d'autres technologies. Dans la terminologie de la loi sur les marchés numériques de l'UE, ils ont une position de «gardien», fonctionnant comme un partenaire commercial incontournable et une passerelle nécessaire pour atteindre les utilisateurs finaux. Mais ils fournissent également leur propre produit concurrent sur la plateforme, sous la forme d'un navigateur.



Au-delà des navigateurs, le regroupement de systèmes d'exploitation et l'auto-préférence se sont également étendus aux clients de messagerie, à la messagerie, aux cartes, à la vidéoconférence, à la musique, au stockage de documents, aux photos et à d'autres logiciels courants. Dans toutes ces applications importantes, le coût pour la société est la perte d'opportunités de variété, d'innovation de produits, de confidentialité et de sécurité. Et cela se traduit directement par un préjudice pour le consommateur.



Les consommateurs devraient avoir le contrôle de leurs expériences en ligne et être en mesure de choisir le logiciel qu'ils souhaitent utiliser, y compris quelque chose de différent de ce que propose le fournisseur de système d'exploitation. Les gens ne devraient pas avoir à se battre avec des systèmes d'exploitation qui harcèlent, confondent et inversent continuellement leurs préférences en faveur de leur propre logiciel. C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. Le pouvoir dont disposent les fournisseurs de systèmes d'exploitation et les actions qu'ils entreprennent à travers la conception de leurs interfaces utilisateur (appelées « architecture de choix en ligne » ou « OCA ») peuvent empêcher les consommateurs de prendre des décisions libres sur les services qu'ils souhaitent utiliser.

Mozilla a publié de nouvelles recherches sur la façon dont les consommateurs de différents pays et continents installent et utilisent les navigateurs. L'étude montre l'importance des navigateurs Web pour les consommateurs, la grande majorité des personnes interrogées les utilisant chaque jour. Elle montre également que bien que de nombreuses personnes déclarent savoir comment installer un navigateur. Pourtant, de nombreuses personnes n'installent jamais réellement un navigateur alternatif. Une tendance similaire peut être observée entre le nombre de personnes déclarant savoir comment changer leur navigateur par défaut par rapport au nombre qui le font dans la pratique. Fondamentalement, les gens soulèvent des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité, mais ils n'agissent pas non plus sur ces préoccupations.Mozilla a accusé Google, Microsoft et Apple de « se préférer » et d'inciter les consommateurs à utiliser leurs propres navigateurs.Le rapport arrive à un moment où « l'auto-préférence » reste un sujet brûlant dans l'espace de la réglementation technologique ; l'organisme de surveillance de la concurrence au Royaume-Uni a publié un rapport final soulignant les « préoccupations substantielles » concernant la domination du marché par Google et Apple.La position de Mozilla est que, bien qu'il existe des alternatives, telles que son Firefox open-source, aux trois grands navigateurs (Microsoft Edge, Apple Safari et Google Chrome), les utilisateurs trouvent difficile ou coûteux en effort de changer de ceux-ci, surtout compte tenu du chemin que Microsoft, Apple et Google conçoivent dans leurs systèmes d'exploitation (Windows, macOS et iOS, et Android, principalement) pour garder les gens enfermés. Cela coupe l'intérêt pour les navigateurs concurrents, qui voient une utilisation et des efforts de développement limités, et ne décollent jamais tout à fait pour défier le statu quo.De plus, Google, Apple et Mozilla sont les seuls grands fabricants de moteurs de navigateur qui restent, un autre indicateur que les utilisateurs n'ont pas beaucoup de choix. Apple pousse son moteur WebKit, au cœur de Safari, sur les utilisateurs Mac et iOS ; Mozilla a son moteur Gecko dans Firefox ; et Google a réussi à intégrer son moteur Chromium Blink non seulement dans Chrome sur ordinateur et Android, mais également dans Edge, Brave, Vivaldi, Opera, etc., sur plusieurs plateformes.Avec Apple concentré sur son propre écosystème, cela ne laisse que Gecko et Blink sur de nombreuses plateformes. Cela, selon Mozilla, n'est pas une bonne affaire pour les développeurs Web ni les internautes. Le moteur dominant est bien placé pour dicter les futurs standards du web.« La recherche que nous publions avec ce rapport brosse un tableau complexe avec de nombreux paradoxes : les gens disent savoir comment changer de navigateur, mais beaucoup ne le font jamais », a écrit l'équipe de Mozilla. « Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent choisir leur navigateur, mais ils ont un penchant pour les logiciels préinstallés, définis par défaut et difficiles à modifier ».Les géants de la technologie conçoivent leurs logiciels pour influencer les choix des gens, et les fabricants de systèmes d'exploitation utilisent ces techniques pour piloter l'utilisation de leurs propres navigateurs, écrasant tous les rivaux, selon Mozilla.« La concurrence dans les navigateurs et les moteurs de navigateur est nécessaire pour faire progresser l'innovation, les performances, la vitesse, la confidentialité et la sécurité », a expliqué l'équipe Mozilla. « Une concurrence efficace nécessite de multiples parties prenantes pour contrer le pouvoir d'un petit nombre de géants et les empêcher de dicter l'avenir d'Internet pour nous tous ».En plus de tout cela, vous avez Meta regroupant son propre navigateur Oculus basé sur Chrome avec ses casques de réalité virtuelle, et Amazon utilise le moteur Blink de Chromium dans le navigateur inclus dans ses appareils.Mozilla a également rappelé que certaines grandes entreprises technologiques ont interdit l'adoption d'applications indépendantes, citant le fait qu'Apple manquait de paramètres pour abandonner Safari comme navigateur par défaut jusqu'en 2020, ce qui signifie que les consommateurs iOS essayant d'utiliser un autre navigateur ont été bloqués dans l'utilisation continue de Safari pendant 13 ans.Le rapport a ensuite souligné comment Safari ne peut toujours pas être supprimé d'iOS.En outre, le rapport accuse les grandes technologies d'avoir outrepassé l'adoption d'applications indépendantes, qualifiant cela « d'encore plus flagrant que d'interdire l'adoption de logiciels rivaux ».Mozilla a allégué que c'était le cas sur les ordinateurs Microsoft Windows depuis un certain nombre d'années, « affirmant que les consommateurs ont été confrontés à des pratiques de plus en plus agressives, dont certaines visaient à revenir sur leur décision d'utiliser des logiciels non Microsoft, par exemple, en remplaçant le navigateur par défaut choix et revenir à Edge ».« Les consommateurs devraient avoir le contrôle de leurs expériences en ligne et pouvoir choisir le logiciel qu'ils souhaitent utiliser, y compris quelque chose de différent de ce que propose le fournisseur de système d'exploitation », a déclaré un porte-parole de Mozilla. « Les gens ne devraient pas avoir à se battre avec des systèmes d'exploitation qui harcèlent, confondent et inversent continuellement leurs préférences en faveur de leur propre logiciel ».Les « guerres des navigateurs » n'ont rien de nouveau, à la fin des années 1990, Internet Explorer de Microsoft a poussé le Navigator de Netscape à la faillite.Google est un exemple d'une grande entreprise technologique qui a réagi à ces accusations de poids et à la menace d'une législation anti-trust.Dans un billet de blog, le président des affaires mondiales de Google, Kent Walker, a déclaré que les réglementations antitrust potentielles « imposeraient un ensemble de règles aux entreprises américaines tout en donnant un laissez-passer aux entreprises étrangères » et qu'elles « donneraient au Federal Trade Commission et d'autres agences gouvernementales un pouvoir sans précédent sur la conception des produits de consommation ».Walker a ajouté: « Tout cela serait un renversement spectaculaire de l'approche qui a fait des États-Unis un leader technologique mondial, et risque de céder le leadership technologique américain et de menacer notre sécurité nationale, comme l'ont averti les experts bipartites en sécurité nationale ».Plus récemment, l'Autorité britannique de la concurrence et du marché a déclaré en juin qu'elle étudiait la domination du marché d'Apple et de Google dans le monde des navigateurs et des jeux. Le même mois, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a accusé Apple d'étouffer les développeurs Web en « enfonçant Safari dans la gorge des utilisateurs ».Sources : Mozilla Partagez-vous le point de vue de Mozilla qui estime que les grandes enseignes technologiques derrière les principaux systèmes d'exploitation sur desktop et mobile abusent de leur position dominante pour imposer, parfois par des moyens douteux, leurs navigateurs ? Dans quelle mesure ?