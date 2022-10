LikelyEmscripten (63,8% sur le bureau et 61,1% sur le mobile), Inconnu (11,7% et 16,9%), Emscripten (13,3% et 11,8%), Rust (8,0% et 6,0%), Blazor (2,7% et 3,5%) et Go (0,6% et 0,7%).

Bien que vous puissiez utiliser WebAssembly pour créer toutes sortes de contenus Web, son principal avantage se trouve dans les applications professionnelles plus complexes, avec des bases de code importantes, qui datent souvent de plusieurs années (par exemple Google Earth, Photoshop, AutoCAD). Ces applications Web ne sont pas aussi nombreuses que les sites Web et ne sont pas toujours disponibles pour le crawl de l'Almanach, qui est principalement basé sur les pages d'accueil où WebAssembly peut être moins répandu ;

Une grande partie de l'utilisation de WebAssembly que nous voyons provient d'un nombre relativement faible de bibliothèques tierces. Par conséquent, un petit changement dans l'une de ces bibliothèques aura un impact significatif sur le nombre de modules que nous trouvons.



WebAssembly est un format binaire et, par conséquent, une grande partie des informations contenues dans la source - langage de programmation, structure de l'application, noms de variables - sont obscurcies ou entièrement perdues lors du processus de compilation. Cependant, les modules ont souvent des exportations et des importations, qui nomment les fonctions de l'environnement d'hébergement - le moteur d'exécution JavaScript du navigateur - qui décrivent l'interface du module.La plupart des chaînes d'outils WebAssembly créent une petite quantité de code JavaScript, à des fins de "liaison", ce qui facilite l'intégration des modules dans les applications JavaScript. Ces liaisons ont souvent des noms de fonctions reconnaissables qui sont présents dans les exportations ou les importations des modules, ce qui donne un mécanisme fiable pour identifier le langage qui a été utilisé pour créer le module.L'une des principales motivations du développement de WebAssembly était de fournir une cible de compilation pour un large éventail de langages de programmation (C++, Rust, Go, etc.), ce qui permet aux développeurs d'écrire de nouvelles applications Web ou de porter des applications existantes avec un ensemble d'outils plus large.Parmi les exemples les plus connus de WebAssembly, citons son utilisation dans Google Earth, où l'application de bureau C++ est maintenant disponible dans le navigateur, Figma, un outil de conception basé sur un navigateur qui a bénéficié d'améliorations significatives des performances grâce à cette technologie, et plus récemment Photoshop qui utilise WebAssembly pour des raisons similaires.Les sites Web concernés sont ceux analysés par le rapport Chrome UX de Google, qui couvre les sites accessibles au public qui sont « suffisamment populaires », bien que le nombre minimum exact de visiteurs ne soit pas divulgué. Les seuls autres développeurs à perdre des sites actifs sont Microsoft et Nginx, avec des pertes respectives de 58 443 (-1,01 %) et (-0,10 %).Il existe toutefois une réserve importante, notamment en ce qui concerne la technologie utilisée dans les applications web. Les robots d'exploration du Web ne se connectent généralement pas à une application Web, ils ne voient que le contenu public d'un site Web, de sorte que l'enquête ne couvre pas l'utilisation de la technologie Web dans ces applications. Cela pourrait fausser les résultats lorsqu'il s'agit de technologies plus centrées sur les applications, notamment WebAssembly.Néanmoins, le blogueur technologique Colin Eberhardt, qui a rédigé l'analyse de WebAssembly dans le rapport, ne se retient pas, notant que la quantité de wasm (code WebAssembly compilé) dans les pages Web est minuscule. « Nous avons trouvé 3 204 requêtes WebAssembly confirmées sur ordinateur de bureau et 2 777 sur le mobile. Ces modules sont utilisés dans 2 524 domaines sur ordinateur de bureau et 2 216 domaines sur mobile, ce qui représente 0,06 % et 0,04 % de tous les domaines sur ordinateur de bureau et mobile respectivement », écrit-il.Cela représente une baisse modeste du nombre de modules que nous avons découverts dans le crawl, soit une réduction de 16 % pour les requêtes de bureau et de 12 % pour les requêtes mobiles. Cela ne signifie pas nécessairement que WebAssembly est en déclin. Pour interpréter ce changement, il convient de noter ce qui suit :Nous avons trouvé un peu moins (-13 %) de modules WebAssembly servis aux navigateurs mobiles. Ce n'est pas une réflexion sur les capacités de WebAssembly des navigateurs mobiles, qui ont généralement un excellent support. Cela est plutôt dû à la pratique standard de l'amélioration progressive, où les fonctionnalités les plus avancées qui nécessitent WebAssembly ne sont pas prises en charge par les utilisateurs mobiles.L'analyse de ces données montre que la part la plus importante, et de loin, revient à un produit appelé Amazon IVS (Interactive Video Service), un module de bibliothèque utilisé par le service AWS Chime pour optimiser les communications vidéo. Plutôt que d'être un choix conscient du développeur, il s'agit simplement d'une conséquence de l'utilisation de ce service AWS particulier. L'apparition du framework Blazor de Microsoft en troisième position pour l'utilisation la plus répandue de Wasm est peut-être plus significative, puisqu'il s'agit d'un code écrit par le développeur pour un site spécifique.Eberhardt considère cependant qu'« il n'y a tout simplement pas de raison impérieuse d'utiliser WebAssembly pour le moment », la raison étant que le code Wasm ne peut pas remplacer JavaScript, mais seulement le compléter. Il pense que l'avenir de WebAssembly n'est peut-être pas « une technologie web de niche, mais un runtime tout à fait courant sur un large éventail d'autres plateformes ».Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes dans le rapport complet, qui mérite d'être examiné de près par les développeurs web désireux d'offrir les meilleures performances et la meilleure expérience à leurs utilisateurs. La plupart des 26 chapitres ont été publiés, mais nous attendons les rapports sur des sujets tels que la confidentialité, les données structurées et Jamstack.Un point notable est que la plupart du code des sites web d'aujourd'hui provient de tiers, soit dans des bibliothèques, soit dans des scripts tiers importés, soit parce que le site est basé sur un CMS (Content Management System). Il s'ensuit également que l'utilisation d'une technologie (comme celle de WebAssembly) peut changer radicalement si elle est adoptée par une bibliothèque ou un CMS largement utilisé.Nous avons trouvé 3 204 demandes WebAssembly confirmées sur le bureau et 2 777 sur le mobile. Ces modules sont utilisés dans 2 524 domaines sur ordinateur et 2 216 domaines sur mobile, ce qui représente 0,06 % et 0,04 % de tous les domaines sur ordinateur et mobile respectivement.En effectuant un hachage des modules WebAssembly, nous pouvons déterminer combien de ces 3 204 modules - sur le poste de travail - sont uniques. En déduisant les modules, le nombre total est réduit d'environ un facteur 10, avec 383 modules uniques servis aux navigateurs de bureau et 310 aux navigateurs mobiles. Cela indique une quantité importante de réutilisation - différents sites Web utilisant le même code WebAssembly, très probablement par le biais de modules partagés.Une proportion importante des requêtes wasm ont une origine croisée, ce qui renforce encore l'idée qu'elles sont réutilisées. Il est à noter que cette proportion a considérablement augmenté par rapport à l'année dernière (67,2 % contre 55,2 %).Ces modules WebAssembly diffèrent considérablement en taille, le plus petit ne faisant que quelques kilo-octets et le plus grand pesant 7,3 méga-octets. Si l'on regarde plus en détail la taille non compressée, on constate que la taille médiane (50e percentile) est de 835 Ko. Les modules WebAssembly les plus petits sont probablement utilisés pour des fonctionnalités assez spécifiques, par exemple le remplissage des fonctionnalités du navigateur ou des tâches de cryptage simples. Les plus gros modules sont probablement des applications entières compilées en WebAssembly.