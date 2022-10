Le site Web de Google Translate consacré à la Chine continentale redirige désormais les utilisateurs vers la version hongkongaise du service. Celle-ci n'est toutefois pas accessible depuis la Chine continentale. « Nous interrompons le service Google Translate en Chine continentale en raison d'une faible utilisation », a déclaré Google dans un communiqué. Cette évolution n'est guère surprenante puisque Gmail, Chrome sont depuis longtemps indisponibles en Chine continentale. Certains ont accédé à ces services en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) qui masquent l'emplacement de l'utilisateur. Les services sont restés disponibles à Hong Kong.Google a eu une relation difficile avec le marché chinois. Le géant technologique américain a retiré son moteur de recherche de Chine en 2010 en raison de la stricte censure gouvernementale en ligne. Ses autres services, tels que Google Maps et Gmail, sont également bloqués par le gouvernement chinois. En conséquence, des concurrents locaux tels que le moteur de recherche Baidu et le géant des médias sociaux et des jeux Tencent ont fini par dominer le paysage internet chinois dans des domaines allant de la recherche à la traduction.Google a officiellement pénétré le marché chinois en 2006, mais ses relations avec Pékin ont été assombries par des politiques et des opinions sur la censure. Si Google s'est parfois plié aux exigences de Pékin en matière de censure, il s'est parfois tourné vers Hong Kong pour servir d'intermédiaire, en réacheminant les requêtes de recherche via la ville et la région administrative spéciale afin de ne pas avoir à affronter Pékin ni à s'y conformer.En janvier 2010, Google a annoncé qu'il ne censurerait plus de contenu en Chine à la demande de Pékin, une décision qui a scellé son départ. L'entreprise a invoqué des cyberattaques qui visaient à accéder aux comptes de militants chinois des droits de l'Homme. La menace globale, qui visait plus de 20 entreprises et pas seulement Google, a été baptisée "Projet Aurora" En 2011, Google a déclaré vouloir revenir en Chine, mais il n'a finalement jamais été en mesure de reconquérir les utilisateurs du pays de la même manière. La part de marché de Google en Chine s'est effondrée à partir de 2009. Selon une société de statistiques et d'analyse du trafic Web, la part de marché dans l'Empire du Milieu est tombée à moins de 4 % en septembre 2022, contre plus de 97 % début 2009. À mesure que l'utilisation de Google en Chine diminuait, la société locale Baidu, spécialisée dans les technologies et les moteurs de recherche, a vu sa part de marché monter en flèche. En 2022, cette valeur varie de près de 85 % à 63 %, avec une moyenne de 70 %.La présence de Google en Chine est aujourd'hui très limitée. Certains de ses équipements, notamment les smartphones, sont fabriqués en Chine. Mais le New York Times a rapporté le mois dernier que Google avait transféré une partie de la production de ses smartphones Pixel au Vietnam.L'entreprise cherche également à essayer d'amener les développeurs chinois à créer des applications pour son système d'exploitation Android à l'échelle mondiale, qui seront ensuite disponibles via le Google Play Store, même si celui-ci est bloqué en Chine.En 2018, Google envisageait de revenir en Chine avec son moteur de recherche, mais a finalement abandonné ce projet après des réactions négatives d'employés et de politiciens.Les entreprises américaines ont été prises au milieu des tensions continues dans la sphère technologique entre les États-Unis et la Chine. Washington continue de s'inquiéter de l'accès potentiel de la Chine à des technologies sensibles dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs.En août, le fabricant américain de puces Nvidia a révélé que Washington allait restreindre les ventes de composants spécifiques de l'entreprise à la Chine.À l'heure actuelle, il semble que personne ne soit optimiste quant au retour de Google, étant donné que le Congrès national du Parti communiste chinois, au cours duquel sont annoncés les changements de direction du gouvernement chinois et du parti, aura lieu dans moins de deux semaines. Il est très peu probable que le parti décide de se tourner vers la technologie américaine, compte tenu de l'environnement géopolitique entre les deux pays.Mais le retrait de Google Translate en Chine continentale a créé d'autres problèmes. Les sites qui en dépendent ont souffert, tout comme certaines applications. Mais ces dépendances ne sont que des pépins qui peuvent être résolus assez facilement, contrairement à l'absence de Google dans l'Empire du Milieu.Source : Google ( 1 2 ), Statcounter Quel est votre avis sur le sujet ?