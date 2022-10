Publiée dans le Journal of Affective Disorders Reports, l'étude, intitulée "Associations between social media use, personality structure, and development of depression" (Associations entre l'utilisation des médias sociaux, la structure de la personnalité et le développement de la dépression), a été rédigée par Renae Merrill, doctorante du programme de politique publique de l'université de l'Arkansas.Renae Merrill a rédigé l'article avec le doyen du College of Public Health and Human Sciences de l'Oregon State University, Brian Primack, et Chunhua Cao, professeur adjoint au College of Education de l'Université d'Alabama. « Des recherches antérieures ont établi un lien entre le développement de la dépression et de nombreux facteurs. Cependant, la littérature a manqué d'études axées sur la façon dont diverses caractéristiques de la personnalité peuvent interagir avec l'utilisation des médias sociaux et la dépression. Cette nouvelle étude a abordé ces importantes questions de recherche, en trouvant des associations fortes et linéaires de la dépression à travers tous les traits de personnalité », ont noté les auteurs.L'étude a notamment révélé que les personnes très agréables avaient 49 % moins de risques de souffrir de dépression que les personnes peu agréables. De plus, les personnes présentant un neuroticisme élevé étaient deux fois plus susceptibles de développer une dépression que celles présentant un faible neuroticisme lorsqu'elles utilisaient plus de 300 minutes de médias sociaux par jour. Plus important encore, pour chaque trait de personnalité, l'utilisation des médias sociaux était fortement associée au développement de la dépression. Le neuroticisme ou névrotisme est un trait de personnalité fondamental dans l'étude de la psychologie. Il caractérise une tendance persistante à l'expérience des émotions négatives. Les individus possédant un haut degré de neuroticisme peuvent faire l'expérience d'émotions telles que l'anxiété, la colère, la culpabilité et la dépression.L'échantillon de plus de 1 000 adultes américains âgés de 18 à 30 ans provenait des données de 2018 recueillies par Primack et ses collègues de l'Université de Pittsburgh. La dépression a été mesurée à l'aide du questionnaire sur la santé des patients. Les médias sociaux ont été mesurés en demandant aux participants combien de temps quotidien ils passaient à utiliser des plateformes de médias sociaux populaires, et la personnalité a été mesurée à l'aide de l'inventaire Big Five, qui évalue l'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme.Les auteurs suggèrent que la comparaison sociale problématique peut renforcer les sentiments négatifs envers soi-même et les autres, ce qui pourrait expliquer comment le risque de dépression augmente avec l'utilisation accrue des médias sociaux. Le fait de s'engager principalement dans des contenus négatifs peut également renforcer ces sentiments. Enfin, l'utilisation accrue des médias sociaux réduit les possibilités d'interactions en personne et d'activités en dehors de la maison.La dépression est considérée comme la principale cause d'invalidité et de mortalité dans le monde. Ces résultats sont donc d'autant plus importants pour la création d'interventions sanitaires et d'efforts de prévention. « Les conclusions de cette étude sont importantes à une époque d'expansion et d'intégration des technologies. Se connecter virtuellement aux gens peut augmenter le risque de mauvaise communication ou de mauvaise perception qui conduit à des difficultés relationnelles et au risque potentiel de développer des problèmes de santé mentale », a déclaré Merrill.« Les gens ont des besoins émotionnels innés de connexion sociale et de compréhension. Par exemple, les expériences sur les médias sociaux peuvent être améliorées en devenant plus conscients de nos émotions et de notre connexion avec les autres dans diverses circonstances de la vie. Cette prise de conscience permet d'améliorer la qualité des relations en parvenant simplement à une signification et à une compréhension communes grâce à une communication plus efficace et à un souci des autres et de soi-même. Malgré nos différences, nous avons la capacité de créer une culture de l'empathie et de la gentillesse », a ajouté Merrill.Source : Journal of Affective Disorders Reports Quel est votre avis sur le sujet ?