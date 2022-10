Il y a quelques semaines, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a annoncé une nouvelle ère de restrictions chez Google, qui a conduit à la fermeture de l'équipe chargée du matériel pour les ordinateurs portables Pixel, à l'élimination de la moitié des projets expérimentaux de l'Area 120, à l'essaimage de la technologie du projet Loon et à la mort de Stadia, sa plateforme de jeux vidéo à la demande qui était censée révolutionner l'industrie du jeu. Google a annoncé la fermeture de Stadia fin septembre, expliquant que le service n'a pas suscité suffisamment d'intérêt de la part des joueurs près de trois années après son lancement.La prochaine cible de la main glacée du département budgétaire de Google pourrait bien être YouTube. Comme l'ont signalé de nombreux utilisateurs, YouTube expérimente la mise en place d'un mur de paiement pour la résolution vidéo 4K, la rendant exclusive aux abonnés de YouTube Premium. Lors de la sélection d'une résolution, toutes les options sont disponibles sauf "2160p", qui est accompagnée d'une petite étiquette "Premium". Pour utiliser YouTube Premium, qui comprend des fonctionnalités telles que l'affichage sans publicité et la possibilité de télécharger des vidéos et des chansons, les utilisateurs doivent s'abonner.Aux États-Unis, un abonnement à YouTube Premium coûte 11,99 dollars par mois (les prix variant selon les régions), mais la plateforme propose souvent des essais gratuits. Pour l'instant, il n'est pas clair si YouTube va effectivement restreindre tous les utilisateurs non-Premium à une qualité vidéo de 1440p, mais l'on estime que YouTube comptait environ 2,24 milliards d'utilisateurs dans le monde en 2021, dont seulement 50 millions d'abonnés Premium et Music. La mise en place d'une telle fonctionnalité représenterait beaucoup de revenus potentiels pour Google, qui a connu une récente baisse de ses bénéfices.Dans ses résultats du deuxième trimestre 2022, le géant de la recherche a déclaré que YouTube avait généré des revenus de 6,87 milliards de dollars, ce qui était bien inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 7,51 milliards de dollars. Il n'est donc pas inattendu que la société essaye de nouvelles façons d'augmenter le nombre d'utilisateurs payants pour YouTube. La semaine dernière, YouTube TV a lancé un nouveau programme permettant aux utilisateurs de s'abonner à des chaînes supplémentaires telles que Showtime, HBO Max, NBA League Pass et MLB.TV sans avoir à souscrire au forfait de base de 64,99 dollars par mois.Rappelons également que Google Cloud a annoncé en mars des augmentations de prix dans un certain nombre de services de base. Ces augmentations, que Google a annoncées sous prétexte de vouloir fournir « des modèles et des options de tarification plus flexibles », sont entrées en vigueur ce 1er octobre 2022, au grand regret des développeurs. En outre, Google Cloud a supprimé des dizaines de postes de support dans le cadre d’une réorganisation de son service. Cependant, ces différentes devraient permettre à l'entreprise de faire des économies et de renflouer ses caisses, dans un contexte de ralentissement de la croissance.De plus, à l'heure où les téléviseurs prenant en charge la 4K sont devenus monnaie courante, le fait d'être limité à des vidéos à résolution 1080p, truffées de publicités, pourrait être ce qui contraint à contrecœur certains utilisateurs de YouTube à s'abonner à Premium si Google donne suite à ce changement. YouTube prend en charge la résolution 4K depuis 2010, des années avant qu'elle devienne courante, ce qui permet au service d'être plus pérenne. Au cours des 12 dernières années, les vidéos 4K - et même des résolutions plus élevées comme la 8K, introduite en 2015 - ont été librement disponibles pour tous les utilisateurs de YouTube.Ce serait la première fois que YouTube verrouille une qualité de vidéo supérieure comme la 4K derrière son abonnement Premium, mais l'entreprise est à la quête de nouvelles sources de revenus et ce changement pourrait lui rapporter plusieurs milliards de dollars par an. À certains égards, cela rappelle l'abonnement Stadia Pro (qui sera bientôt fermé), qui permettait d'essayer les jeux Stadia jusqu'en 4K avec des couleurs HDR et un son surround 5.1.Selon toute vraisemblance, la nouvelle restriction sur les vidéos 4K n'est probablement testée qu'avec un petit groupe d'utilisateurs afin d'obtenir un retour sur le changement.Le compte Twitter de YouTube a récemment confirmé l'expérience et suggéré de laisser des commentaires sur le changement. Mais ce n'est pas la seule expérience de Google visant à augmenter les revenus de YouTube ces derniers temps. Le mois dernier, certains utilisateurs ont vu jusqu'à 10 publicités inévitables avant une vidéo. Les critiques ont été vives, et Google a ensuite qualifié cette initiative d'expérience qu'il a conclue, ce qui signifie apparemment qu'elle n'aura pas lieu. L'on pourrait voir quelque chose de similaire se produire à l'idée de payer la résolution 4K, en fonction des commentaires que Google aura reçus.« Bonjour ! Il semble que vous ayez participé à notre expérience visant à mieux connaître les préférences des utilisateurs Premium et non-Premium en matière de fonctionnalités. Si vous avez d'autres idées en tête, vous pouvez les partager ici afin que nous puissions apporter des améliorations », a répondu un responsable de YouTube à un utilisateur de Twitter qui a partagé une capture d'écran montrant que la lecture des vidéos en 4K était une fonctionnalité premium. En théorie, limiter les flux 4K et de plus haute résolution à YouTube Premium pourrait réduire le coût des utilisateurs gratuits de YouTube tout en incitant les nouveaux abonnés.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Google pourrait rendre la résolution 4K exclusive à YouTube Premium ?Quels impacts ce changement pourrait avoir sur la plateforme ?Quels seraient les impacts sur les créateurs de contenu et leurs fans ?