PayPal est une entreprise américaine offrant un système de service de paiement en ligne dans le monde entier. La plateforme sert d'alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire.La mise à jour de la politique d'utilisation acceptable de PayPal, entrée en vigueur le 3 novembre, comprenait un élargissement des « activités interdites », qui incluent « la fin, l'affichage ou la publication de messages, de contenus ou de documents qui répondent à certains critères ». Selon le contrat d'utilisation mis à jour de PayPal, la société indique que chaque violation pourrait entraîner des « dommages-intérêts liquidés de 2 500 dollars » par violation, qui seraient retirés directement de leur compte.L'une des violations énumérées, selon l'accord, est que les utilisateurs « ne peuvent pas » utiliser PayPal pour promouvoir la désinformation. « Vous ne pouvez pas utiliser le service PayPal pour des activités qui ... impliquent l'envoi, l'affichage ou la publication de messages, de contenus ou de documents qui, à la seule discrétion de PayPal ... encouragent la désinformation. »Cependant, lorsqu'il a été contacté, un porte-parole de PayPal a déclaré que l'avis sur la politique d'utilisation acceptable a été diffusé par erreur et que l'entreprise n'infligera pas d'amende aux utilisateurs pour la désinformation. « Une notice AUP (acceptable use policy) a récemment été diffusée par erreur et contenait des informations incorrectes », a déclaré le porte-parole. « PayPal n'inflige pas d'amende pour des informations erronées et ce langage n'a jamais été destiné à être inséré dans notre politique ».Le porte-parole a ajouté que l'entreprise est en train de mettre à jour ses changements de politique et s'est excusé pour toute confusion. « Nos équipes travaillent à la correction de nos pages de politique. Nous sommes désolés pour la confusion que cela a causé », a ajouté le porte-parole.Elon Musk, PDG de Tesla et cofondateur de PayPal, a répondu à Marcus en tweetant : « D'accord ». La nouvelle politique, qui a été publiée par « erreur », intervient après que Gays Against Groomers a déclaré le 20 septembre qu'elle avait été bannie de PayPal et de Venmo (la propriété de PayPal). Jaimee Mitchell, fondatrice de Gays Against Groomers, a déclaré à l'émission « Tucker Carlson Tonight » que la société ne l'avait pas informée de ce qu'elle avait fait pour violer son contrat d'utilisation.« Nous n'avons jamais reçu de violation auparavant. Ils ont dit que nous avions violé, cependant, leurs accords d'utilisation, ce qui, nous ne sommes pas sûrs de ce que dans l'accord nous avons violé », a déclaré Mitchell. « Il n'y avait pas vraiment de message détaillé. Juste la notification que nous avons été bannis. » Le Contrat d'utilisation de PayPal stipule : « Dans le cadre de votre utilisation de nos sites Web, de votre compte PayPal, des services PayPal ou de vos interactions avec PayPal, d'autres clients PayPal ou des tiers, vous ne devez pas, » parmi diverses activités interdites, « fournir des informations fausses, inexactes ou trompeuses. »Certains analystes estiment qu’il est probable que le jargon juridique de PayPal visait à interdire aux clients de mentir à PayPal sur leur identité. Mais la façon dont l'accord est formulé donne à la société la marge de manœuvre théorique pour demander des dommages et intérêts à quelqu'un qui fait la promotion de fausses informations sur un site Web mettant en œuvre PayPal.L'ancien président de PayPal, David Marcus, a commenté la politique, déclarant dans un tweet que la politique d'utilisation acceptable mise à jour « va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. » « Il est difficile pour moi de critiquer ouvertement une entreprise que j'aimais et à laquelle j'ai tant donné. Mais la nouvelle PUA de @PayPal va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Une entreprise privée peut maintenant décider de prendre votre argent si vous dites quelque chose avec laquelle elle n'est pas d'accord », a déclaré Marcus. « De la folie ».Source : PayPal L'ancien président de PayPal, David Marcus trouve que le nouveau contrat d'utilisation de PayPal « est une folie », qu'en pensez-vous ?