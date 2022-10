La démocratie dépend de la libre circulation de l'information. Mais dans nos boîtes de réception et sur nos téléphones, tout porte à croire que la démocratie devient gênante et dangereuse. Les politiciens veulent pouvoir inonder les utilisateurs de courriels, SMS et appels automatisés pour collecter des fonds et mener à bien leurs campagnes. Ces derniers veulent pouvoir le faire quand ils le souhaitent et sans aucune entrave. C'est ce que témoigne la dernière demande des politiciens américains à Google dans le cadre des campagnes en cours pour les élections de mi-mandat prévues pour le mois de novembre prochain aux États-Unis.En effet, à l'approche des élections, le Republican National Committee (RNC) a intensifié sa guerre contre le filtre antispam de Gmail. Le parti républicain (GOP) se plaint depuis longtemps de la partialité de la technologie, mais la dernière bataille touche directement l'appareil de collecte de fonds du parti. L'Université d'État de Caroline du Nord a publié en mars une étude montrant que les algorithmes de filtrage du spam de Gmail signalent de manière disproportionnée les messages envoyés par des expéditeurs politiques conservateurs. S'appuyant sur les résultats de l'étude, les républicains ont organisé une campagne de pression contre Google.Ils accusent la société de réduire délibérément au silence les messages conservateurs et de limiter leur capacité à collecter des fonds en ligne. (Même si, en mai, les auteurs de l'étude ont affirmé que leurs conclusions étaient mal interprétées par le GOP.) Cela a conduit les principaux législateurs républicains à convoquer les dirigeants de Google à des réunions à huis clos au cours de l'été pour discuter de la question. En juin, le sénateur John Thune (R-SD) est allé jusqu'à présenter un projet de loi interdisant aux fournisseurs de messagerie électronique de filtrer tout message indésirable provenant d'expéditeurs politiques vérifiés.Le projet de loi a été soutenu par des poids lourds du GOP comme le chef de la minorité Mitch McConnell (R-KY). En réponse, Google a demandé juin à la Commission électorale fédérale (FEC) si un programme permettant aux courriels de campagne de contourner le filtre antispam, en donnant aux utilisateurs la possibilité de les transférer d'abord dans les spams, était légal au regard des lois sur le financement des campagnes électorales. Malgré les commentaires négatifs soumis à la FEC, la Commission a approuvé le programme en août. Le programme permet aux comités de campagne de se soustraire efficacement au filtre antispam.Les comités éligibles, qui respectent les exigences de sécurité et les meilleures pratiques décrites par Google, peuvent s'inscrire pour participer. « Nous prévoyons de commencer la phase pilote avec un petit nombre de campagnes des deux partis et nous testerons si ces changements améliorent l'expérience utilisateur, et fournissent plus de certitude aux expéditeurs pendant cette période électorale. Nous continuerons à écouter et à répondre aux commentaires à mesure que la phase pilote avance », a déclaré José Castañeda, un porte-parole de Google. Les utilisateurs auront le contrôle grâce à un bouton de désabonnement plus visible.D'après Google, une fois que les campagnes politiques sont inscrites au programme pilote, elles ne seront plus affectées par les formes standard de détection du spam de Gmail, bien que Gmail continue à analyser les messages pour détecter le phishing et les logiciels malveillants. Les utilisateurs verront apparaître une bannière sur le premier courriel des participants au programme, leur demandant s'ils veulent continuer à voir les messages, se désabonner ou les signaler comme spam. Cet effort a été décrit par les critiques et les défenseurs de la vie privée comme une énorme concession à la pression politique croissante des républicains.Il est outrageusement hostile au public, qui pourrait être obligé de fouiller dans beaucoup plus de spams politiques. Les responsables et les stratèges du parti démocrate ont déploré cette décision, arguant que le programme ne faisait qu'encourager les républicains à continuer à utiliser des "tactiques de collecte de fonds abusives". Mais des sources familières de l'affaire ont récemment déclaré que, près d'un mois après le lancement du projet pilote, le RNC n'a pas adhéré au programme ni même posé sa candidature, alors même que le parti continue d'exercer une pression politique et éventuellement juridique sur Google.Selon certains analystes, si le RNC a refusé de participer au programme, cela suggère que le problème est plus profond qu'un filtre antispam soi-disant partial. Dans les conditions initiales du programme, Google a déclaré qu'il retirerait tout participant dont les courriels sont systématiquement signalés comme spam 5 % du temps. Les groupes participants sont également tenus de respecter certaines normes de sécurité et de bonnes pratiques en matière d'envoi en masse. Si le RNC a estimé qu'il ne pouvait pas respecter ces normes, cela pourrait expliquer pourquoi le comité a décidé de ne pas s'inscrire depuis le lancement en septembre.Des stratèges et des spécialistes de la collecte de fonds démocrates ont déclaré que la fréquence et le contenu des courriels de collecte de fonds du RNC pourraient violer plusieurs de ces bonnes pratiques standard que les participants doivent suivre. Le PDG de la société américaine Civic Shout, Josh Nelson, a notamment pointé du doigt le langage intimidant des récents emails de collecte de fonds, souvent envoyés plus de 10 fois par jour. « Ce genre de volume, combiné au ton méchant et menaçant du message, est presque certain d'offenser les partisans et de conduire à des problèmes de délivrabilité », a déclaré Nelson.Des sources rapportent que les données de l'Archive of Political Emails montrent que le volume d'emails envoyés aux particuliers par le RNC n'a cessé d'augmenter à l'approche des élections de mi-mandat. Tout au long de l'année 2020, l'organisation n'a envoyé qu'un ou deux courriels par jour, mais à la fin de l'année suivante, il était courant de voir plus de 10 courriels en une seule journée et toujours en augmentation. Pour le mois d'octobre 2022, les données montrent que 80 appels de fonds différents ont été envoyés au cours des sept premiers jours du mois. Les critiques estiment que ces chiffres sont trop élevés.Le contenu des messages du RNC peut également ressembler à du spam, utilisant des lignes d'objet trompeuses, une ponctuation excessive et un langage intimidant autour des dates limites pour encourager les donateurs à envoyer de l'argent immédiatement après avoir reçu le message. Dans le cadre des audiences du 6 janvier, les enquêteurs du Congrès ont fait valoir que l'ex-président Donald Trump a collecté plus de 250 millions de dollars pour un fonds, qui n'a jamais existé, de défense électorale visant à annuler les résultats de l'élection de 2020. Le RNC structure souvent ses emails dans un style similaire à celui de la campagne Trump.Mais pour certains stratèges républicains, le programme pilote de Google crée plus de problèmes qu'il n'en résout. « Je considère le programme d'expéditeur vérifié de Google comme un exercice de relations publiques plutôt que de répondre réellement aux problèmes ou aux préoccupations des expéditeurs d'emails politiques. Vous contournez le spam une fois, puis tous ceux qui reçoivent cet email, qu'ils aient opté pour lui ou non, obtiennent un gros bouton qui dit : voulez-vous vous désabonner ? », a déclaré Éric Wilson, un stratège du GOP et ancien directeur numérique de la campagne présidentielle 2016 du sénateur Marco Rubio.Rejoindre le programme si tard dans le cycle électoral pourrait être une décision risquée pour les républicains, en particulier lorsqu'ils essaient de remplir leurs coffres après un ralentissement imprévu des petits donateurs pendant l'été. Pour les organes de campagne du GOP, comme le National Republican Senatorial Committee (NRSC), le programme lui-même est "inacceptable". Dans une lettre adressée à Google en août, le NRSC a déclaré que les campagnes devraient être autorisées à "réinitialiser" leurs domaines de messagerie afin de rétablir "leur réputation en matière de messagerie et permettre aux emails de parvenir aux boîtes Gmail".Dans un article publié la semaine dernière, le RNC a également affirmé que Google avait supprimé plus de 22 millions d'emails de collecte de fonds et d'incitation au vote au cours du seul mois de septembre. Dans ce même article, le RNC a confirmé qu'il n'a mis à jour sa "segmentation des messages pour tenir compte de la récence des clics, des signatures de pétitions et des dons" que le mois dernier. La segmentation des emails est une norme pour les programmes d'emails politiques et commerciaux, qui prend en compte la fréquence à laquelle un destinataire s'engage avec les messages avant de lui envoyer l'email.En décrivant cette pratique, Will Bunnett, directeur de l'entreprise numérique Clarify Agency, a déclaré : « c'est une pratique absolument standard, et ce depuis plus de dix ans, de supprimer ce que nous appelons les inactifs. Peut-être qu'ils ne se sont pas encore désabonnés, mais ils ne sont plus vraiment intéressés. Si le RNC vient de commencer à faire ça, il a plus de dix ans de retard ».Source : The Republican National CommitteeQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous de la solution proposée par Google aux groupes de campagnes ?Ce programme respecte-t-il la vie privée des utilisateurs de Gmail ?Selon vous, le programme de Google est-il conforme à l'éthique ?Selon vous, les politiciens ont-ils le droit d'exiger de tels traitements de faveur ?