L'internet est en train de changer notre société. Alors que nous dépendions autrefois des communautés locales pour rester en contact les uns avec les autres, ce n'est plus le cas. La journaliste Marie Le Conte a publié un livre dans lequel elle décrit avec nostalgie comment le monde en ligne était meilleur au début du siècle, sans téléphones portables, sans médias sociaux et sans influenceurs.L'internet évolue si vite qu'il y a déjà des trentenaires qui regardent avec nostalgie le passé. Dans son nouveau livre intitulé, la journaliste franco-marocaine Marie Le Conte déplore l'évolution de l'internet au cours des deux premières décennies du XXIe siècle.Le livre propose une sorte d'histoire culturelle du web. Elle compare l'internet à un vieux bar qui devient de plus en plus populaire jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable. Elle se rend toujours dans ce bar, mais s'assoit désormais dans un coin, plus seule qu'avant. EL PAÍS s'est entretenu par vidéoconférence avec Mme Le Conte, qui vit à Londres depuis 2009, où elle travaille comme journaliste politique. Sa vie sur Internet a commencé par des blogs consacrés à la musique indépendante. Les médias sociaux sont devenus un lieu anonyme pour trouver des amis, une petite renommée et même du sexe.Aujourd'hui, tout cela a disparu au profit des algorithmes, des influenceurs et d'une consommation plus passive. Mais Le Conte n'a pas fui. L'internet est toujours « ma maison », dit-elle. Ce n'est cependant plus un espace intime et douillet, mais « plat, ennuyeux et sans vie ». Avant, l'internet n'était pas la vraie vie. Maintenant, il l'est. Dans sa conversation avec EL PAÍS, Le Conte a expliqué certains des points les plus importants de son livre.Aujourd'hui, l'internet relie des personnes du monde entier et permet une conversation globale. Il a modifié la société à bien des égards, des échanges culturels au développement social et économique. Il a réécrit de nombreuses règles d'engagement, et l'internet a permis de nombreuses nouvelles façons de penser et de se connecter.Il nous a permis d'accéder à une source d'information presque infinie, des sites d'information aux sources d'information locales. Aujourd'hui, nous pouvons accéder à n'importe quelle source d'information de n'importe où. L'internet aide les jeunes à exprimer leurs opinions et leurs libertés politiques. C'est encourageant, car cela montre l'impact positif d'Internet sur la liberté politique. L'augmentation de l'accès à des connexions internet plus rapides et moins chères peut contribuer à faire tomber des dirigeants puissants.On estime qu'environ 95 % de toutes les informations disponibles ont été numérisées et rendues accessibles via l'internet. Ce système de traitement a également entraîné une transformation complète de la communication, de la disponibilité des connaissances ainsi que de l'interaction sociale.« J'ai identifié deux périodes de l'internet », explique Le Conte. « Dans mes années de formation, c'était surtout un endroit pour les gens qui n'étaient pas très attirants dans la vraie vie : ils étaient très bizarres, ils n'avaient pas beaucoup d'amis, et leurs hobbies étaient bizarres. » Le Conte s'inclut dans cette liste : « Nous nous sommes tous retrouvés dans cet espace, car dans la vie réelle, nous n'allions pas bien », explique-t-elle. Au cours de la deuxième décennie, tout a changé. « La deuxième phase a probablement commencé au début des années 2010. C'est à ce moment-là que littéralement tout le monde nous a rejoints. Tout d'un coup, passer tout son temps en ligne est devenu complètement normal », se souvient-elle.C'est à ce moment-là que le bar a été « envahi ». Être sur l'internet n'était plus spécial. Cette distinction entre le numérique et le réel a été réduite à néant : « Au début de l'année 2020, la vie réelle et l'internet ont finalement complètement fusionné en un seul monde », dit-elle. Tout ce qui se passe ou se dit sur l'internet est désormais réel. Il a des conséquences au travail ou dans la vie privée, et il est lié à votre identité pour toujours.Conte dit utiliser Twitter, Instagram, Tumblr et la plupart des autres applications courantes, mais a marqué TikTok comme sa limite. « Je n'aime pas ça. Je n'aurai jamais TikTok sur mon téléphone parce que j'ai essayé, et je déteste qu'il ne vous laisse pas chercher ou regarder ce que vous voulez. Il est entièrement piloté par des algorithmes. C'est incroyablement frustrant. Je suis l'humain. Vous pouvez me suggérer des choses, mais vous ne pouvez pas dicter ce que je vois », dit-elle. L'utilisation la plus courante de TikTok n'est pas axée sur les personnes que vous suivez ou sur les sujets spécifiques que vous préférez, mais sur ce que l'algorithme décide.Le Conte ne veut pas que l'algorithme de TikTok décide pour elle. Dans son livre, elle explique plutôt comment les algorithmes qui recommandent des publicités ou d'autres contenus sont entrés dans sa vie. En tant que lectrice originale de blogs, elle considère les moteurs de recommandation pilotés par des algorithmes comme un ajout inutile, bien que sympathique. Pour Le Conte, l'algorithme est « comme un animal de compagnie ». « Je suis consciente qu'il y a des gens dans la Silicon Valley qui veulent contrôler mes mouvements pour me vendre des choses, mais ils sont loin et sans intérêt. Je préférais ma vie en ligne lorsque j'étais seul et que je pouvais tout décider, mais ils ne m'ont pas laissé le choix », ajoute-t-elle.Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'Internet a été inventé par les militaires à des fins d'espionnage et de communication dans les années 1960. Il n'est donc pas surprenant que les nobles intentions aient poursuivi la tendance à espionner les citoyens via Internet au nom de la sécurité nationale. L'internet viole le droit à la vie privée et incite les gens à supprimer les barrières privées en publiant des photos et des informations personnelles à la vue du monde entier.Facebook, Twitter, MySpace, TikTok : des grands noms de réseaux sociaux et la plupart d'entre nous les utilisent avec une addiction passionnée. En fait, il y a de fortes chances que si vous n'avez pas encore de compte sur un site de réseau social, vous subissez une pression constante de la part des membres de votre famille et de vos pairs pour en créer un afin d'être "connecté" au monde rapide qui vous entoure.Pour certains analystes, Internet est un mécanisme dangereux qui affecte la communauté mondiale de nombreuses façons néfastes. En d'autres termes, il y a plus de mal que de bien sur le World Wide Web.Regardez l'enfant moderne de 10 ans. Sa vie tourne autour de la télévision et de l'internet, qui sont devenus ses professeurs, ses parents et ses pairs. Tout ce qu'il sait provient de ces sources « néfastes », ce qui affecte ses compétences sociales, sa dynamique familiale et son sens pratique. En fait, les recherches montrent qu'un nombre croissant d'enfants préfèrent jouer à des jeux sur l'ordinateur plutôt que de passer du temps avec leurs amis, ce qui devrait obliger les gens à s'interroger sur l'avenir de cette société.La vérité, c'est qu'Internet nuit aux relations humaines et encourage des habitudes dangereuses, immorales et malsaines telles que l'obésité et les faibles QI. De plus, selon les recherches, les enfants sont exposés à des connaissances nuisibles à un plus jeune âge grâce à l'utilisation d'Internet, ce qui les affecte psychologiquement pour toute leur vie. Par exemple, les pédophiles et les violeurs ont été liés à une augmentation de la pornographie sur Internet dans leur passé.« Ce débat est simple, mais les gens ne sont pas prêts à renoncer au confort de la vie pour un bien plus grand et à long terme. Je n'irai pas jusqu'à encourager l'abolition pure et simple de l'internet, car ce n'est pas pratique. Le World Wide Web présente également d'innombrables avantages, comme la possibilité de se rapprocher les uns des autres et de combler les fossés culturels internationaux ; cependant, il faut trouver un équilibre entre les avantages et les inconvénients de cette innovation, qui est essentielle pour améliorer les dilemmes sociaux, moraux et humains de la société », déclare Francis Bacon, le Philosophe scientifique.Source : Livre Escape: How a generation shaped, destroyed and survived the internet Hardcover by Marie Le ConteQuel est votre avis sur le sujet ?