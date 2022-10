Les nouveautés apportées par Mozilla



Le mode de navigation privée a un nouveau bouton de raccourci pour que vous puissiez l'épingler sur votre bureau



Firefox View sera l'endroit où vous pourrez obtenir rapidement les informations qui comptent le plus pour vous

Gain de la productivité #1 : Vous connaissez ces formulaires PDF que vous recevez de votre médecin ou d'un autre prestataire de services que vous devez imprimer et leur renvoyer ? Désormais, vous pouvez écrire directement dans ces formulaires dans l'éditeur PDF. Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre signature (ce que vous pouvez maintenant faire !) et le tour est joué !

Vous connaissez ces formulaires PDF que vous recevez de votre médecin ou d'un autre prestataire de services que vous devez imprimer et leur renvoyer ? Désormais, vous pouvez écrire directement dans ces formulaires dans l'éditeur PDF. Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre signature (ce que vous pouvez maintenant faire !) et le tour est joué ! Gain de la productivité #2: pour les utilisateurs de macOS 10.15 et versions ultérieures, vous pouvez désormais gagner du temps grâce à notre fonction de reconnaissance de texte. Pour les moments où vous souhaitez séparer et réutiliser le texte d'une image (comme ce mème hilarant ou cette capture d'écran), cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de copier uniquement le texte afin que vous puissiez le partager et le stocker sans avoir à le retaper manuellement. Gagne-temps! Cette fonctionnalité est également compatible avec VoiceOver, le lecteur d'écran macOS intégré.

Plus besoin de fouiller dans votre historique de navigation pour rétablir votre session précédente : Firefox View vous permet de retrouver (et d’ouvrir) des onglets récemment fermés sur l’appareil actuellement utilisé. La fonctionnalité prend la forme d'un onglet épinglé au niveau de la barre d'adresse.Mais Firefox View ne s'arrête pas là, puisqu'il sert aussi à accéder aux onglets des autres appareils qui utilisent le même compte Firefox, grâce à la fonction de récupération d’onglets du navigateur. Pour être plus précis, dans le cadre de la synchronisation avec des appareils mobiles, les trois derniers onglets actifs ayant été ouverts sur les autres appareils seront affichés. Firefox View permet en outre d'appliquer des coloris pour l'habillage de Firefox et la modification de son apparence. Firefox View se divise ainsi en trois catégories : Récupération d'onglets, Récemment fermés et Voix indépendantes.De plus, sur Windows 10 et Windows 11, Firefox 106 permet désormais d'épingler les fenêtres de navigation privée à la barre des tâches. Par ailleurs, les fenêtres de navigation privée ont droit à une retouche esthétique et au thème sombre par défaut.Des palettes de couleurs « Colorways » pour personnaliser l'interface sont proposées au premier lancement. Il s'agit de thèmes que l'on pourra ensuite modifier dans la section « Extensions et thèmes » des paramètres. Ces palettes de couleurs sont disponibles jusqu'au 17 janvier.La visionneuse PDF intégrée basée sur Javascript a été mise à jour, il est donc moins nécessaire de s'appuyer sur une visionneuse PDF locale dotée de ces fonctions. Firefox est capable d'afficher des PDF depuis de nombreuses années, et depuis la version 93 à la fin de l'année dernière, vous pouvez également remplir des formulaires directement dans le navigateur (à la fois dans AcroForms et dans le format obsolète XFA). Cela rend bien obsolète l'avertissement effrayant d'Adobe concernant l'ancien format.Désormais, la visionneuse permet également d'annoter des documents PDF, ce qui signifie que vous pourrez ajouter du texte directement sur un PDF (dans un choix de couleurs, de taille, d'épaisseur de ligne, d'opacité, etc.), des dessins ou des signatures puis enregistrer le fichier PDF localement, avec ces nouveaux ajouts. Un effet secondaire est qu'il peut afficher des commentaires dans les fichiers PDF, ce avec quoi les lecteurs PDF tiers ont souvent du mal.Quoiqu'il en soit, cette amélioration sera intéressante pour un usage léger. Firefox deviendra d'ailleurs le programme par défaut pour éditer les PDF sur Windows si vous l'avez choisi comme navigateur par défaut.Sur macOS, Firefox propose désormais une reconnaissance de texte permettant de rapidement extraire ce qui est écrit sur une image. Contrairement à la fonction Texte en direct d'Apple, il n'y a pas besoin de Monterey : la nouveauté est disponible dès Catalina en anglais et à partir de Big Sur pour les autres langues (français, chinois, italien…).L'année dernière, nous avons amélioré notre mode de navigation privée en ajoutant de nouvelles protections de confidentialité telles que Total Cookie Protection et HTTPS par défaut. Aujourd'hui, nous l'avons rendu encore plus facile à utiliser en ajoutant un nouveau bouton de raccourci que vous pouvez épingler sur votre bureau afin que vous puissiez rapidement passer en mode de navigation privée quand vous le souhaitez. Nous avons également ajouté une apparence moderne avec un nouveau logo et l'avons mis à jour afin que le mode de navigation privée utilise désormais par défaut le thème sombre, ce qui permet de savoir plus facilement quand vous êtes en mode de navigation privée.Nos journées consistent en plusieurs tâches. Il est facile de revenir à la plupart des tâches, comme une page écornée dans un livre ou de sélectionner l'émission récemment regardée dans votre application de service de diffusion en continu. Nous avons créé Firefox View pour aider les utilisateurs à naviguer sur Internet d'aujourd'hui. Pour le lancement d'aujourd'hui de Firefox View, vous verrez jusqu'à 25 de vos onglets récemment fermés dans chaque fenêtre de votre appareil de bureau. Une fois que vous avez synchronisé vos appareils mobiles, vous verrez les trois derniers onglets actifs que vous aviez ouverts sur vos autres appareils. Vous pourrez également rafraîchir votre Firefox avec un nouveau Colorway inspiré de la collection Independent Voices. Firefox View continuera d'être un endroit où vous pourrez accéder rapidement aux informations qui vous intéressent le plus.L'année dernière, nous avons lancé Firefox Colorways, une nouvelle fonctionnalité de bureau qui a permis à nos utilisateurs d'exprimer leur personnalité la plus authentique et d'apporter de la joie tout en naviguant sur le Web. Puis, en mars, nous avons déployé une version mobile avec des fonds d'écran. Aujourd'hui, nous publions la dernière édition limitée de la collection Colorways et papiers peints inspirée par Independent Voices. Derrière cette collection se cache la créatrice de streetwear et de sneakers Keely Alexis, surtout connue pour les Air Jordans et autres baskets qu'elle a créées chez Nike. La collection Colorways a été sa première collaboration avec une entreprise technologique où elle a créé des thèmes colorés audacieux et vibrants.Obtenez la dernière édition limitée de la collection Colorways et papiers peints« Les 'voix indépendantes" sont les voix du passé et du présent qui créent un avenir meilleur », a déclaré Keely Alexis. « J'ai choisi cette [analogie] comme source d'inspiration pour la collaboration car elle me semble authentique, mais elle correspond également à Firefox et à la vision selon laquelle nous pouvons rendre le monde meilleur, sur Internet et au-delà ».Faites avancer les choses plus rapidement avec les mises à jour d'aujourd'hui avec l'éditeur PDF et la reconnaissance de texte.Source : Mozilla Sur quel navigateur êtes-vous ? Que pensez-vous de Firefox ?Quelles sont les nouveautés ou améliorations qui vous intéressent le plus dans Firefox 106 ?